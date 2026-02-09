Adiós a Dolby Vision en Disney+: la plataforma recorta funciones en países europeos

Dolby Vision ha sido una característica estándar en Disney+ durante años. (Disney)

La retirada de Dolby Vision y otras funciones HDR en Disney+ ha sorprendido a los suscriptores de varios países europeos. Usuarios de Alemania, Portugal, Polonia, Francia y Países Bajos han notado la desaparición de estas tecnologías avanzadas, lo que afecta directamente la calidad visual de series y películas en la plataforma.

Disney ha confirmado la situación y asegura estar trabajando para restaurar el acceso a Dolby Vision, aunque los detalles sobre la causa y la duración del problema permanecen poco claros.

Disney+ elimina Dolby Vision: impacto y justificación oficial

Según un comunicado de Disney, el soporte para Dolby Vision en su contenido no está disponible en varios países europeos debido a “desafíos técnicos”. La empresa ha declarado que se encuentra “trabajando activamente para restaurar el acceso a Dolby Vision y proporcionaremos una actualización lo antes posible. El soporte para 4K UHD y HDR permanece disponible en los dispositivos compatibles”.

Dolby Vision es una tecnología avanzada de imagen que mejora la calidad visual en televisores, monitores, proyectores y servicios de streaming. (www.dolby.com)

Sin embargo, la eliminación de cualquier mención a Dolby Vision en la página de soporte de calidad de video en Alemania ha incrementado la preocupación de los usuarios, ya que por ahora solo se menciona HDR10 como formato predeterminado.

Cabe indicar que esta medida marca un cambio importante, considerando que Dolby Vision ha sido una característica estándar en Disney+ durante años.

Posibles motivos legales detrás del recorte de funciones HDR

Aunque Disney ha atribuido la retirada de Dolby Vision a cuestiones técnicas, FlatpanelsHD sugiere que la causa real podría ser legal. En noviembre de 2025, una orden judicial alemana falló a favor de la empresa InterDigital, que acusó a Disney de infringir al menos una de sus patentes relacionadas con tecnología de streaming de video.

Dolby Vision es un formato de alto rango dinámico (HDR) que optimiza el brillo, el contraste y el color de manera cuadro por cuadro. DOLBY

La orden ordena a Disney dejar de utilizar un método específico para superponer dinámicamente una secuencia de video con otra, por ejemplo, para mostrar subtítulos.

Si bien no se ha aclarado el vínculo directo entre esta patente y Dolby Vision, la coincidencia temporal explicaría por qué los usuarios alemanes fueron los primeros en detectar la ausencia de esta función avanzada.

Expansión del problema y el futuro de Dolby Vision en Disney+

No es solo Alemania la que enfrenta esta pérdida. Las funciones HDR avanzadas también han desaparecido para suscriptores de Portugal, Polonia, Francia y Países Bajos, según TechRadar y FlatpanelsHD.

El logo de Disney+ se ve en esta ilustración. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Además, Disney ha eliminado las referencias a Dolby Vision incluso en la versión estadounidense de su página de soporte, lo que sugiere que el recorte podría extenderse a más regiones si la situación no se resuelve. Por ahora, HDR10 sigue disponible como alternativa, aunque no ofrece la misma calidad de imagen que Dolby Vision.

InterDigital no ha conseguido una orden judicial en Estados Unidos, pero mantiene una demanda de patentes contra Disney en el Tribunal de Distrito para el Distrito Central de California.

Este escenario no implica que los usuarios estadounidenses vayan a perder Dolby Vision de inmediato, pero deja en evidencia que el trasfondo del problema va más allá de un simple fallo técnico y podría estar relacionado con complejos litigios internacionales.

La retirada de Dolby Vision y otras funciones HDR en Disney+ ha sorprendido a los suscriptores de varios países europeos. (AP foto/Jenny Kane)

Reacción de los usuarios y perspectivas para la plataforma

La inesperada desaparición de Dolby Vision en Disney+ ha dejado a muchos suscriptores europeos frustrados, especialmente aquellos que buscan la mejor calidad de imagen en sus dispositivos compatibles.

Mientras tanto, Disney no ha ofrecido plazos concretos para la resolución ni ha anunciado compensaciones para los afectados. El caso pone de relieve la vulnerabilidad de los servicios de streaming ante disputas legales y tecnológicas que escapan al control de los usuarios, quienes ahora ven mermada la experiencia por la que pagaron.