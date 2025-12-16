Conoce el mejor truco para cortar una llamada spam: una frase de cinco palabras es la respuesta

Las llamadas comerciales son molestas y repetitivas durante el día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de llamadas comerciales no deseadas o spam ha llevado a que millones de usuarios busquen estrategias efectivas para evitar interrupciones y proteger su privacidad. Aunque la tecnología ha avanzado con sistemas de detección y filtrado, los centros de llamadas continúan adaptándose y logran eludir estos mecanismos.

Pese a que las herramientas tecnológicas, como los sistemas de reputación telefónica y el análisis de comportamiento, han añadido nuevas capas de protección, ninguna solución es infalible.

Frente a este escenario, los especialistas sugieren una respuesta breve y contundente: “No gracias, no estoy interesado”. Esta frase, compuesta por cinco palabras, resulta suficiente para que el operador finalice la conversación y el número quede marcado como no viable para futuras campañas.

Por qué decir no durante una llamada spam es clave para no recibir más

Colgar de inmediato ante una llamada comercial puede aumentar la probabilidad de recibir futuras interrupciones telefónicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El motivo técnico detrás de la eficacia de esta negativa radica en los estrictos guiones que siguen los operadores de los centros de llamadas. Si el usuario expresa una negativa directa, el protocolo interno indica no insistir, con el fin de evitar penalizaciones y proteger la reputación de la marca.

Por el contrario, colgar de inmediato puede interpretarse en los sistemas de calificación como “usuario ocupado”, lo que suele provocar que el número vuelva a ser incluido en ciclos posteriores de llamadas.

Se debe considerar que los centros de llamadas emplean tácticas como la modificación constante de números, el uso de líneas rotativas y la implementación de sistemas automáticos que dificultan la detección.

Por este motivo, miles de llamadas comerciales continúan llegando diariamente a los usuarios, a pesar de los esfuerzos regulatorios y tecnológicos.

Cómo prevenir estafas a través de llamadas telefónicas

Las estafas telefónicas utilizan suplantación de identidad y urgencia para obtener datos personales o bancarios de los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito de las estafas telefónicas, el riesgo se incrementa. A diferencia de las llamadas comerciales, el objetivo de los estafadores es obtener información personal o financiera. La suplantación de identidad permite que los delincuentes aparenten llamar desde números legítimos, lo que exige una mayor cautela.

Ninguna entidad oficial, como Hacienda, la Seguridad Social o la Policía, solicitará claves, contraseñas o datos bancarios por teléfono, ni exigirá pagos inmediatos. Si la llamada deriva en este tipo de preguntas, debe considerarse automáticamente sospechosa.

Ante cualquier duda, autoridades como el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) aconsejan identificar al interlocutor solicitando su nombre, empresa y motivo del contacto.

Ninguna entidad oficial solicita claves, contraseñas o pagos inmediatos por teléfono, lo que ayuda a identificar intentos de fraude. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de transparencia o la presión mediante frases como “su cuenta será bloqueada” o “tiene un problema grave de seguridad” son señales de alerta. En estos casos, lo más seguro es finalizar la llamada y contactar directamente con la institución a través de canales oficiales.

Qué sucede si un extraño pide instalar una aplicación en el teléfono

Otra táctica frecuente de los estafadores consiste en pedir la instalación de aplicaciones de control remoto para “solucionar un problema”. Esta práctica permite el acceso al dispositivo de la víctima y debe ser motivo inmediato para interrumpir la comunicación.

Los teléfonos ofrecen la posibilidad de bloquear números y, en caso de intento de estafa, es necesario informar a las autoridades.

Los dispositivos cuentan con opciones para bloquear números fraudulentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, la vulnerabilidad ante estas prácticas puede ser mayor en personas mayores o muy jóvenes, así que compartir estas pautas contribuye a reforzar la seguridad en el ambiente familiar. En definitiva, si algo no suena bien, probablemente no lo es.

Cuál es el riesgo de decir sí durante una llamada telefónica

Más allá de las llamadas comerciales y las estafas, INCIBE alertó que existe un riesgo al responder con un simple “sí” a una llamada de un desconocido.

Al grabar la voz del usuario, los estafadores pueden utilizarla para autorizar transacciones financieras, contratos o incluso falsificar la identidad. Asimismo, las grabaciones pueden manipularse y emplearse como evidencia en situaciones que comprometan la reputación del afectado.