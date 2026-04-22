Cómo saber si tu celular fue hackeado: tres indicios y medidas urgentes

El segundo indicio evidente es que el teléfono realice acciones por sí mismo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Detectar una intrusión en el teléfono móvil no siempre es sencillo, ya que los cibercriminales suelen actuar de manera discreta, evitando alertas visibles o mensajes de advertencia. Sin embargo, existen ciertos síntomas que pueden pasar desapercibidos pero que, según ESET, revelan que el dispositivo está comprometido y que la información personal puede estar en riesgo.

Señales de hackeo: consumo inusual de batería, acciones automáticas y tráfico de datos elevado

Una de las señales más comunes de un teléfono vulnerado es el rápido agotamiento de la batería. Si el dispositivo se calienta incluso estando en reposo o muestra picos de consumo sin un uso activo, es posible que procesos sospechosos estén funcionando en segundo plano.

Esto puede deberse a malware que recolecta datos, aplicaciones espía o software malicioso que transmite información a terceros. La empresa en ciberseguridad recomienda revisar el consumo de batería por aplicación, identificar apps desconocidas o con nombres genéricos y verificar los permisos otorgados, especialmente aquellos que incluyen acceso a micrófono, cámara o ubicación.

Detectar una intrusión en el teléfono móvil no siempre es sencillo, ya que los cibercriminales suelen actuar de manera discreta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo indicio evidente es que el teléfono realice acciones por sí mismo. Esto se manifiesta en aplicaciones que se abren o cierran solas, mensajes o correos enviados sin el conocimiento del usuario, cambios inesperados en configuraciones como el idioma o la seguridad, o sesiones activas en apps que no se reconocen.

Ante este panorama, la compañía aconseja cambiar inmediatamente todas las contraseñas, comenzando por el correo electrónico, cerrar sesiones activas y activar la autenticación en dos pasos para reforzar la seguridad.

El tercer síntoma es el consumo anormal de datos móviles. Un incremento repentino en el uso de datos, especialmente en horarios poco habituales o por aplicaciones que no se han abierto, puede indicar que el dispositivo está enviando información sin autorización o comunicándose de manera oculta con servidores externos.

El tercer síntoma es el consumo anormal de datos móviles. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para abordar esta situación, la organización recomienda desinstalar cualquier aplicación sospechosa, limitar el acceso a internet de las apps que no están en uso y ejecutar un análisis de seguridad que permita detectar y eliminar amenazas.

Medidas de protección tras detectar señales de hackeo en el celular

Frente a cualquier sospecha de vulneración, ESET subraya la importancia de actuar con rapidez. Además de las medidas específicas para cada síntoma, la empresa sugiere contar con una solución de seguridad confiable instalada en el dispositivo. Estas herramientas ayudan a identificar comportamientos inusuales, analizar aplicaciones en busca de riesgos y bloquear actividades maliciosas en tiempo real, minimizando así el impacto de un posible ataque.

Tener presente estos tres indicios y aplicar las acciones recomendadas puede marcar la diferencia entre mantener segura la información personal o exponerla al control de actores maliciosos. La vigilancia constante y la actualización de las herramientas de protección siguen siendo claves para reducir los riesgos asociados al uso cotidiano del celular.

Descarga aplicaciones solo desde las tiendas oficiales, como Google Play Store o Apple App Store. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Claves de ciberseguridad que debes aplicar hoy, según Gemini

Proteger el celular es esencial, ya que cada vez más información personal y financiera se almacena y gestiona desde el dispositivo. Para mantener tus datos a salvo, existen prácticas de ciberseguridad sencillas y eficaces que puedes aplicar a diario.

El primer paso, según Gemini, es asegurar el acceso al teléfono y a tus cuentas. Utiliza siempre métodos de bloqueo robustos, como la huella dactilar o el reconocimiento facial. Si prefieres un PIN, evita combinaciones evidentes, como 1234 o fechas de nacimiento.

Activa la verificación en dos pasos en todas tus cuentas relevantes, como correo electrónico, redes sociales o banca online. Este sistema añade una capa extra de protección al requerir un código adicional para iniciar sesión. Además, usa un gestor de contraseñas para generar claves seguras y no repitas la misma en diferentes servicios.

En cuanto a las conexiones, ten precaución al utilizar redes Wi-Fi públicas, ya que pueden ser inseguras y exponer tus datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas es otro hábito clave. Las actualizaciones suelen incluir parches que cierran vulnerabilidades recién descubiertas, por lo que es importante instalarlas en cuanto estén disponibles.

Descarga aplicaciones solo desde las tiendas oficiales, como Google Play Store o Apple App Store, y evita instalar archivos de fuentes desconocidas, ya que pueden contener malware. Revisa con regularidad los permisos que otorgas a las apps: herramientas simples, como linternas o calculadoras, no necesitan acceder a tus contactos, micrófono o ubicación.

En cuanto a las conexiones, ten precaución al utilizar redes Wi-Fi públicas, ya que pueden ser inseguras y exponer tus datos. Si necesitas realizar transacciones sensibles en una red abierta, utiliza una VPN para cifrar tu información. También es recomendable apagar el Bluetooth cuando no lo utilices, ya que mantenerlo encendido puede facilitar que otros dispositivos accedan al tuyo sin permiso.