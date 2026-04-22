Rusia y el régimen de Corea del Norte estrecharon sus vínculos con la inauguración de un nuevo puente estratégico

El líder ruso Vladimir Putin y el dictador norcoreano Kim Jong-un se encuentran sentados en un vehículo durante su visita a Pekín (REUTERS/Archivo)

Rusia anunció el martes la apertura de un puente que conectará directamente su territorio con Corea del Norte, infraestructura que se prevé estará operativa desde el verano boreal y que representa la primera carretera entre ambos países.

El puesto fronterizo de Jasán, en construcción, tendrá capacidad inicial para “recibir 300 vehículos y hasta 2.850 personas al día”, según detalló el ministerio. Hasta el momento, las únicas conexiones entre Rusia y Corea del Norte eran por vía aérea y ferroviaria.

“Por primera vez se establecerá una conexión directa por carretera entre ambos países. Se espera que el tráfico comience este verano”, detalló

El Ministerio ruso de Relaciones Exteriores destacó que esta nueva ruta favorecerá el desarrollo de los intercambios comerciales, económicos y humanitarios entre Corea del Norte y el Lejano Oriente ruso. Por el momento, Pionyang no ha emitido comentarios públicos sobre el proyecto.

La agencia estatal TASS difundió un video en el que se observa a trabajadores asegurando los últimos detalles en la estructura de un puente de un kilómetro de longitud.

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, llegan a un concierto de gala en Pionyang, Corea del Norte. 19 de junio de 2024. Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool vía REUTERS

El Ministerio de Transporte ruso informó que la conexión comenzará a funcionar en los próximos meses, marcando un nuevo paso en la cooperación bilateral, fortalecida desde el inicio de la guerra rusa en Ucrania, el pasado .

Aunque China sigue siendo el principal socio económico de Corea del Norte, los lazos entre Pyongyang y Moscú se estrecharon desde el inicio de la guerra en territorio ucraniano. En 2024, ambos países firmaron un acuerdo de defensa durante la visita del presidente ruso, Vladimir Putin, a Corea del Norte.

Por otra parte, los vuelos turísticos que enlazan Moscú y Pyongyang desde 2025 no han alcanzado la ocupación esperada, según informó el diario ruso Kommersant a inicios del mes. La aerolínea rusa Nordwind, encargada de la ruta, vuela con aviones casi vacíos, de acuerdo con fuentes cercanas a la compañía citadas por el medio.

A pesar de la baja demanda, desde Nordwind destacan la importancia de contar con un servicio directo y regular para fortalecer las relaciones entre Rusia y Corea del Norte. La ruta permite el traslado de especialistas de sectores como el energético y el informático con fines diplomáticos, según indicaron fuentes de la aerolínea.

Un avión 777-200ER, propiedad de la aerolínea rusa Nordwind (REUTERS/Tatyana Makeyeva/Archivo)

Aunque la rentabilidad es limitada, Nordwind prevé mantener estos vuelos durante el año si persiste una “necesidad nacional”. El costo de un pasaje ida y vuelta asciende a unos 35 millones de rublos (aproximadamente 445.000 dólares), mientras que la subvención estatal recibida en 2025 —40,8 millones de rublos— resultó insuficiente para cubrir los gastos de los nueve vuelos realizados hasta la fecha. Las autoridades rusas autorizaron hasta dos vuelos semanales en esta ruta.

Además de Nordwind, la norcoreana Air Koryo opera vuelos regulares entre Pyongyang y Vladivostok, en el Lejano Oriente ruso. También existe una conexión ferroviaria entre ambos países, aunque todos los viajes, tanto por aire como por tren, deben realizarse a través de paquetes turísticos gestionados por turoperadores rusos autorizados por el régimen norcoreano.

El servicio de tren de pasajeros entre China y Corea del Norte volvió tras seis años de suspensión desde 2020 a causa de la pandemia de coronavirus. Operadores de viajes informaron a AFP que la reanudación permitirá el traslado de ciudadanos chinos que residen, trabajan o estudian en Corea del Norte, así como de norcoreanos que viajan por motivos laborales, de estudio o para visitar familiares fuera del país.

El líder norcoreano Kim Jong-un sale de un compartimento de tren a su llegada a Pyongyang, tras asistir a la celebración china de la rendición formal de Japón en la Segunda Guerra Mundial (REUTERS/Archivo)

Agentes oficiales de venta de boletos en Beijng y en la ciudad fronteriza norcoreana Dandong confirmaron la reapertura, que marca un nuevo acercamiento entre ambos gobiernos. De momento, el servicio no estará disponible para turistas.

“Es estupendo ver la reanudación del servicio internacional de trenes”, expresó Rowan Beard, gerente de viajes de Young Pioneer Tours, una agencia especializada en Corea del Norte. Beard anticipó que, aunque el servicio por ahora no contempla a turistas, podría convertirse en una opción adicional de viaje cuando se normalicen los viajes turísticos, como alternativa a los vuelos.

(Con información de AFP)