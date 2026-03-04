Apple rompe el mercado con la nueva MacBook Neo de USD 599 con chip A18 Pro

Este nuevo dispositivo viene en cuatro colores e integra el chip A18 Pro. (YouTube: Apple)

Apple presentó MacBook Neo, su nueva computadora portátil de bajo costo, con un precio de USD 599. El equipo incorpora el chip A18 Pro y está disponible en cuatro colores: plateado, índigo, rosado y amarillo claro.

Cuenta con una pantalla de 13 pulgadas sin notch y promete hasta 16 horas de autonomía. Incluye dos puertos USB-C, pero no dispone de carga MagSafe. El conector para auriculares se encuentra en el lateral izquierdo, cerca del frente del dispositivo.

Todo sobre el nuevo MacBook Neo

La MacBook Neo incorpora un diseño renovado, fabricado con la mayor proporción de materiales reciclados utilizada en un producto de Apple hasta la fecha. Su carcasa de aluminio ofrece ligereza y resistencia.

El diseño de la MacBook Neo destaca por su carcasa de aluminio reciclado. (Apple)

El equipo cuenta con una pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas, que proporciona alta definición y colores precisos. Incluye el teclado Magic Keyboard y un trackpad Multi-Touch, que permite realizar gestos y controles táctiles en toda su superficie.

Algunas versiones integran Touch ID para el desbloqueo, acceso a aplicaciones y pagos mediante reconocimiento de huella digital. Dispone de dos puertos USB-C y una entrada para auriculares.

La cámara es de 1080p y los micrófonos son de alta calidad, lo que facilita videollamadas y grabaciones nítidas, según Apple. Incorpora altavoces laterales compatibles con Audio Espacial y Dolby Atmos. Está disponible en los colores plateado, índigo, rosado y cítrico, con detalles coordinados en teclado y base.

La pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas ofrece imágenes nítidas y colores vibrantes en el nuevo portátil de Apple. (Apple)

La MacBook Neo utiliza el chip A18 Pro, que permite un encendido rápido, apertura ágil de aplicaciones y un desempeño eficiente en tareas cotidianas y aplicaciones de inteligencia artificial. La autonomía alcanza hasta 16 horas de uso continuo.

El sistema operativo es macOS, que incluye funciones de privacidad y seguridad integradas, así como aplicaciones preinstaladas y compatibilidad con otras aplicaciones adicionales.

El dispositivo ofrece integración directa con el iPhone para continuar chats, copiar y pegar contenido y controlar el teléfono desde la computadora.

Según Apple, el teclado Magic Keyboard brinda una experiencia de escritura cómoda y silenciosa en la MacBook Neo. (Apple)

Lo que debes conocer sobre el chip A18 Pro del MacBook Neo

En el núcleo de la MacBook Neo se encuentra el procesador A18 Pro, diseñado para ofrecer alto rendimiento en las tareas diarias. Este chip permite navegar por internet, crear documentos, editar fotos, transmitir contenido y utilizar funciones de inteligencia artificial de manera fluida.

La MacBook Neo con el A18 Pro permite trabajar sin interrupciones entre aplicaciones como Mensajes, WhatsApp, Canva, Excel y Safari, facilitando la multitarea.

Según datos de Apple, este procesador ofrece un rendimiento hasta 50% superior en tareas cotidianas frente a la PC más vendida equipada con el último Intel Core Ultra 5.

La MacBook Neo incorpora dos puertos USB-C y un conector para auriculares en su diseño lateral. (Apple)

Para actividades más exigentes, como el procesamiento de inteligencia artificial en el dispositivo, la MacBook Neo puede ser hasta tres veces más rápida, y hasta dos veces más eficiente en la edición de fotografías.

La GPU integrada de 5 núcleos proporciona gráficos mejorados para juegos y aplicaciones creativas.

El Neural Engine de 16 núcleos permite un desempeño ágil en funciones de Apple Intelligence y tareas de IA, como resumir notas o limpiar imágenes, manteniendo la privacidad y seguridad de los datos del usuario. Además, la MacBook Neo no utiliza ventilador, por lo que su funcionamiento es completamente silencioso.

La integración con iPhone permite copiar y pegar contenido entre dispositivos de forma rápida. (Apple)

Cuáles son los últimos dispositivos que presentó Apple

MacBook Neo se suma a la lista de dispositivos que Apple presentó en los últimos días. Entre las novedades destaca el iPhone 17e, equipado con el chip A19, que ofrece un rendimiento avanzado y un sistema de cámara de 48 MP capaz de capturar fotos y videos en 4K Dolby Vision.

También incorpora el módem celular C1X, que duplica la velocidad del modelo anterior y mejora tanto la conectividad como la eficiencia. El iPhone 17e está disponible en tres acabados mate: negro, blanco y un nuevo rosa suave, junto con fundas en colores variados.

Apple también lanzó las nuevas MacBook Air con chip M5, así como la MacBook Pro con los procesadores M5 Pro y M5 Max, y presentó los monitores Studio Display y Studio Display XDR.