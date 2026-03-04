Experta en IA revela por qué es un error rechazar las llamadas spam: cómo dejar de recibirlas

Los usuarios deben conocer las medidas que deben implementar para evitar más comunicaciones molestas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada día, millones de personas reciben llamadas spam, intentos de contacto de números desconocidos, con mensajes grabados o interlocutores que buscan vender servicios, realizar estafas o simplemente comprobar la validez de una línea telefónica.

Muchos usuarios creen que colgar o bloquear manualmente estos números contribuye a resolver el inconveniente. Sin embargo, rechazar estas comunicaciones solo confirma a los sistemas automatizados que el número está activo, lo que incentiva a los operadores y algoritmos detrás del spam a intensificar sus intentos de contacto.

Por qué es un error rechazar las llamadas spam

Nona, especialista en inteligencia artificial, advirtió en un hilo de X que la reacción instintiva de rechazar una llamada desconocida resulta contraproducente. Cada vez que una persona cuelga o responde, los sistemas automatizados registran la actividad, lo que indica que la línea sigue vigente y el usuario está disponible.

Rechazar o contestar llamadas desconocidas confirma a los sistemas automatizados que el número está activo y disponible para futuras campañas. (Imagen ilustrativa)

Esta confirmación alimenta una base de datos global de números activos, utilizada por empresas de telemarketing, centros de llamadas y, en muchos casos, redes de fraude telefónico internacional.

De acuerdo con la experta, “cada interacción le enseña a su IA que eres un objetivo activo”. Esto significa que tanto contestar como rechazar o pulsar cualquier opción durante la llamada refuerza el ciclo de envío de spam.

Las plataformas que gestionan estos números, muchas veces amparadas por data brokers que comercializan información personal, utilizan estos datos para aumentar la presión sobre los usuarios, segmentando y vendiendo números confirmados a nuevas redes de llamadas.

Cuáles son las formas efectivas para dejar de recibir llamadas spam

Hay funciones en iOS y Android que ayudan a identificar estas llamadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experta en inteligencia artificial sugiere activar las funciones de bloqueo de spam integradas en la mayoría de teléfonos inteligentes.

En dispositivos iPhone, se accede a través del menú de ajustes bajo la opción “Silenciar llamadas desconocidas”, mientras que en modelos Android se encuentra en la sección “ID de llamada y spam”, activando el filtro correspondiente. Esta configuración elimina hasta el 80% de las llamadas no deseadas.

Además, la experta sugiere instalar aplicaciones especializadas como RoboKiller, Nomorobo o Truecaller, que utilizan bases de datos colaborativas y sistemas de identificación de llamadas para bloquear hasta el 99% del spam.

Una vez implementadas estas medidas, el volumen de llamadas no solicitadas suele disminuir drásticamente en pocas semanas, devolviendo la tranquilidad al usuario.

Cuáles errores agravan la recepción de llamadas spam

Interactuar con llamadas desconocidas y compartir datos en sitios inseguros prolonga la presencia del número en listas activas de spam. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comportamiento del usuario es determinante en la persistencia del problema. Entre los errores más frecuentes se encuentran responder para confrontar al interlocutor, pulsar botones con la intención de “darse de baja”, devolver la llamada por curiosidad o compartir el número real en sitios de dudosa reputación.

Cada uno de estos pasos extiende la vigencia del número en las listas activas y puede añadir hasta seis meses más de llamadas indeseadas.

Para cortar el ciclo, la experta sugiere nunca contestar llamadas desconocidas, no interactuar con los menús automáticos y evitar devolver llamadas a números no identificados.

La inacción, en este contexto, es la estrategia más eficaz: dejar sonar la llamada sin responder impide que los sistemas de spam confirmen la actividad de la línea.

Qué hacer si el spam telefónico se vuelve más persistente

Reportar las llamadas ante las autoridades y no responder a números desconocidos ayuda a frenar la actividad de los operadores de spam. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En casos donde la recepción de llamadas no solicitadas continúa, Nona aconseja reportarlas a las autoridades competentes. En Estados Unidos, la Comisión Federal de Comercio (FTC) dispone de un portal específico para denuncias.

Asimismo, otros datos a considerar es que las líneas telefónicas legítimas, como las de servicios médicos o emergencias, suelen dejar mensajes de voz o enviar notificaciones por SMS, mientras que las llamadas de spam suelen colgar tras dos tonos y nunca dejan registro adicional.

En las primeras semanas de aplicar estos métodos, el spam puede disminuir hasta en un 50%, y tras un mes el número de llamadas desconocidas se reduce a cifras marginales.

La correcta gestión de las comunicaciones y la adopción de herramientas tecnológicas ofrece una respuesta efectiva a una de las molestias más extendidas de la era digital.