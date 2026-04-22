Nuevo diseño de WhatsApp: cómo saber si ya puedes usar el aspecto Liquid Glass en tu celular

WhatsApp estrena el diseño Liquid Glass, disponible en iOS de forma progresiva. (EFE)

WhatsApp ha comenzado el despliegue global de Liquid Glass, un rediseño visual que introduce efectos de profundidad, transparencias y una estética más moderna en la aplicación de mensajería más utilizada del mundo.

Esta actualización, que se implementa primero en dispositivos iOS, marca un cambio significativo en la experiencia de usuario y responde a la tendencia de las apps móviles a renovar sus interfaces para alinearse con los últimos estándares visuales de los sistemas operativos.

¿Qué es Liquid Glass y cómo funciona?

Liquid Glass es el nuevo lenguaje visual desarrollado por WhatsApp, inspirado en los principios de diseño de iOS 26. Su principal característica es la integración de efectos de transparencia en capas, que permite ver sutilmente el contenido de fondo y aporta una sensación de mayor profundidad y ligereza a la pantalla. Elementos de la interfaz como la barra de pestañas, los botones y los menús contextuales adoptan ahora una apariencia translúcida y adaptable tanto al modo claro como al modo oscuro del sistema.

Los botones y menús adoptan un estilo translúcido inspirado en iOS 26. (Reuters)

Este diseño busca una experiencia más dinámica y coherente, con animaciones y reflejos sutiles que se integran de forma natural con el entorno visual del dispositivo. Los componentes flotan sobre el fondo y reflejan parcialmente el contenido que hay detrás, generando una percepción de modernidad y fluidez.

Cómo saber si ya tienes Liquid Glass en tu móvil

La actualización Liquid Glass está disponible para usuarios de iOS que hayan instalado WhatsApp en la versión 26.14.76 desde la App Store. Sin embargo, el despliegue es progresivo y no todos los dispositivos la reciben al mismo tiempo. WhatsApp monitoriza el rendimiento y la respuesta de los usuarios antes de habilitar el nuevo diseño para todas las cuentas.

Para comprobar si Liquid Glass está activo en tu celular:

Abre WhatsApp y observa la barra de pestañas en la parte inferior de la pantalla.

Si la barra muestra un aspecto flotante, semitransparente y con efectos de profundidad, la nueva interfaz ya está disponible en tu cuenta.

La presencia de animaciones más fluidas, botones translúcidos y un teclado visualmente renovado también indica la activación de Liquid Glass.

Si la barra de pestañas mantiene el diseño tradicional, la actualización aún no se ha activado para tu dispositivo.

Para saber si tienes Liquid Glass, revisa si la barra de pestañas es semitransparente y flotante. (Europa Press)

WhatsApp suele implementar los cambios visuales de forma gradual, lo que permite evaluar posibles problemas y ajustar la experiencia en función de las opiniones de los usuarios. Durante las próximas semanas, más cuentas recibirán la actualización, tanto en WhatsApp Messenger como en WhatsApp Business.

Novedades principales del aspecto Liquid Glass

Barra de pestañas renovada

La barra de pestañas es uno de los elementos más visibles del cambio. Ahora, parece flotar sobre la interfaz, con bordes suavizados y un efecto semitransparente que refleja el contenido circundante. Al cambiar de pestaña, el fondo y las animaciones acompañan el movimiento con una estética más ligera.

Rediseño de botones y menús

Los botones muestran un acabado de vidrio esmerilado, con transparencias superpuestas y reflejos. Los menús contextuales adoptan el mismo estilo translúcido, integrándose mejor con el entorno visual y facilitando la identificación de opciones, ya sea en modo claro u oscuro.

WhatsApp planea extender el nuevo estilo a más funciones en próximas actualizaciones. (Reuters)

Teclado actualizado

El teclado también se ha renovado, presentando translucidez y coherencia con el resto del diseño Liquid Glass. Tanto en modo claro como oscuro, mantiene la estética renovada, aportando un aspecto uniforme en todas las secciones de la aplicación.

Actualización en curso y próximos cambios

El desarrollo de Liquid Glass continúa activo. Algunas secciones de WhatsApp ya exhiben el nuevo aspecto, mientras que otras están en fase de actualización o prueba. La compañía planea extender este diseño a funciones adicionales, como el reproductor de notas de voz, en futuras versiones de la aplicación.

La renovación visual de WhatsApp no solo busca mejorar la apariencia, sino también optimizar la navegación y la interacción, reforzando la posición de la aplicación frente a la competencia en el entorno móvil. Liquid Glass representa un paso más en la evolución estética y funcional de la plataforma, adaptándose a las nuevas exigencias de los usuarios y los sistemas operativos actuales.