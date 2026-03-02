Si tienes una red WiFi para invitados debes saber esto: no es tan segura como se cree, según investigadores

La red WiFi de invitados no garantiza la protección de la red principal ante ataques cibernéticos sofisticados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La red WiFi de invitados es una solución de muchos para proteger la conexión principal del hogar o la oficina, buscando crear un espacio virtual para aquellas personas que están solo de visita y no tengan información de la red principal.

Sin embargo, recientes investigaciones han demostrado que esa confianza está injustificada. Una serie de experimentos y análisis han mostrado que el aislamiento de clientes, la base de la seguridad en redes de invitados, tiene graves fallos y deja expuesta la privacidad de cualquier usuario.

Por qué se creía segura la WiFi de invitados

La mayoría de los routers modernos, tanto los entregados por operadoras como los comprados por usuarios, ofrecen la posibilidad de crear una red WiFi exclusiva para invitados. El mecanismo más importante detrás de esta función es el aislamiento de clientes.

Su propósito es impedir que un dispositivo conectado a la red de invitados pueda comunicarse con otros equipos en la misma red o, lo que es más importante, con la red principal. De este modo, aunque alguien tuviera acceso a la clave de invitados, no podría espiar o atacar a los dispositivos personales del dueño del router.

Esta barrera, teóricamente, protege frente a ataques de visitantes malintencionados o de dispositivos comprometidos (como un móvil infectado) que se conecten como invitados. El aislamiento de clientes debería hacer invisibles los equipos entre sí, cortando cualquier intento de acceso no autorizado.

Cuáles fueron los problemas detectados en la red para invitados

Un grupo de expertos de la Universidad de California, Riverside y de la KU Leuven ha llevado a cabo una investigación profunda sobre la verdadera eficacia del aislamiento de clientes. El resultado es contundente: prácticamente todos los routers y redes analizados son vulnerables a técnicas que burlan esta protección.

Los investigadores han bautizado estas nuevas técnicas de ataque como AirSnitch. El análisis demostró que un usuario conectado a la red de invitados puede, en realidad, establecer comunicación directa con los dispositivos de la red principal. Peor aún, este fallo afecta incluso a routers que emplean los protocolos de seguridad más avanzados, como WPA2 y WPA3.

El problema es de raíz: no existe un estándar oficial que defina cómo debe implementarse el aislamiento de clientes. Cada fabricante lo resuelve a su manera, lo que provoca soluciones incompletas, comportamientos imprevisibles y, en definitiva, agujeros de seguridad.

El equipo de investigadores identificó varias debilidades que pueden ser explotadas por atacantes:

Manejo deficiente de claves compartidas: muchos routers utilizan una clave común (Group Temporal Key, GTK) para cifrar comunicaciones de tipo broadcast o multicast. Todos los clientes conectados a la red —incluso los invitados— pueden acceder a esta clave. Esto permite que un atacante la utilice para inyectar paquetes directamente hacia otros dispositivos, sorteando el aislamiento.

Aislamiento solo parcial en la red: en numerosos casos, el aislamiento de clientes solo se aplica en una capa de la red (por ejemplo, a nivel MAC o IP), pero no en ambas. Esto deja puertas abiertas para que los atacantes puedan enviar paquetes manipulados que terminan llegando a los dispositivos que teóricamente deberían estar aislados.

Identidad débil de los dispositivos: los routers no logran sincronizar de manera robusta la identidad de cada cliente a lo largo de todas las capas de la red. Así, un atacante puede suplantar la dirección MAC de una víctima y recibir el tráfico destinado a ella, incluso estando conectado como invitado o desde otro punto de acceso.

En experimentos reales, el equipo consiguió ejecutar ataques de tipo Man in the Middle (MitM). Esto significa que el intruso se coloca entre el usuario y el router, interceptando y leyendo todo el tráfico de datos. En algunos escenarios, incluso lograron manipular y redirigir tráfico, lo que aumenta el riesgo de robo de información sensible.

Qué riesgos concretos existen

Si un atacante consigue conectarse a la red de invitados, puede:

Espiar el tráfico de datos de los dispositivos de la red principal.

Hackear ordenadores, móviles o servidores conectados al router.

Suplantar la identidad de otros dispositivos, haciéndose pasar por el router o por usuarios legítimos.

Inyectar datos maliciosos en la red o manipular las comunicaciones.

Realizar ataques MitM, interceptando todo lo que el usuario envía o recibe, incluyendo contraseñas, fotos, mensajes y más.

Estos riesgos no son teóricos: los expertos demostraron que las herramientas necesarias para ejecutar los ataques están disponibles públicamente y podrían ser incorporadas rápidamente por ciberdelincuentes.