Cuál es el iPhone más barato, más nuevo y qué tiene que ver el 17e

Este dispositivo repite la apuesta por lo básico, conservando una pantalla OLED con resolución Retina XDR de 2.532 x 1.170 píxeles

Apple ha renovado su gama de entrada con el lanzamiento del iPhone 17e, un modelo que mantiene el enfoque en lo esencial, pero suma mejoras puntuales en hardware y resistencia. Su objetivo es atraer a quienes buscan un iPhone completamente nuevo sin pagar por las especificaciones más avanzadas de la marca.

iPhone 17e: características clave y novedades en el modelo de entrada

El iPhone 17e se posiciona como la opción más accesible dentro de la familia de Apple. Este dispositivo repite la apuesta por lo básico, conservando una pantalla OLED con resolución Retina XDR de 2.532 x 1.170 píxeles y un brillo de 800 nits que puede alcanzar los 1.200 nits en contenidos HDR.

Si bien la cifra puede quedar por detrás de modelos de gamas superiores, el panel ofrece una experiencia visual adecuada para el segmento.

La principal actualización este año recae en la protección de la pantalla, que incorpora Ceramic Shield 2 para una resistencia hasta tres veces mayor frente a arañazos.

En el interior, el dispositivo integra el chip Apple A19 Bionic, el mismo procesador que los modelos de gama alta de la marca. Además, la capacidad de almacenamiento base sube a 256 GB, eliminando la opción de 128 GB que existía en generaciones anteriores.

La carga por cable es de 20W, prometiendo recuperar el 50% de la batería en tan solo 30 minutos. El teléfono también incorpora carga inalámbrica MagSafe de hasta 15W, duplicando la potencia frente a la generación previa.

Cámara, autonomía y otros detalles técnicos del iPhone 17e

En el apartado fotográfico, el iPhone 17e mantiene un solo sensor principal de 48 megapíxeles, que permite zoom 2x “sin pérdida” mediante recorte digital en la zona central del sensor.

Es pertinente señalar que esta solución da la sensación de tener un teleobjetivo y simula la flexibilidad de una doble cámara, aunque en la práctica se trate de un único sensor.

Apple asegura que la autonomía del iPhone 17e se mantiene respecto a la versión anterior, a pesar de contar con un procesador más eficiente. Las mejoras en carga rápida, tanto por cable como inalámbrica, aportan mayor comodidad al usuario, permitiendo recargar el móvil en menos tiempo y con mayor flexibilidad.

Entre las novedades técnicas más destacadas del modelo se encuentran:

  • Procesador más rápido (Apple A19 Bionic)
  • Hasta 9 horas más de reproducción de video
  • Almacenamiento interno base de 256 GB
  • Carga inalámbrica MagSafe de 15W
  • Pantalla protegida con Ceramic Shield 2.

Precio y posición del iPhone 17e en la gama Apple

El iPhone 17e parte de los 709 euros, situándose como la alternativa más económica dentro de los modelos nuevos de la marca. Aunque comparte procesador y almacenamiento con los iPhone más avanzados, sacrifica algunas funcionalidades presentes en modelos superiores, como la doble cámara o el panel con isla dinámica y brillo de 2.000 nits.

A pesar de estas diferencias, la fórmula del iPhone e ha demostrado ser exitosa. El anterior iPhone 16e tuvo un rendimiento comercial sólido, y el nuevo 17e, con más potencia y almacenamiento, apunta a repetir el éxito entre quienes priorizan un iPhone nuevo y funcional sin buscar lo último en especificaciones premium.

Qué iPhone es el adecuado para cada tipo de usuario

La mejor opción depende del tipo de usuario y sus necesidades. Aquellos que buscan el máximo rendimiento, disfrutan de los videojuegos o valoran una pantalla fluida y una batería de larga duración, encontrarán en el iPhone 17 la propuesta más completa, ya que incluye tecnología ProMotion y doble cámara.

Si la fotografía es importante pero no se requieren funciones avanzadas, el iPhone 17 ofrece mejores resultados, aunque el 17e cubre sin problemas las expectativas de quienes solo desean fotos de buena calidad para un uso cotidiano.

Quienes priorizan tareas básicas, uso sencillo y un equilibrio entre prestaciones y precio, pueden optar por el iPhone 17e o incluso el 16e, que ofrecen buen desempeño general y resultan especialmente atractivos para quienes buscan un iPhone nuevo sin gastar tanto.

