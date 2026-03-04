Tecno

Cómo ver televisión en vivo y plataformas streaming como Disney+, HBO Max y Universal+ desde un solo lugar

Este nuevo servicio es seguro y permite elegir las aplicaciones que quieras, ajustando el precio según las seleccionadas

Si quieres ver televisión en vivo y acceder a plataformas streaming como Disney+, HBO Max, Universal+ o ViX desde un solo lugar, puedes optar por el servicio TV Flex.

Esta modalidad incluye una base de 24 canales colombianos y cuatro servicios premium fijos: Amazon Prime, Skeelo, DGO y DSPORTS.

Qué es TV Flex

TV FLEX es una modalidad de suscripción que permite combinar televisión en vivo y plataformas streaming en un solo plan, bajo un esquema flexible y personalizable. Los usuarios pueden seleccionar las aplicaciones de su preferencia y la tarifa mensual se define según la cantidad de plataformas contratadas.

El servicio se diferencia por ofrecer la posibilidad de cambiar una vez al mes las plataformas premium incluidas en el plan, sin costo adicional. Esta modificación puede realizarse dentro de cada período de 30 días, manteniendo el mismo valor mensual de acuerdo con el número de aplicaciones seleccionadas.

Qué incluye TV Flex

TV FLEX incluye en su oferta plataformas reconocidas como Disney+, HBO Max, Win+, Universal+, ViX, Hotpack y One Baseball Network, permitiendo adaptar el plan al tipo de contenido que prefiere cada usuario, ya sea entretenimiento, deportes o cine.

La propuesta incluye una grilla base de 24 canales nacionales y cuatro servicios premium fijos: Amazon Prime, Skeelo, DGO y DSPORTS.

También incorpora señales propias como DSHOW, dedicada al entretenimiento; DNEWS, especializada en noticias para Latinoamérica; y Escuela+, con contenidos educativos.

Los usuarios pueden sumar paquetes adicionales y ajustar su suscripción mensualmente, concentrando toda la oferta en un solo ecosistema.

Cómo acceder a TV Flex

Quienes deseen suscribirse a TV FLEX pueden ingresar al sitio web oficial de DIRECTV Colombia, donde encontrarán las diferentes opciones de planes disponibles, junto con información detallada sobre costos y servicios incluidos.

Cómo ver películas gratis en 2026 de forma segura

Para ver películas gratis en 2026 de manera segura, puedes utilizar servicios legales como YouTube, Pluto TV, Rakuten TV, RTVE Play y FilmRise.

YouTube, propiedad de Google, ofrece acceso gratuito a millones de videos, documentales, series web y conciertos sin necesidad de suscripción; solo debes instalar la aplicación, iniciar sesión y explorar su catálogo.

Pluto TV permite ver canales en vivo y una amplia selección de películas y series, como CSI Miami, The Walking Dead, Daredevil y Naruto, sin requerir registro.

En Rakuten TV puedes encontrar películas gratuitas en la sección “Free”, incluyendo títulos populares como Alvin y las ardillas 2, El justiciero y Sin rastro.

RTVE Play es la plataforma digital de la televisión pública española y ofrece acceso sin costo a series, películas, documentales y programas como MasterChef.

FilmRise, de origen estadounidense, brinda contenido gratuito financiado por publicidad, con títulos como Medici, The Dick Van Dyke Show y Hot Ones.

Es importante evitar sitios no autorizados como Magis TV o Xuper TV. Estas aplicaciones han sido bloqueadas en Amazon Fire TV porque figuran en la lista negra de la Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), una organización internacional contra la piratería audiovisual.

Si se detectan estas apps, el sistema las desactiva automáticamente y emite una advertencia al usuario.

El uso de plataformas no oficiales implica riesgos de seguridad, como la instalación de malware y el robo de datos personales. Además, aplicaciones como Xuper TV y Magis TV requieren la descarga de archivos APK, lo que aumenta el peligro.

Según un análisis de la empresa de ciberseguridad ESET, estas apps solicitan permisos críticos e invasivos, por lo que se consideran potencialmente indeseables (PUA) y pueden ser utilizadas con fines maliciosos. Por seguridad, se recomienda utilizar únicamente servicios legales y evitar plataformas no autorizadas.

Un riesgo adicional es la utilización de set-top boxes modificados, que pueden infectar el televisor, permitir el robo de datos y habilitar el acceso remoto no autorizado a la red del hogar.

