Adiós a la TV: más del 50% de los hinchas en Latinoamérica ya prefiere ver fútbol en YouTube

Más de la mitad de los aficionados al fútbol en Latinoamérica prefiere consumir este deporte y contenido vinculado a través de YouTube, en lugar de la televisión tradicional.

Un estudio realizado por Google especializado YouTube revela que el 56% de los aficionados en Brasil y el 59% en México prefieren ver comentarios deportivos profesionales de creadores, atletas y periodistas en línea en lugar de la televisión.

Asimismo, los creadores de contenido se han consolidado como la opción favorita de los aficionados.

De acuerdo con el mismo estudio, estos creadores están transformando la experiencia del fanático al asistir a los partidos, grabar sus vivencias en vlogs, mostrar aspectos cotidianos de los jugadores, generar millones de vistas con videos de reacciones, realizar transmisiones en vivo para ver partidos junto a su audiencia y habilitar tribunas virtuales donde los seguidores interactúan en tiempo real.

Las cifras confirman esta tendencia: el 66% de los aficionados al deporte en México, de entre 14 y 49 años, ven o interactúan semanalmente, o con mayor frecuencia, con comentarios o análisis deportivos realizados por creadores o fans.

Cuáles son los creadores de contenido de fútbol más populares

En Latinoamérica hay una amplia variedad de creadores de contenido de fútbol que utilizan YouTube como su principal plataforma. El estudio de Google destaca canales como Los Displicentes (2,5 millones de suscriptores), Fútbol al Chile (402.000), La Cobraa (1,1 millones) y DavooXeneizePlusX (2,5 millones), todos con comunidades activas y en constante crecimiento.

Estos creadores entienden que su éxito depende de la participación activa de los fans, por lo que desarrollan contenido que los integra en la experiencia, como los vlogs de Fútbol al Chile y la variedad de formatos de Los Displicentes.

El estudio resalta a Los Displicentes, con 2,5 millones de seguidores. (YouTube)

Sus propuestas incluyen entrevistas, videos de reacciones, gameplays de videojuegos deportivos y transmisiones en vivo de partidos.

Este enfoque, conocido como “fandomificación” del contenido deportivo, genera un fuerte sentido de comunidad, fortaleciendo la lealtad y el compromiso de los seguidores más allá del estadio.

Otro caso destacado es el de CazéTV, que supera los 25 millones de suscriptores en YouTube y ha logrado acuerdos inéditos con la FIFA para transmitir partidos. El canal obtuvo los derechos para emitir, de forma gratuita en Brasil, los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

CazéTV supera los 25 millones de suscriptores y fue autorizado por la FIFA para transmitir partidos. (YouTube)

La interacción entre creadores y fans no se limita a consumir y comentar videos; también organizan y participan en sus propias ligas y torneos dentro de YouTube, como La People’s League en México y Partidazo de YouTubers en España.

Un caso emblemático es la Kings League, fundada en 2022 por el exfutbolista profesional Gerard Piqué. Concebida para audiencias digitales, sus reglas fueron definidas mediante votaciones en redes sociales y los equipos pueden utilizar tarjetas de “arma secreta” que otorgan ventajas durante los partidos, simulando la dinámica de un videojuego.

El impacto de este formato es contundente: en 2025, los videos vinculados a la Kings League superaron las 900 millones de visualizaciones a nivel global. Los torneos organizados por creadores mantienen la esencia del deporte, pero incorporan una estética y dinámica propias de las audiencias digitales.

Lamine Yamal suma 2 millones de seguidores y su video de tour por la casa alcanza más de 10 millones de vistas. (YouTube)

Este modelo representa un cambio relevante en los medios deportivos: es posible crear eventos atractivos y rentables sin depender de derechos de transmisión millonarios ni del respaldo de los medios tradicionales. El éxito radica en la creatividad, la participación activa de la audiencia, los creadores y las comunidades de fans.

Los futbolistas también se convierten en youtubers

Además de los creadores de contenido, algunos futbolistas han comenzado a incursionar en este ámbito digital. Un ejemplo es Lamine Yamal, quien cuenta con 2 millones de suscriptores en YouTube y comparte videos sobre su vida personal; su tour por la casa ya supera los 10 millones de visualizaciones.

Por su parte, Miguel Layún, con 146.000 suscriptores, publica reacciones a partidos de equipos mexicanos y distintos vlogs sobre su rutina.