WhatsApp gratis se acabó: ya es oficial una opción de pago Europa

WhatsApp introducirá anuncios en los apartados de estados y canales para usuarios europeos, marcando un cambio en su modelo sin publicidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso completamente gratuito a WhatsApp finalizará para los usuarios europeos, tras el anuncio oficial de que la aplicación comenzará a mostrar anuncios en “estados” y “canales”. Para evitar la publicidad, quienes lo deseen deberán optar por una suscripción mensual, aunque las condiciones y los precios exactos aún no se han hecho públicos.

Dónde y cómo se mostrarán los anuncios en WhatsApp

La entrada de anuncios en WhatsApp supone un giro en el modelo de la plataforma, históricamente libre de publicidad. La compañía ha confirmado que los anuncios solo se visualizarán en los apartados de “estados” y “canales”, espacios de carácter público o comunitario.

Los chats personales y las llamadas privadas permanecerán exentos de publicidad. Esto garantiza que la interacción directa entre individuos no se verá alterada por mensajes promocionales.

La estructura de la plataforma, así, mantiene la confidencialidad en los entornos privados, mientras que los anuncios estarán restringidos a áreas donde la información se difunde a un público más amplio o a comunidades más grandes.

Meta ofrecerá una suscripción mensual para eliminar la publicidad en WhatsApp, aunque los precios y condiciones aún no fueron detallados de forma oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo es la nueva suscripción para usar WhatsApp sin anuncios

Meta ha presentado una suscripción que permitirá eliminar los anuncios, dirigida únicamente a usuarios mayores de 18 años y con la cuenta vinculada al centro de cuentas de la compañía. La activación del servicio se realiza dentro de los ajustes de la aplicación, siguiendo un proceso que incluye acceder a “ajustes”, luego a “cuenta” y, posteriormente, a las “preferencias de anuncios”.

Desde esa sección, los usuarios pueden gestionar su preferencia por la modalidad sin anuncios, completando la confirmación y el pago a través de la tienda digital correspondiente. El acceso a esta opción será progresivo, ya que Meta ha optado por un despliegue escalonado para habilitar la función.

La inclusión en la suscripción también depende de tener la cuenta conectada correctamente al centro de cuentas de Meta, lo que restringe el acceso inmediato a todos los usuarios.

Cuánto cuesta eliminar la publicidad en WhatsApp

El coste definitivo para eliminar la publicidad en WhatsApp aún no ha sido publicado. Las referencias disponibles proceden de pruebas desde España y de valores observados en otros servicios del grupo, pero no representan cifras oficiales.

El proceso para activar la suscripción en WhatsApp debe realizarse desde los ajustes de la aplicación y se desplegará progresivamente para todos los usuarios. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Actualmente, en plataformas similares como Facebook o Instagram, retirar la publicidad tiene un precio de 5,99 euros al mes por una cuenta y de 4 euros mensuales por cada cuenta adicional si el trámite se realiza en un navegador web. Para WhatsApp, se prevé que la tarifa mensual variará en función del método de contratación y de la ubicación geográfica.

Por lo general, los pagos efectuados desde la web rondan los 3 euros mensuales, mientras que si la suscripción se realiza desde la aplicación móvil puede alcanzar hasta 4 euros por mes. Sin embargo, estos datos son orientativos y están sujetos a cambios por parte de Meta mientras continúan las verificaciones internas.

Privacidad y funcionamiento tras la llegada de anuncios

Las conversaciones privadas y las llamadas seguirán protegidas mediante cifrado de extremo a extremo. De este modo, el contenido de los mensajes permanecerá inaccesible para terceros.

Meta ha explicado que la personalización de los anuncios se limitará a información relacionada con el idioma, el país y la interacción que el usuario haya tenido previamente con publicidad dentro de la plataforma.

Meta asegura que los anuncios en WhatsApp solo se personalizarán según idioma, país e interacciones previas, manteniendo el cifrado de extremo a extremo en mensajes y llamadas. (EFE/EPA/IAN LANGSDON)

Así, los mensajes y llamadas conservarán su privacidad, incluso con la llegada de la publicidad y las nuevas opciones de suscripción.

WhatsApp prepara una función para programar mensajes

WhatsApp prepara el lanzamiento de una función que permitirá programar mensajes para enviarlos en una fecha y hora específicas, sin necesidad de aplicaciones externas. Esta herramienta, detectada en fase beta para iOS, será gratuita y estará disponible para todos los usuarios, a diferencia de las opciones pagas dirigidas a empresas.

Permitirá programar mensajes tanto en chats individuales como grupales, gestionar y eliminar textos antes de su envío y garantizar la privacidad, ya que los mensajes borrados no dejarán rastro. La función facilitará desde recordatorios personales hasta la comunicación profesional fuera del horario laboral, evitando molestias.

De momento, no hay fecha oficial para su lanzamiento ni confirmación sobre su disponibilidad en los canales de WhatsApp.