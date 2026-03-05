Tecno

Esto es todo lo que Apple presentó esta semana: MacBook Neo, iPhone 17e y más

La compañía sorprendió con una laptop básica orientada a quienes buscan precio competitivo sin renunciar a la experiencia Mac

El MacBook Neo apuesta por
El MacBook Neo apuesta por colores más vivos y juveniles. REUTERS/Shannon Stapleton

Apple anunció una avalancha de dispositivos nuevos y renovados, desde portátiles económicos hasta actualizaciones en su línea profesional y tablets más potentes. Las novedades incluyen la esperada MacBook Neo, el iPhone 17e, el iPad Air M4, las nuevas MacBook Pro y Air con chips avanzados, junto a monitores Studio Display y Studio Display XDR con especificaciones de alto nivel.

Novedades en iPhone 17e y iPad Air M4: más almacenamiento y potencia

El iPhone 17e llega como la apuesta renovada para quienes buscan un móvil Apple de entrada, manteniendo el precio base en USD599 y doblando el almacenamiento inicial a 256 GB respecto a la generación anterior.

Entre las mejoras destaca la carga inalámbrica MagSafe, pantalla Super Retina de 6,1 pulgadas con Ceramic Shield 2, resistencia IP68 y compatibilidad con funciones satelitales como SOS de emergencia. El dispositivo incorpora el chip A19, que le da acceso a Apple Intelligence y ejecuta iOS 26. Ya puede reservarse en negro, blanco y rosa suave.

El iPhone 17e integra el
El iPhone 17e integra el chip Apple A19 Bionic. (Apple)

En tablets, el iPad Air M4 integra el chip M4 y aumenta la RAM a 12 GB, mejorando el rendimiento hasta 2,3 veces frente al modelo con M1 y duplicando la velocidad en tareas intensivas como renderizado 3D.

Se ofrece en versiones de 11 y 13 pulgadas, con precios desde USD599 y USD799, respectivamente, y conectividad Wi-Fi 7 y 5G. El diseño y la pantalla se mantienen respecto a modelos previos, pero incorpora las últimas novedades de iPadOS 26.

MacBook Neo: la portátil más asequible de Apple

Apple sorprendió con la MacBook Neo, una laptop básica orientada a quienes buscan precio competitivo sin renunciar a la experiencia Mac. Con un costo inicial de USD599 (USD499 en educación), es el modelo más accesible de la marca.

El MacBook Air M5, por
El MacBook Air M5, por su parte, incorpora un chip aún más potente. (Apple)

Monta un chip A18 Pro, pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas, hasta 16 horas de batería y diseño en aluminio reciclado, disponible en cuatro colores. Destaca por su ligereza, autonomía y por incluir funciones de Apple Intelligence.

En conectividad, la Neo ofrece dos puertos USB-C y una entrada de auriculares, pero prescinde del conector MagSafe. El teclado Magic Keyboard y el panel táctil están optimizados para el uso diario, aunque las prestaciones del teclado son más básicas que en otros modelos. El almacenamiento base es de 256 GB, ampliable a 512 GB por un costo adicional.

MacBook Air y Pro con chips M5: mayor rendimiento y eficiencia

La nueva MacBook Air M5 llega con mejoras en almacenamiento, velocidad de memoria y conectividad, con versiones de 13 y 15 pulgadas y precios desde USD1.099.

El MacBook Air M5 ofrece
El MacBook Air M5 ofrece mayores capacidades de almacenamiento. (Apple)

El SSD base asciende a 512 GB, la RAM se mantiene en 16 GB y ahora ofrece Wi-Fi 7 y Bluetooth 6. El incremento de precio se compensa con un salto en rendimiento tanto para tareas cotidianas como profesionales.

Para usuarios avanzados, la MacBook Pro incorpora los chips M5 Pro y M5 Max, con CPU de hasta 18 núcleos y GPU de hasta 40 núcleos, además de RAM de hasta 48 GB y almacenamiento inicial de 1 TB.

La pantalla Liquid Retina XDR y la cámara Center Stage se mantienen, pero destaca la inclusión de conectividad Thunderbolt 5 y Wi-Fi 7. Los precios parten de USD1.699 para la versión básica y alcanzan USD2.699 en el modelo de 16 pulgadas. La nueva arquitectura Fusion del chip promete mayor potencia y eficiencia en cargas profesionales y creativas.

Studio Display y Studio Display XDR: monitores de alto nivel para profesionales

Apple renovó su oferta en monitores con el Studio Display XDR, un panel de 27 pulgadas con resolución 5K Retina, mini-LED, brillo HDR de hasta 2.000 nits y frecuencia de actualización de 120 Hz.

Recurso del monitor Studio Display
Recurso del monitor Studio Display XDR. APPLE

Incluye cámara Center Stage de 12 MP y conectividad Thunderbolt 5, lo que permite cargar dispositivos y conectar varios monitores en cadena. El precio arranca en USD3.299, con opción de cristal nanotexturizado por USD3.599.

El Studio Display estándar mantiene la resolución 5K en 27 pulgadas, suma mejoras en cámara y audio, y ofrece soporte ajustable. Su precio inicial es de USD1.599, disponible también con cristal nanotexturizado y carga de 96 W.

