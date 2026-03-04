Tu reloj ahora tiene cerebro: Qualcomm lanza el chip que lleva la IA real con Snapdragon

Gracias a su diseño avanzado, los relojes inteligentes podrán ofrecer asistentes personales más rápidos. (Composición Infobae: El Mundo / Imagen ilustrativa)

La llegada del nuevo Snapdragon Wear Elite promete revolucionar la electrónica vestible, permitiendo que los relojes y otros dispositivos ejecuten inteligencia artificial de manera local, sin depender de servidores externos ni sufrir los problemas de lentitud o batería que marcaron a la generación anterior.

Snapdragon Wear Elite: IA real en relojes inteligentes

La segunda generación de dispositivos vestibles apunta alto con el Snapdragon Wear Elite, presentado por Qualcomm en el MWC 2026. Este chip es el primero de su categoría en integrar una NPU (unidad de procesamiento neuronal) dedicada, lo que permite que los asistentes inteligentes y otras funciones de IA trabajen directamente en el dispositivo.

Así, se elimina la necesidad de enviar datos a servidores externos, acelerando la respuesta y mejorando la privacidad.

La nueva generación vestible llega con Snapdragon Wear Elite, presentado en el MWC 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

En el pasado, los wearables como el Humane AI Pin o el Rabbit R1 se vieron limitados por la dependencia de conexiones a internet y por hardware poco eficiente.

El nuevo chip cambia el panorama: gracias a su diseño avanzado, los relojes inteligentes podrán ofrecer asistentes personales más rápidos, útiles y disponibles en todo momento, incluso sin conexión directa al smartphone.

Mejoras en rendimiento, autonomía y conectividad del Snapdragon Wear Elite

El Snapdragon Wear Elite se fabrica con tecnología de 3 nanómetros e incorpora arquitectura big.LITTLE, combinando un núcleo principal de alto rendimiento (2,1 GHz) para tareas exigentes y cuatro núcleos de bajo consumo (1,95 GHz) para funciones habituales.

El Snapdragon 835 fue desarrollado con tecnología de 10 nanómetros. John Schulz Photography

Qualcomm asegura que esto se traduce en un rendimiento de CPU cinco veces superior por núcleo y una GPU siete veces más rápida respecto a la generación anterior.

La autonomía también recibe un impulso importante: el chip promete un 30% más de duración diaria de batería. Además, la recarga rápida permite alcanzar el 50% de carga en solo 10 minutos, lo que facilita mantener el dispositivo operativo durante toda la jornada con breves pausas de carga.

En cuanto a conectividad, el Snapdragon Wear Elite es el más completo de su clase. Ofrece soporte para 5G, Wi-Fi, Bluetooth 6.0, UWB, GNSS y, por primera vez, conectividad satelital NB-NTN desarrollada junto a Skylo.

Esta opción permite enviar y recibir mensajes incluso en lugares sin cobertura celular ni Wi-Fi, ampliando el alcance de los dispositivos vestibles a zonas remotas o situaciones de emergencia.

El Snapdragon Wear Elite está preparado para funcionar con Wear OS, Android o Linux. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Compatibilidad y versatilidad del Snapdragon Wear Elite

El nuevo chip está preparado para funcionar con Wear OS, Android o Linux, lo que abre la puerta a una amplia variedad de dispositivos y formatos. Los fabricantes podrán integrarlo en relojes, pins inteligentes, colgantes o hubs personales, adaptando la inteligencia artificial a diferentes necesidades y estilos de vida.

Qualcomm, aunque no fabrica productos finales, desempeña un papel crucial como plataforma base para la industria. Sus procesadores Snapdragon son habituales en la mayoría de smartphones del mercado, y con el Snapdragon Wear Elite buscan replicar ese éxito en el terreno de la electrónica vestible.

Snapdragon: el procesador para móviles y dispositivos inteligentes

Snapdragon es una familia de procesadores desarrollados por la empresa Qualcomm, ampliamente utilizada en teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos de electrónica vestible. Estos chips integran la CPU, GPU, módems de comunicación y capacidades avanzadas de inteligencia artificial en un solo componente, optimizando el rendimiento y la eficiencia energética de los dispositivos móviles.

Tu reloj ahora tiene cerebro con Snapdragon Wear Elite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como es sabido la CPU (Unidad Central de Procesamiento) es el componente que ejecuta las instrucciones principales del sistema, como abrir aplicaciones, manejar procesos y coordinar las tareas del dispositivo.

Gracias a su arquitectura, los procesadores Snapdragon permiten ejecutar aplicaciones de manera fluida, gestionar gráficos complejos y mantener conexiones rápidas a internet móvil, incluyendo 4G y 5G. Además, incorporan funciones de seguridad y soporte para cámaras de alta resolución, facilitando experiencias multimedia avanzadas.