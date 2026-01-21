Tecno

Memoria USB: qué significan sus siglas, para qué sirven y con qué dispositivos son compatibles

Pese al avance del almacenamiento en la nube y los discos externos, estos elementos siguen siendo herramientas útiles para el traslado rápido y seguro de archivos

El tamaño de las USB
El tamaño de las USB son una ventaja, al poder llevarse a cualquier lugar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de la memoria USB ha persistido a pesar del crecimiento de soluciones como el almacenamiento en la nube y los discos duros externos. La portabilidad, el acceso rápido y la facilidad de uso consolidaron a este dispositivo como una herramienta útil para quienes necesitan transportar y compartir datos sin complicaciones técnicas.

Para aquellos usuarios que todavía utilizan o tienen dudas sobre si las memorias USB les vendrían bien en su día a día, se explica todo lo que hay que saber de este dispositivo y su compatibilidad con dispositivos modernos.

Qué significan las siglas USB

Las siglas USB corresponden a Universal Serial Bus, un estándar internacional que permite conectar periféricos y transferir datos entre diferentes dispositivos electrónicos.

El término USB proviene de
El término USB proviene de Universal Serial Bus, un estándar internacional que permite la conexión y transferencia de datos entre dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El término “universal” hace referencia a su diseño para funcionar con una gran variedad de computadoras y dispositivos electrónicos, mientras que “serial bus” describe el método de transmisión de datos en serie, que posibilita una comunicación eficiente y ordenada.

Además, la Universidad Politécnica de Madrid indica que el formato USB ha reemplazado a soportes tradicionales como los disquetes y los CD, consolidándose como una solución moderna para el almacenamiento personal.

Para qué sirven las memorias USB

Las memorias USB destacan como dispositivos portátiles, ligeros y con capacidad suficiente para almacenar archivos de texto, fotografías, videos y aplicaciones.

Estas unidades almacenan archivos de
Estas unidades almacenan archivos de todo tipo y facilitan el traspaso rápido y seguro de información entre computadoras y otros equipos compatibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según información de Lenovo, estas unidades permiten trasladar datos entre diferentes computadoras y acceder a ellos en cuestión de segundos, sin requerir instalaciones especiales ni conexión a internet.

Los usos principales de las memorias USB incluyen la transferencia rápida de archivos, el respaldo de documentos importantes, el intercambio de información entre colegas en espacios laborales y la reproducción directa de archivos multimedia en televisores u otros dispositivos compatibles.

Algunas versiones incorporan funciones de seguridad, como el cifrado o la protección con contraseña, para restringir el acceso a usuarios no autorizados.

Con qué dispositivos son compatibles las memorias USB

Las memorias USB pueden utilizarse
Las memorias USB pueden utilizarse en computadoras, laptops, televisores, consolas de videojuegos y otros aparatos que dispongan de un puerto USB. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La memoria USB se caracteriza por su alta compatibilidad. Puede conectarse a computadoras de escritorio, laptops, tabletas, televisores inteligentes, consolas de videojuegos y dispositivos de sonido, siempre que dispongan de un puerto USB.

La portabilidad y la facilidad de uso permiten que un mismo dispositivo se utilice en diferentes espacios, sin limitaciones de sistema operativo, siempre que el dispositivo reconozca los sistemas de archivos más comunes, como FAT32 o exFAT.

En términos de hardware, la compatibilidad se mantiene gracias a la estandarización del puerto USB tipo A, aunque en la actualidad existen memorias con conectores USB tipo C y micro USB, pensados para celulares y nuevas generaciones de computadoras.

Cuáles son los componentes de una memoria USB

Cada memoria USB incluye un
Cada memoria USB incluye un conector, un controlador interno, memoria flash y diferentes accesorios que optimizan su funcionamiento y seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las memorias USB se componen de varios elementos esenciales que les permiten cumplir su función. Según la Universidad Politécnica de Madrid, estos dispositivos incluyen:

  • Un conector USB macho tipo A, que establece la interfaz física con el dispositivo.
  • Un controlador de almacenamiento masivo, con microprocesador, memoria RAM y ROM.
  • Un circuito de memoria flash NAND, responsable de guardar los datos.
  • Un oscilador de cristal, encargado de sincronizar la señal de reloj a 12 MHz.

Asimismo, algunas USB incorporan LEDs que indican la transferencia de datos, interruptores para proteger contra la escritura accidental, tapas o mecanismos retráctiles para proteger el conector y aberturas.

Qué alternativas existen a este formato de almacenamiento

El desarrollo tecnológico ha impulsado la aparición de alternativas a la memoria USB, como el almacenamiento en la nube, los discos duros externos y las tarjetas de memoria.

El almacenamiento en la nube ofrece la posibilidad de acceder a los datos desde cualquier lugar con conexión a internet, mientras que los discos duros externos proporcionan mayores capacidades y velocidades de transferencia para usuarios que requieren almacenar grandes volúmenes de información.

Temas Relacionados

