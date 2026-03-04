Tecno

Apple rompe el mercado con la nueva MacBook Neo de USD 599 con chip A18 Pro

El dispositivo promete hasta 16 horas de autonomía, cuenta con una cámara de 1080p e integra altavoces compatibles con Audio Espacial

Guardar
Este nuevo dispositivo viene en cuatro colores e integra el chip A18 Pro. (YouTube: Apple)

Apple presentó MacBook Neo, su nueva computadora portátil de bajo costo, con un precio de USD 599. El equipo incorpora el chip A18 Pro y está disponible en cuatro colores: plateado, índigo, rosado y amarillo claro.

Cuenta con una pantalla de 13 pulgadas sin notch y promete hasta 16 horas de autonomía. Incluye dos puertos USB-C, pero no dispone de carga MagSafe. El conector para auriculares se encuentra en el lateral izquierdo, cerca del frente del dispositivo.

Todo sobre el nuevo MacBook Neo

La MacBook Neo incorpora un diseño renovado, fabricado con la mayor proporción de materiales reciclados utilizada en un producto de Apple hasta la fecha. Su carcasa de aluminio ofrece ligereza y resistencia.

El diseño de la MacBook
El diseño de la MacBook Neo destaca por su carcasa de aluminio reciclado. (Apple)

El equipo cuenta con una pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas, que proporciona alta definición y colores precisos. Incluye el teclado Magic Keyboard y un trackpad Multi-Touch, que permite realizar gestos y controles táctiles en toda su superficie.

Algunas versiones integran Touch ID para el desbloqueo, acceso a aplicaciones y pagos mediante reconocimiento de huella digital. Dispone de dos puertos USB-C y una entrada para auriculares.

La cámara es de 1080p y los micrófonos son de alta calidad, lo que facilita videollamadas y grabaciones nítidas, según Apple. Incorpora altavoces laterales compatibles con Audio Espacial y Dolby Atmos. Está disponible en los colores plateado, índigo, rosado y cítrico, con detalles coordinados en teclado y base.

La pantalla Liquid Retina de
La pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas ofrece imágenes nítidas y colores vibrantes en el nuevo portátil de Apple. (Apple)

La MacBook Neo utiliza el chip A18 Pro, que permite un encendido rápido, apertura ágil de aplicaciones y un desempeño eficiente en tareas cotidianas y aplicaciones de inteligencia artificial. La autonomía alcanza hasta 16 horas de uso continuo.

El sistema operativo es macOS, que incluye funciones de privacidad y seguridad integradas, así como aplicaciones preinstaladas y compatibilidad con otras aplicaciones adicionales.

El dispositivo ofrece integración directa con el iPhone para continuar chats, copiar y pegar contenido y controlar el teléfono desde la computadora.

Según Apple, el teclado Magic
Según Apple, el teclado Magic Keyboard brinda una experiencia de escritura cómoda y silenciosa en la MacBook Neo. (Apple)

Lo que debes conocer sobre el chip A18 Pro del MacBook Neo

En el núcleo de la MacBook Neo se encuentra el procesador A18 Pro, diseñado para ofrecer alto rendimiento en las tareas diarias. Este chip permite navegar por internet, crear documentos, editar fotos, transmitir contenido y utilizar funciones de inteligencia artificial de manera fluida.

La MacBook Neo con el A18 Pro permite trabajar sin interrupciones entre aplicaciones como Mensajes, WhatsApp, Canva, Excel y Safari, facilitando la multitarea.

Según datos de Apple, este procesador ofrece un rendimiento hasta 50% superior en tareas cotidianas frente a la PC más vendida equipada con el último Intel Core Ultra 5.

La MacBook Neo incorpora dos
La MacBook Neo incorpora dos puertos USB-C y un conector para auriculares en su diseño lateral. (Apple)

Para actividades más exigentes, como el procesamiento de inteligencia artificial en el dispositivo, la MacBook Neo puede ser hasta tres veces más rápida, y hasta dos veces más eficiente en la edición de fotografías.

La GPU integrada de 5 núcleos proporciona gráficos mejorados para juegos y aplicaciones creativas.

El Neural Engine de 16 núcleos permite un desempeño ágil en funciones de Apple Intelligence y tareas de IA, como resumir notas o limpiar imágenes, manteniendo la privacidad y seguridad de los datos del usuario. Además, la MacBook Neo no utiliza ventilador, por lo que su funcionamiento es completamente silencioso.

La integración con iPhone permite
La integración con iPhone permite copiar y pegar contenido entre dispositivos de forma rápida. (Apple)

Cuáles son los últimos dispositivos que presentó Apple

MacBook Neo se suma a la lista de dispositivos que Apple presentó en los últimos días. Entre las novedades destaca el iPhone 17e, equipado con el chip A19, que ofrece un rendimiento avanzado y un sistema de cámara de 48 MP capaz de capturar fotos y videos en 4K Dolby Vision.

También incorpora el módem celular C1X, que duplica la velocidad del modelo anterior y mejora tanto la conectividad como la eficiencia. El iPhone 17e está disponible en tres acabados mate: negro, blanco y un nuevo rosa suave, junto con fundas en colores variados.

Apple también lanzó las nuevas MacBook Air con chip M5, así como la MacBook Pro con los procesadores M5 Pro y M5 Max, y presentó los monitores Studio Display y Studio Display XDR.

Temas Relacionados

AppleMacBook NeoComputadora portátilTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

La apuesta para los hinchas de Santa Fe en Colombia: tecnología y experiencias fan

A través de una tarjeta de crédito, los aficionados del club colombiano pueden acceder a beneficios como devolución de dinero en la compra de boletería

La apuesta para los hinchas

IA en la vida cotidiana: más latinoamericanos la usan para estudiar, planificar y manejar su dinero

El acceso masivo a IA redefine rutinas, decisiones y relaciones, pero también multiplica los desafíos frente a amenazas como phishing y suplantación

IA en la vida cotidiana:

La casa de Messi ahora tiene nuevo nombre gracias a un neobanco: Inter de Miami y Nu

Nu obtuvo los derechos de nombre del nuevo estadio del Inter Miami CF, que se inaugurará el 4 de abril de 2026

La casa de Messi ahora

Cómo evitar ser víctima de hackeos en WhatsApp y correo electrónico

Activa la verificación en dos pasos, utiliza contraseñas robustas y mantente alerta ante intentos de phishing para evitar fraudes, suplantación de identidad y robos

Cómo evitar ser víctima de

iPhone 17e vs. iPhone 16e: cuáles son las principales diferencias entre los celulares baratos de Apple

El nuevo iPhone económico de Apple incorpora carga inalámbrica mediante MagSafe y está disponible en tres acabados, a diferencia de su antecesor

iPhone 17e vs. iPhone 16e:
DEPORTES
Dieron a conocer la sanción

Dieron a conocer la sanción a Franco Mastantuono tras ser expulsado en la derrota de Real Madrid ante Getafe

Siete argentinos ponen en marcha una nueva ilusión en Indian Wells: hora y cómo ver los partidos en vivo

La oferta que España le hizo a Argentina para cambiar la sede de la Finalissima y los 4 estadios que podrían albergar el partido

El sincero mensaje al oído de Simeone a Griezmann que se filtró en el video de los festejos del Atlético Madrid por Copa del Rey

El show de Coudet en River con una broma a Francescoli tras “jurar por sus 4 pibes” y una aclaración sobre su carácter: “No vine a un cumpleaños”

TELESHOW
Tato Algorta habló tras el

Tato Algorta habló tras el grave choque que protagonizó en Uruguay: “Es una oportunidad para replantearme cosas”

Ivana Icardi se realizó un retoque estético y compartió el inconveniente que tuvo tras la operación

La alegría de José María Muscari por el comienzo de los estudios de su hijo Lucio: “Arrancó su sueño”

La llamativa respuesta de Rosalía cuando Mariana Enriquez le preguntó qué cualidad aprecia más en un nombre

El asado de los famosos: el reencuentro de Susana Giménez y Montaner y el talento de Marley que sorprendió a todos

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador suma una parada

El Salvador suma una parada internacional de Oceanman a su calendario deportivo

Murió Einstein, el reconocido loro africano que podía cantar el feliz cumpleaños y usar más de 200 palabras

Un grupo kurdo exiliado afirmó que Irán realizó un ataque mortal contra combatientes en Irak

Fotos para el pasaporte de EEUU: estos son los errores comunes que invalidan la solicitud de inmediato

Irán: ¿resistencia asimétrica o inmolación?