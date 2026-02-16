La memoria USB pierde terreno: alternativas más rápidas y seguras de almacenamiento en 2026

El almacenamiento en la nube y los SSD externos relegan la memoria USB a un papel secundario - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, la memoria USB fue el estándar indiscutido en almacenamiento portátil: pequeña, económica y fácil de usar, era imprescindible para transferir archivos entre computadoras, compartir documentos en clase o llevar presentaciones a una reunión.

Sin embargo, el avance tecnológico y la transformación de los hábitos digitales han relegado a este dispositivo a un uso cada vez más puntual. Hoy, opciones como los SSD externos, los discos duros portátiles, las tarjetas SD y, especialmente, el almacenamiento en la nube, han redefinido las preferencias de usuarios y empresas.

El cambio importa porque las necesidades de velocidad, capacidad y compatibilidad han crecido. Los archivos multimedia son cada vez más pesados, la colaboración remota exige sincronización constante y los puertos USB-C han reemplazado al clásico USB-A en la mayoría de dispositivos modernos. Frente a este panorama, el pendrive, aunque útil en escenarios concretos, ya no responde a las exigencias cotidianas de almacenamiento y transferencia de datos.

El futuro del almacenamiento portátil es la nube: Ventajas y límites frente a la memoria USB - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué la memoria USB está quedando atrás

Las memorias USB surgieron para simplificar el intercambio de archivos. Sin embargo, sus limitaciones son ahora evidentes. Aunque algunos modelos anuncian estándares como USB 3.0 o USB 3.2, muchos siguen utilizando memorias y controladoras poco potentes, lo que se traduce en velocidades de lectura y escritura muy inferiores a las que ofrece un SSD externo.

Transferir carpetas pesadas, vídeos en 4K, bibliotecas de fotos o proyectos de edición digital puede resultar frustrante si el cuello de botella es el propio pendrive.

La compatibilidad es otro obstáculo. A medida que portátiles, tabletas y monitores migran a puertos USB-C, la mayoría de las memorias USB continúan ancladas al tradicional USB-A. El uso de adaptadores externos elimina la inmediatez y portabilidad que caracterizaban al formato.

Aunque existen modelos con doble conector, suelen sacrificar rendimiento para mantener un precio bajo, lo que limita su atractivo como solución principal de almacenamiento portátil.

Cuáles son las alternativas modernas

La colaboración en tiempo real, el acceso remoto y la seguridad avanzada posicionan a la nube como la alternativa predilecta para usuarios y empresas, dejando la memoria USB para tareas puntuales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

SSD externos: los SSD externos conectados por USB-C o Thunderbolt ofrecen velocidades de transferencia muy superiores y capacidades que parten de 500 GB y alcanzan varios terabytes. Son ideales para quienes gestionan grandes volúmenes de datos, proyectos de edición de vídeo, bibliotecas fotográficas extensas o copias de seguridad completas.

Discos duros portátiles (HDD): si la prioridad es la capacidad al menor costo posible, los discos duros externos siguen vigentes. Permiten almacenar varios terabytes a precios competitivos, recomendables para archivos de gran tamaño, copias periódicas y bibliotecas multimedia.

Tarjetas SD y microSD: estas tarjetas ofrecen cada vez mayor capacidad, velocidad en modelos avanzados y un coste por gigabyte atractivo. Su tamaño reducido facilita el transporte, aunque implica también mayor riesgo de extravío o daño. Son ideales para cámaras, drones y dispositivos móviles.

Almacenamiento en la nube: la nube ha revolucionado la gestión de archivos. Permite acceder, compartir y sincronizar documentos desde cualquier dispositivo conectado a internet. El modelo de pago por consumo y la posibilidad de escalar el espacio al instante convierten la nube en la solución más flexible y eficiente para individuos y empresas.

Además, la redundancia de datos y la colaboración en tiempo real ofrecen ventajas que ninguna memoria física puede igualar.

La nube como nuevo estándar

La nube y los nuevos dispositivos imponen un cambio de paradigma en el almacenamiento personal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transición a la nube se consolidó por la libertad de acceso y la eficiencia. Ya no es necesario depender de un dispositivo físico: cualquier ordenador, tablet o móvil conectado puede convertirse en una ventana a los archivos, eliminando la dependencia geográfica y de hardware. Además, la nube ofrece seguridad mejorada mediante la replicación de datos en centros de alta disponibilidad, y permite la colaboración simultánea en documentos, optimizando flujos de trabajo y reduciendo riesgos de pérdida de información.

Qué pasará con la memoria USB

A pesar de la competencia, la memoria USB no ha desaparecido. Continúa siendo útil para crear unidades de arranque, instalar sistemas operativos, actualizar firmware en dispositivos o transferir archivos en entornos sin conexión a internet.

Su sencillez (conectar y copiar) sigue siendo una ventaja en escenarios técnicos o de emergencia. Sin embargo, más allá de estos usos específicos, su atractivo es cada vez menor para el trabajo diario.

La memoria USB ha dejado de ser el estándar universal y se consolida como herramienta de nicho. Para el almacenamiento diario y colaborativo, las preferencias se inclinan hacia SSD, HDD, tarjetas SD de alta velocidad y, sobre todo, la nube.