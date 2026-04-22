América Latina

Estados Unidos solicitó al régimen cubano poder llevar internet a la isla a través de Starlink

Los enviados estadounidenses a la isla plantearon que Cuba debería permitir el uso de tecnología de SpaceX para ampliar la conectividad. Además, se debatieron temas relacionados con reformas económicas y derechos humanos con autoridades cubanas

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Primer plano de una mano sosteniendo un smartphone horizontalmente, con el logotipo blanco de Starlink y su nombre sobre un fondo negro en la pantalla.
El logotipo de Starlink, la empresa de internet satelital de SpaceX (Imagen Ilustrativa Infobae)

La delegación de Estados Unidos que visitó Cuba a principios de abril propuso a las autoridades del régimen cubano permitir el acceso a internet a través de los satélites Starlink, de la empresa SpaceX, propiedad de Elon Musk.

Un alto funcionario del Departamento de Estado explicó a la agencia EFE que la iniciativa busca ofrecer una conexión “gratuita, confiable y rápida en toda la isla”, rompiendo con el monopolio estatal sobre el servicio.

El tema fue discutido el 10 de abril durante una reunión en La Habana entre funcionarios cubanos y una delegación de alto nivel del Departamento de Estado. Esta visita marcó el primer aterrizaje de una aeronave oficial estadounidense en Cuba desde 2016.

Además, un representante estadounidense se reunió por separado con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del ex dictador Raúl Castro, quien juega un papel relevante en el diálogo bilateral.

La gente se congrega en la calle buscando servicio telefónico e internet durante un apagón, el 7 de abril de 2026 (REUTERS/Norlys Perez)
La gente se congrega en la calle buscando servicio telefónico e internet durante un apagón, el 7 de abril de 2026 (REUTERS/Norlys Perez)

El régimen cubano confirmó el lunes la realización del encuentro bilateral y, según fuentes estadounidenses, los enviados plantearon también la necesidad de que Cuba implemente reformas económicas y de gobernanza para “mejorar la competitividad y atraer inversión extranjera”. Otro tema abordado fue la compensación a ciudadanos y empresas estadounidenses por bienes confiscados tras la revolución de 1959, asunto que permanece bajo análisis en el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Washington reiteró su reclamo por la liberación de presos políticos y la ampliación de libertades políticas, además de expresar inquietud por la presencia de inteligencia extranjera y grupos terroristas en la isla. Entre los detenidos cuya liberación pide Estados Unidos figuran los artistas disidentes Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo.

La delegación estadounidense advirtió que el régimen cubano tiene “una ventana limitada” para implementar reformas clave con apoyo de Estados Unidos antes de que la situación se deteriore aún más.

A su vez, los enviados especiales de la cartera que conduce el secretario Marco Rubio dejaron en claro que el presidente Donald Trump busca una solución diplomática, pero no permitirá que la isla se convierta en un riesgo para la seguridad nacional estadounidense.

Alejandro García del Toro, subdirector general para Estados Unidos en la Cancillería cubana, confirmó la celebración de la reunión, y aclaró que no se establecieron plazos ni ultimátums, en contraposición a las versiones de prensa sobre exigencias inmediatas para liberar presos políticos.

El dictador de Cuba Miguel Diaz-Canel ondea una bandera cubana mientras mira el desfile del Día del Trabajo junto a Raúl Castro, segundo de derecha a izquierda, y Raul Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, en la Plaza de la Revolución en La Habana, el 1 de mayo de 2025 (AP/Ramon Espinosa, Archivo)
El dictador de Cuba Miguel Diaz-Canel ondea una bandera cubana mientras mira el desfile del Día del Trabajo junto a Raúl Castro, segundo de derecha a izquierda, y Raul Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, en la Plaza de la Revolución en La Habana, el 1 de mayo de 2025 (AP/Ramon Espinosa, Archivo)

El endurecimiento de la presión estadounidense sobre Cuba se intensificó tras la intervención en Venezuela y la captura del ex dictador Nicolás Maduro. Desde enero, Washington bloquea el ingreso de petróleo a la isla, agravando la crisis económica y social.

Por su parte, García del Toro remarcó que la prioridad de la delegación de la isla fue exigir el levantamiento del cerco energético: “La eliminación de este bloqueo es fundamental y constituye un castigo colectivo injustificado sobre el pueblo de Cuba”. “El intercambio fue serio y respetuoso”, indicó.

La expectativa de los cubanos por un nuevo régimen en La Habana se intensificó tras las declaraciones de Trump el pasado sábado, cuando afirmó que “muy pronto habrá un nuevo amanecer para Cuba”.

“Y muy pronto esta gran fuerza hará realidad un día que llevamos 70 años esperando, se llama un nuevo amanecer para Cuba. Vamos a ayudarlos con Cuba”, puntualizó el jefe de Estado.

Donald Trump advirtió que buscará un cambio de régimen en Cuba una vez que finalice la guerra en Medio Oriente (Europa Press)
Donald Trump advirtió que buscará un cambio de régimen en Cuba una vez que finalice la guerra en Medio Oriente (Europa Press)

El inquilino de la Casa Blanca prometió también que el gobierno estadounidense ayudará a los cubanos emigrados a obtener justicia por los abusos sufridos tras abandonar la isla y establecerse en territorio estadounidense.

“Tenemos muchos cubanoamericanos estupendos. Quizá no haya muchos aquí entre el público, supongo, pero en Miami hay gente, cubanoamericanos, personas que fueron tratadas brutalmente, cuyas familias fueron asesinadas y maltratadas, y ahora, verán lo que pasa”, agregó en un acto en Phoenix.

No obstante, Trump subrayó en varias oportunidades que la prioridad de Estados Unidos se enfocaría en Cuba una vez resuelta la guerra contra el régimen iraní.

(Con información de EFE)

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