Que tu entierro sea gamer es posible: esta funeraria ofrece ataúdes con diseño de Mario, Peach y más

Este video exhibe ataúdes de colores vibrantes, rojo y rosa, decorados con logotipos icónicos de videojuegos como la letra 'M' de Mario y una corona dorada de Princess Peach. Las imágenes muestran los productos de una empresa funeraria, incluyendo el texto 'GAME OVER' y la marca 'bruno tanato'. Se trata de un contenido promocional de artículos funerarios con diseños especiales.

Una funeraria brasileña ha sorprendido al lanzar una línea de ataúdes inspirados en los personajes del universo de Super Mario. Esta estrategia transforma un objeto tradicionalmente asociado al duelo en una pieza pensada en fanáticos de los videojuegos.

La compañía Bignotto es conocida por fabricar urnas y ataúdes personalizados, por lo que ha decidido rendir tributo a una de las franquicias más queridas de Nintendo, tras haberlo intentado con otras marcas como Barbie y Los Padrinos Mágicos.

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Cómo son los ataúdes inspirados en Super Mario

La colección cuenta con varios modelos, cada uno vinculado a uno de los personajes más emblemáticos de la saga. Los nombres Mario, Luigi, Peach, Toad y Yoshi encabezan la propuesta, acompañados de sus colores característicos.

Así, el rojo se asocia tanto a Mario como a Toad, el verde a Luigi y Yoshi, y el rosa a Peach. Cada féretro incorpora detalles dorados y un diseño de líneas sencillas.

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Una funeraria brasileña presentó ataúdes inspirados en Super Mario, convirtiendo una pieza tradicional en objeto de interés para gamers.

La presentación de los ataúdes fue realizada a través de la cuenta de Instagram de la funeraria. Los videos promocionales, donde se bromea con frases como “cuando sea game over para ti”, lograron captar la atención de miles de usuarios.

Cuáles son las implicancias legales y posible postura de Nintendo

Un aspecto inevitable al hablar de productos inspirados en franquicias tan reconocidas es el de los derechos de propiedad intelectual. Nintendo, la compañía detrás de Super Mario, es conocida por su firme defensa legal sobre el uso de sus personajes y marcas registradas.

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Aunque no es la primera vez que productos no oficiales circulan en el mercado, la aparición de ataúdes temáticos genera dudas sobre la reacción que podría tener la empresa japonesa.

Nintendo, reconocida por proteger sus marcas, ha recurrido a tribunales en casos anteriores de uso no autorizado del nombre Super Mario.(REUTERS/Sarah Meyssonnier/File Photo)

La historia reciente muestra que Nintendo no duda en recurrir a los tribunales cuando percibe una amenaza a sus intereses. Hace unos años, la empresa demandó a un supermercado en Costa Rica que llevaba el nombre “Super Mario”, aunque el caso terminó favoreciendo al comercio local por cuestiones técnicas de registro de marca.

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Esta experiencia alimenta la especulación sobre si Nintendo tomará medidas legales contra la funeraria brasileña o si, dada la naturaleza del producto y su limitado alcance, optará por dejarlo pasar.

Lo cierto es que, hasta el momento, los ataúdes de Super Mario no figuran oficialmente en el catálogo de Bignotto y no se han publicado precios de venta. Todo indica que la estrategia ha sido principalmente viral, aprovechando el impacto mediático por el lanzamiento reciente de la película del videojuego.

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Shigeru Miyamoto revela un secreto de Mario Bros después de 40 años

Durante cuatro décadas, Bowser ha sido conocido como el archienemigo de Mario Bros, pero una reciente revelación de Shigeru Miyamoto, creador de la saga, cambia por completo esta percepción. En una entrevista, Miyamoto explicó que Bowser no es un villano tradicional, sino un actor dentro de una “compañía teatral de Super Mario”.

Shigeru Miyamoto, creador de Mario, reveló que Bowser es un actor en una compañía teatral, cambiando la visión tradicional del villano en la saga Super Mario. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Bajo este enfoque, Bowser representa el papel de antagonista según la historia, pero no está limitado a ser malvado. Por eso, se le ha visto como rival en deportes, carreras de karts y hasta aliado en juegos como “Mario & Luigi”.

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Esta visión teatral se refleja especialmente en “Super Mario Bros 3”, donde el juego entero simula una función, con cortinas y escenarios móviles. Miyamoto aclaró que Bowser puede ser amigo de Mario dependiendo del guion, y que cada entrega puede reinterpretar los roles según lo requiera la narrativa.

Además, señaló que Nintendo evitó durante años hacer películas de Mario por temor a restringir la creatividad. El proceso de guion en las películas demuestra esa flexibilidad, permitiendo adaptar a los personajes a distintas historias.

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