ChatGPT en WhatsApp: Meta abrirá su app a las IA rivales para evitar multas en Europa

Meta permitirá que otras empresas de inteligencia artificial integren chatbots en WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Meta permitirá que otras empresas de inteligencia artificial integren sus chatbots en WhatsApp. “Durante los próximos 12 meses, daremos soporte a chatbots de IA de propósito general que utilicen la API de WhatsApp Business en Europa, en respuesta al proceso regulatorio de la Comisión Europea”, dijo un portavoz de Meta, según recoge Reuters.

La Comisión Europea señaló que está evaluando cómo estos cambios podrían influir en su revisión de medidas provisionales y en la investigación antimonopolio que mantiene sobre la compañía.

Hasta el 15 de enero de 2026, Meta había restringido el acceso a chatbots externos como ChatGPT y Copilot. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Hasta el 15 de enero de 2026, Meta había bloqueado el acceso a chatbots de otras empresas, como ChatGPT y Copilot, permitiendo solo la operación de su propio asistente de inteligencia artificial.

Medidas de Meta en Italia respecto a su IA

La decisión de Meta en Europa tiene un antecedente en Italia, donde la empresa permitió el ingreso de chatbots rivales a WhatsApp en enero, tras una orden de la autoridad antimonopolio local, que aún mantiene una investigación en curso.

Interaction Company of California, desarrolladora del asistente de inteligencia artificial Poke.com y denunciante ante los reguladores de la Unión Europea e Italia, pidió a Bruselas que imponga una orden provisional contra Meta.

Su director ejecutivo, Marvin von Hagen, criticó la medida: “Lo que Meta presenta como un cumplimiento de buena fe es en realidad lo contrario. La empresa ahora impone tarifas excesivas a los proveedores de IA, haciendo que operar en WhatsApp sea tan inviable como lo fue la prohibición total”.

Von Hagen añadió que la llamada “solución” italiana no resuelve el problema, sino que reemplaza una restricción anticompetitiva por otra.

Meta indicó que estos cambios de política también se implementarán en Brasil, después de que un tribunal restableciera una orden judicial de la autoridad antimonopolio local que había sido suspendida en enero.

Meta AI en WhatsApp ofrece varias funciones dentro de la aplicación. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Meta AI en WhatsApp

Meta AI en WhatsApp cumple varias funciones dentro de la plataforma. La más visible es el chatbot, identificado por un círculo azul y morado en la aplicación móvil. A través de este asistente, los usuarios pueden interactuar, realizar consultas y generar imágenes.

Además, Meta AI está integrado en la función de fondos de chat, permitiendo crear imágenes personalizadas a partir de instrucciones o prompts escritos por los usuarios. También ofrece la opción de generar resúmenes automáticos de mensajes, facilitando la gestión y comprensión de conversaciones extensas.

Qué hacían ChatGPT y Copilot en WhatsApp

ChatGPT y Copilot funcionaban en WhatsApp como asistentes de inteligencia artificial, similares al chatbot oficial de Meta AI.

ChatGPT y Copilot operaban en WhatsApp como asistentes de inteligencia artificial, similares a Meta AI. (WhatsApp)

Estos servicios permitían a los usuarios interactuar directamente con sistemas avanzados de IA dentro de la propia aplicación, facilitando tareas como responder preguntas, generar texto, resumir mensajes o incluso crear imágenes a partir de instrucciones escritas.

Su funcionamiento se apoyaba en la integración a través de la API de WhatsApp Business, lo que permitía a desarrolladores externos ofrecer chatbots personalizados basados en modelos de lenguaje como los de OpenAI y Microsoft.

La presencia de ChatGPT y Copilot en WhatsApp ampliaba las posibilidades para los usuarios, que podían elegir entre diferentes asistentes según sus necesidades o preferencias.

Su presencia daba a los usuarios la opción de elegir el asistente que mejor se adaptara a sus necesidades. (WhatsApp)

Por ejemplo, era posible utilizar ChatGPT para mantener conversaciones naturales, obtener explicaciones detalladas o recibir ayuda para redactar mensajes complejos, mientras que Copilot se orientaba más a la generación de código o asistencia técnica.

Ambos asistentes ofrecían respuestas automáticas y personalizadas, enriqueciendo la experiencia de uso de WhatsApp más allá de la simple mensajería.

Sin embargo, en enero de 2026, Meta decidió restringir el acceso a estos chatbots externos, limitando el uso de asistentes de IA en la plataforma únicamente a su propio chatbot, Meta AI, en respuesta a cuestiones regulatorias y de competencia en Europa.