No es la IA la que te reemplaza, es tu rutina

El reemplazo laboral por IA ocurre donde empleados siguen rutinas sin cuestionar ni transformar sus procesos de trabajo. (Imagen Ilutrativa Infobae)

La conversación pública sobre la IA y el empleo mira para el lado equivocado. Se debate si un modelo puede escribir una novela, pintar un cuadro o componer una sinfonía. Se pregunta si los creativos están en peligro. Se especula con los abogados, los médicos, los programadores.

Mientras tanto, el reemplazo real pasa por otro lado. No por donde todos miran.

La IA no viene primero por lo difícil. Viene primero por lo que ya funcionaba sin pensar.

El 80 que cae antes que el 20

En 1906, un economista italiano llamado Vilfredo Pareto observó algo raro. El 20% de los italianos poseía el 80% de la tierra. Miró otras cosas: el 20% de las vainas de arvejas de su jardín producía el 80% de las arvejas. El 20% de los clientes generaba el 80% de la facturación. El patrón se repetía en todos lados.

De ahí salió el principio de Pareto, también conocido como la regla 80/20. La idea es simple: en casi cualquier sistema, una minoría de causas produce la mayoría de los efectos. Una minoría de tareas concentra la mayoría del valor de un puesto.

Aplicado al reemplazo laboral, el resultado incomoda. En cualquier trabajo hay una parte del tiempo con criterio, contexto, juicio, negociación. Y otra parte, la más grande, de ejecución repetitiva. La automatización no ataca el conjunto entero. Ataca primero esa mayoría rutinaria.

Acá viene la trampa. Si tu puesto fue organizado durante años para que el 80% rutinario sea casi el 100% de lo que hacés, no te queda mucho 20% para defender.

La automatización afecta más rápido a quienes solo ejecutan manuales y guiones sin aportar juicio ni contexto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crimen empezó mucho antes que ChatGPT

Un cajero de banco hace 40 años conocía a sus clientes. Entendía el negocio local. Detectaba operaciones raras porque había aprendido a leer gente. Daba consejos sobre plazos fijos. Su trabajo tenía criterio.

Después vinieron los manuales, los guiones de atención, los sistemas que ya decidían todo y el empleado solo apretaba botones. Durante tres décadas, el banco quitó conocimiento del puesto y dejó ejecución. Cuando llegaron los cajeros automáticos primero, la app después y ahora la IA conversacional, no hizo falta matar el trabajo. El trabajo ya estaba vacío por dentro.

Lo mismo pasó con el operador de call center que sigue un guion palabra por palabra. Con el analista junior que copia y pega datos de un sistema a otro. Con el diseñador atrapado en plantillas. Con el redactor que arma notas con cables de agencia sin agregar contexto. Con el contador que carga facturas en un software que ya sabe lo que va en cada casillero.

Ninguno de estos trabajos fue destruido por la IA. Fueron destruidos antes, cuando la empresa decidió que el empleado no necesitaba entender lo que hacía. Solo necesitaba ejecutar. La IA llega al final de ese camino. Termina lo que otros empezaron hace mucho.

La inteligencia artificial impacta primero los trabajos rutinarios donde el criterio humano ha sido minimizado, acelerando procesos repetitivos sin contexto ni sentido, dejando al descubierto la vulnerabilidad del 80% de los empleos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo increíble no es la IA, es que no reaccionan

Lo que más me sorprende en las charlas que doy es que los trabajadores en zona de impacto tampoco lo ven. O lo ven y no hacen nada. No se reinventan. No cambian el proceso. No lo aceleran. No se preguntan por qué hacen lo que hacen.

Siguen cargando facturas, respondiendo tickets con la misma plantilla, armando el mismo informe semanal que nadie lee. Esperan que alguien los proteja. Esperan que la empresa entre en razón. Esperan una ley que los salve.

Es exactamente al revés. Cada mes que pasan ejecutando sin pensar, más fácil le hacen el trabajo al sistema que los va a reemplazar. La IA aprende observando. Y lo que están dejando observar es un manual de instrucciones para su propio final.

Sentido común, el filtro final

La inteligencia artificial reemplaza primero las tareas automáticas y repetitivas donde el sentido común ya fue eliminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con IA o sin IA, lo que prima es el sentido común. El criterio para saber cuándo romper la regla. Cuándo salirse del guion. Cuándo una excepción importa más que la norma. Cuándo un cliente está diciendo algo distinto a lo que dice. Cuándo un número no cuadra aunque el sistema lo acepte.

La IA no tiene sentido común. Pero a veces ejecuta mejor que un humano que tampoco lo tiene. Un humano que siguió el guion, completó la planilla, respondió con la plantilla, y no se detuvo a pensar si lo que hacía tenía sentido. Ese humano va a quedar excluido, porque la IA hace lo mismo más barato, más rápido y las 24 horas.

También van a quedar excluidos los que se nieguen a cambiar procesos. Los que defiendan la rutina como si fuera el oficio. Los que confundan “así se hizo siempre” con una estrategia. La IA no se cansa, no pide aumento, no se ofende, no se enferma. Va a hacer esa rutina sin detenerse, mientras el humano a cargo se dedica a defenderla en lugar de reemplazarla.

Si tu tarea no requiere saber por qué hacés lo que hacés, estás afuera. No ahora. Pero estás afuera.