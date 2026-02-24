Lo que hay detrás de los mitos sobre empleos, regulación y seguridad con la llegada de la IA

Inteligencia artificial sin miedo: claves para entender su impacto en la vida, el trabajo y la sociedad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial ha pasado de ser un tema exclusivo de laboratorios y especialistas a ocupar el centro del debate social, económico y político. Conversaciones recientes sobre una supuesta “burbuja de la IA”, la amenaza al empleo, la calidad de las regulaciones y la ciberseguridad, alimentan tanto el entusiasmo como la inquietud en torno a esta tecnología.

Sin embargo, detrás de estos mitos y temores existen realidades y matices que requieren un análisis objetivo. Andrés Mosquera, director de operaciones en Timia y experto en tecnología, tras un dialogo con el equipo periodístico de Infobae, aportó una visión técnica y realista sobre el presente y el futuro de la IA en América Latina y el mundo.

La importancia de esta discusión radica en que la IA ya no es una promesa lejana, se convirtió en una herramienta cotidiana con impacto directo en la vida y el trabajo de millones de personas. Más allá del ruido mediático, comprender sus verdaderos alcances permite tomar mejores decisiones, tanto a nivel personal como empresarial y estatal.

Andrés Mosquera, director de operaciones y experto en tecnología, habló con Infobae sobre los grandes mitos que hay respecto a la IA - crédito Timia

¿Existe una burbuja de la IA o es un miedo sobredimensionado?

El término “burbuja de la IA” se ha instalado en debates globales, sugiriendo que el entusiasmo y la inversión pueden estar por encima de la realidad técnica. Para Mosquera, sin embargo, este concepto responde más a preocupaciones económicas que a una debilidad tecnológica.

La IA no es una moda pasajera; sus algoritmos y aplicaciones llevan décadas en desarrollo, pero la tendencia actual obedece a grandes inversiones en centros de datos y capacidades de cómputo que permiten su despliegue masivo.

En el ámbito del desarrollo de software, la IA se ha convertido en una herramienta indispensable. Ayuda a resolver problemas, automatiza tareas y reduce el tiempo invertido en procesos rutinarios. No utilizarla, advirtió el ejecutivo de la consultora, es equivalente a que un contador siga utilizando lápiz y cuaderno en vez de hojas de cálculo.

En este sentido, más que reemplazar a las personas, la IA permite que los profesionales sean más eficientes y dediquen su tiempo a labores de mayor valor añadido.

¿Burbuja, amenaza o aliada? La inteligencia artificial en la vida cotidiana según Andrés Mosquera - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿La IA reemplazará empleos o cambiará la forma de trabajar?

Uno de los mitos más persistentes es el miedo a que la IA reemplace a los trabajadores. Mosquera considera que, al menos en el mediano plazo, la IA no eliminará empleos sino que transformará la naturaleza de los mismos.

“Muchas tareas que antes requerían horas de trabajo ahora pueden realizarse en minutos, pero el conocimiento, la creatividad y la supervisión humana siguen siendo irremplazables”, señaló Mosquera, enfatizando que la IA automatiza, pero no sustituye el criterio ni la experiencia de los profesionales.

Además, la preocupación sobre los sistemas que se reentrenan con información generada por otras IA tiene fundamento, pero la clave está en la intervención humana. El control y la revisión ética seguirán siendo necesarios para evitar errores y sesgos, especialmente en áreas críticas como la salud, la justicia o las finanzas.

Cómo es la seguridad y protección de datos en la era de la IA

La expansión de la IA ha puesto la seguridad de los datos en el centro del debate. Mosquera destaca que la protección de la información depende tanto de la tecnología como de las buenas prácticas de los usuarios. Si bien en América Latina existen retos, la región está lejos de ser un “territorio inseguro”. Usar herramientas adecuadas y seguir protocolos estrictos permite mantener altos estándares de seguridad, similares a los de países desarrollados.

Seguridad, empleo y regulación: lo que la IA realmente cambia en la economía digital y el día a día - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La banca, por ejemplo, cuenta con sistemas robustos para prevenir fraudes, y la mayoría de los incidentes se deben a descuidos individuales más que a fallos estructurales. La seguridad es una responsabilidad compartida: desde la empresa hasta el usuario, todos deben adoptar medidas para proteger la información.

¿Las normativas están desactualizadas frente al avance de la IA?

El marco legal es otro punto de fricción. Mientras Europa avanza con regulaciones estrictas y detalladas, América Latina mantiene legislaciones más flexibles y generales.

Cada enfoque tiene ventajas y desventajas. Una regulación muy rígida puede frenar la innovación, mientras que una demasiado laxa puede generar riesgos para los usuarios y empresas. Lo fundamental, de acuerdo con el ejecutivo, es adaptar las leyes conforme evoluciona la tecnología y evitar caer en soluciones únicas para contextos diversos.

Adoptar la IA con mirada crítica, ética y realista permitirá aprovechar su potencial y superar los mitos que dominan el debate público, según profesionales del sector tecnológico - (Imagen ilustrativa Infobae)

Al respecto sobre una libertad o regulación estricta, Mosquera indicó a Infobae que la respuesta depende de la industria. Sectores como la banca y las finanzas requieren controles más severos para proteger datos sensibles y prevenir delitos, incluso a costa de cierta burocracia.

Otras áreas pueden beneficiarse de un entorno más libre y flexible. El reto está en encontrar el equilibrio adecuado entre innovación y protección, adaptando las reglas según los riesgos y necesidades de cada sector.

La inteligencia artificial no debe ser vista con temor, sino con una mirada crítica y realista. Los grandes mitos sobre la IA suelen exagerar los riesgos o minimizar las oportunidades. Lo cierto es que la IA llegó para quedarse, y su impacto dependerá de cómo se adopte, regule y supervise.