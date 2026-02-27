Tecno

WhatsApp gratis se acabó: ya es oficial una opción de pago Europa

El objetivo de esta suscripción es evitar la publicidad que ha llegado en los últimos meses a la aplicación

Guardar
WhatsApp introducirá anuncios en los
WhatsApp introducirá anuncios en los apartados de estados y canales para usuarios europeos, marcando un cambio en su modelo sin publicidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso completamente gratuito a WhatsApp finalizará para los usuarios europeos, tras el anuncio oficial de que la aplicación comenzará a mostrar anuncios en “estados” y “canales”. Para evitar la publicidad, quienes lo deseen deberán optar por una suscripción mensual, aunque las condiciones y los precios exactos aún no se han hecho públicos.

Dónde y cómo se mostrarán los anuncios en WhatsApp

La entrada de anuncios en WhatsApp supone un giro en el modelo de la plataforma, históricamente libre de publicidad. La compañía ha confirmado que los anuncios solo se visualizarán en los apartados de “estados” y “canales”, espacios de carácter público o comunitario.

Los chats personales y las llamadas privadas permanecerán exentos de publicidad. Esto garantiza que la interacción directa entre individuos no se verá alterada por mensajes promocionales.

La estructura de la plataforma, así, mantiene la confidencialidad en los entornos privados, mientras que los anuncios estarán restringidos a áreas donde la información se difunde a un público más amplio o a comunidades más grandes.

Meta ofrecerá una suscripción mensual
Meta ofrecerá una suscripción mensual para eliminar la publicidad en WhatsApp, aunque los precios y condiciones aún no fueron detallados de forma oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo es la nueva suscripción para usar WhatsApp sin anuncios

Meta ha presentado una suscripción que permitirá eliminar los anuncios, dirigida únicamente a usuarios mayores de 18 años y con la cuenta vinculada al centro de cuentas de la compañía. La activación del servicio se realiza dentro de los ajustes de la aplicación, siguiendo un proceso que incluye acceder a “ajustes”, luego a “cuenta” y, posteriormente, a las “preferencias de anuncios”.

Desde esa sección, los usuarios pueden gestionar su preferencia por la modalidad sin anuncios, completando la confirmación y el pago a través de la tienda digital correspondiente. El acceso a esta opción será progresivo, ya que Meta ha optado por un despliegue escalonado para habilitar la función.

La inclusión en la suscripción también depende de tener la cuenta conectada correctamente al centro de cuentas de Meta, lo que restringe el acceso inmediato a todos los usuarios.

Cuánto cuesta eliminar la publicidad en WhatsApp

El coste definitivo para eliminar la publicidad en WhatsApp aún no ha sido publicado. Las referencias disponibles proceden de pruebas desde España y de valores observados en otros servicios del grupo, pero no representan cifras oficiales.

El proceso para activar la
El proceso para activar la suscripción en WhatsApp debe realizarse desde los ajustes de la aplicación y se desplegará progresivamente para todos los usuarios. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Actualmente, en plataformas similares como Facebook o Instagram, retirar la publicidad tiene un precio de 5,99 euros al mes por una cuenta y de 4 euros mensuales por cada cuenta adicional si el trámite se realiza en un navegador web. Para WhatsApp, se prevé que la tarifa mensual variará en función del método de contratación y de la ubicación geográfica.

Por lo general, los pagos efectuados desde la web rondan los 3 euros mensuales, mientras que si la suscripción se realiza desde la aplicación móvil puede alcanzar hasta 4 euros por mes. Sin embargo, estos datos son orientativos y están sujetos a cambios por parte de Meta mientras continúan las verificaciones internas.

Privacidad y funcionamiento tras la llegada de anuncios

Las conversaciones privadas y las llamadas seguirán protegidas mediante cifrado de extremo a extremo. De este modo, el contenido de los mensajes permanecerá inaccesible para terceros.

Meta ha explicado que la personalización de los anuncios se limitará a información relacionada con el idioma, el país y la interacción que el usuario haya tenido previamente con publicidad dentro de la plataforma.

Meta asegura que los anuncios
Meta asegura que los anuncios en WhatsApp solo se personalizarán según idioma, país e interacciones previas, manteniendo el cifrado de extremo a extremo en mensajes y llamadas. (EFE/EPA/IAN LANGSDON)

Así, los mensajes y llamadas conservarán su privacidad, incluso con la llegada de la publicidad y las nuevas opciones de suscripción.

WhatsApp prepara una función para programar mensajes

WhatsApp prepara el lanzamiento de una función que permitirá programar mensajes para enviarlos en una fecha y hora específicas, sin necesidad de aplicaciones externas. Esta herramienta, detectada en fase beta para iOS, será gratuita y estará disponible para todos los usuarios, a diferencia de las opciones pagas dirigidas a empresas.

Permitirá programar mensajes tanto en chats individuales como grupales, gestionar y eliminar textos antes de su envío y garantizar la privacidad, ya que los mensajes borrados no dejarán rastro. La función facilitará desde recordatorios personales hasta la comunicación profesional fuera del horario laboral, evitando molestias.

De momento, no hay fecha oficial para su lanzamiento ni confirmación sobre su disponibilidad en los canales de WhatsApp.

Temas Relacionados

WhatsAppEspañaMetaEuropaEspaña-noticiasAplicacionesTecnología-noticias

Últimas Noticias

Empresa usa IA para ‘obligar’ a sus empleados a decir “gracias” y “por favor” a los clientes

A través de un chatbot, empleados son vigilados y pueden pedir ayuda sobre el inventario que hay en la tienda

Empresa usa IA para ‘obligar’

Amazon invierte USD 50.000 millones en OpenAI: revolución histórica de la nube

El acuerdo contempla una inversión inicial de USD 15 mil millones, seguida de USD 35 mil millones adicionales, sujetos al cumplimiento de determinadas metas

Amazon invierte USD 50.000 millones

Google presenta Nano Banana 2: más velocidad, más precisión y mayor autonomía

Google lanza una nueva versión de su modelo generativo con foco en la rapidez de respuesta y la creación visual en tiempo real

Google presenta Nano Banana 2:

iPhone 17, Pro y Pro Max: todas las diferencias entre modelos y precios 2026

La diferencia más relevante entre estos modelos está en el procesador: el iPhone 17 estándar utiliza el chip A19, mientras que las versiones Pro y Pro Max incluyen el A19 Pro

iPhone 17, Pro y Pro

Gemini da el salto a los agentes inteligentes: ahora puede organizar compras, transporte y más sin salir del celular

A diferencia de los asistentes tradicionales, el sistema planifica y ejecuta procesos completos en segundo plano

Gemini da el salto a
DEPORTES
La verdad detrás de la

La verdad detrás de la posible chance de que Sebastián Villa vuelva a jugar en Boca Juniors

Alerta máxima en Racing y la selección argentina por la lesión en la rodilla que sufrió Valentín Carboni durante la práctica

La insólita definición de un partido de tenis: perdió sin jugar el último punto

Dura sanción para un tenista argentino: estará seis años sin jugar tras admitir amaños en ocho de sus partidos

10 mil entradas a 100 mil pesos: el partido entre Lanús y Boca Juniors se disputará con público visitante

TELESHOW
El documento que muestra de

El documento que muestra de cuánto es la deuda de Mauro Icardi por la cuota alimentaria de sus hijas

Evangelina Anderson contó qué pasará con sus hijos ante el próximo desafío de Martín Demichelis en España

El rotundo cambio de vida que realizó Paulo Londra y mejoró su salud: “Los dejé hace un año”

La recuperación de Zulma Faiad tras un grave accidente: “La vida me da una segunda oportunidad”

Quiénes son los invitados de Juana Viale en su regreso a la televisión

INFOBAE AMÉRICA

Cientos de camiones quedaron varados

Cientos de camiones quedaron varados en Brasil: transportan una cosecha récord de soja y la mayoría está destinada a China

Cambio de hora en Nueva York: fecha exacta del inicio del horario de verano 2026 y cómo ajustar los relojes

Suben a cinco los muertos por chikungunya en Santa Cruz de la Sierra y se reportan casi 4000 contagios

La República Dominicana celebra el 182 aniversario de su independencia nacional

La UE denuncia años de represión en Rusia en el undécimo aniversario del asesinato del opositor Boris Nemtsov