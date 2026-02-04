Cinco formas de mejorar la velocidad de la red WiFi en el hogar sin pagar dinero

Una mejor calidad en la señal permite que los aparatos conectados funcionen mejor y no sufran interferencias al realizar tareas cotidianas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La velocidad de la red WiFi es un elemento clave para el funcionamiento de múltiples dispositivos en el hogar, desde computadoras y teléfonos hasta televisores inteligentes y consolas de videojuegos, así que cuando la conexión se vuelve lenta, afecta tanto las actividades laborales como el entretenimiento y la comunicación.

Para solucionar los problemas de lentitud de la red, existen varios métodos sencillos para optimizar la velocidad del WiFi sin necesidad de gastar dinero ni adquirir nuevos dispositivos.

Esta guía presenta sugerencias para mejorar la conexión inalámbrica en casa. Los pasos incluyen desde la reorganización del router hasta ajustes en la configuración y el mantenimiento básico del sistema, todo orientado a lograr una red más rápida y estable.

Qué es lo primero que hay que hacer para mejorar la velocidad de internet

Un simple reinicio del router puede resolver problemas de lentitud y restablecer la conexión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las acciones más efectivas y fáciles es apagar y volver a encender el módem. Para ello, solo hay que desconectar el módem o gateway inalámbrico, esperar al menos 30 segundos y conectarlo nuevamente. Este procedimiento elimina fallos temporales y permite que el aparato restablezca su funcionamiento.

Cuando la red muestra lentitud o interrupciones, el reinicio puede resolver conflictos internos que dificultan la transmisión de datos. Realizar este paso como primera medida suele ser muy útil para restablecer la velocidad de la conexión.

Dónde es mejor ubicar el router para mejorar el rendimiento de la red WiFi

La ubicación del router es clave para la cobertura y la calidad de la señal. Colocar el router en un extremo de la vivienda puede limitar el alcance y provocar zonas con mala recepción. Por esta razón, se sugiere ubicar el aparato en una posición central y elevada, preferiblemente cerca de las áreas donde se utiliza más internet.

La posición del router influye en el alcance y la calidad de la señal dentro del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La señal WiFi puede verse afectada por materiales como metal, piedra, azulejos o agua, así que es mejor evitar colocar el router cerca de baños, muebles metálicos o acuarios.

Además, otros electrodomésticos y dispositivos, como microondas o teléfonos inalámbricos, pueden generar interferencias. En este sentido, elegir una ubicación sin obstáculos ni fuentes de interferencia ayuda a aprovechar mejor la capacidad del router.

Por qué es clave ajustar las antenas del router para mejorar la señal

Si el router cuenta con antenas externas ajustables, modificar su orientación puede mejorar la cobertura en distintas áreas del hogar.

Modificar la orientación de las antenas puede cambiar la cobertura y favorecer la conectividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las antenas suelen emitir la señal en dirección perpendicular a su posición. Una antena vertical distribuye la señal de forma horizontal, mientras que una antena horizontal favorece la cobertura entre diferentes pisos domésticos.

Asimismo, en viviendas de varios niveles, orientar una antena en posición horizontal ayuda a que la señal llegue a los pisos superiores e inferiores. Para ampliar la cobertura en un solo piso, la posición vertical es la adecuada. Probar distintas configuraciones permite encontrar la mejor solución según las características del hogar.

En qué momento es útil conectar dispositivos por cable Ethernet

Aunque el WiFi es práctico, la conexión por cable Ethernet sigue siendo más rápida y estable. Para dispositivos que requieren una transmisión constante de datos, como computadoras de escritorio, consolas de videojuegos o televisores, es mejor conectarlos directamente al router mediante un cable Ethernet.

La conexión por cable es más rápida y estable que la inalámbrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta conexión elimina interferencias inalámbricas y libera ancho de banda para otros dispositivos conectados por WiFi. Utilizar los puertos Ethernet disponibles en el router contribuye a mejorar el rendimiento general de la red doméstica, sobre todo para tareas que demandan una conexión estable y veloz.

Por qué es importante actualizar el firmware del router de WiFi

El firmware es el sistema operativo que controla el router. Mantenerlo actualizado asegura que funcione correctamente, optimiza su rendimiento y soluciona errores que puedan surgir con el tiempo. Asimismo, las actualizaciones suelen incluir mejoras de seguridad.

Para comprobar si hay actualizaciones disponibles, se debe acceder a la configuración del router, verificar si las actualizaciones automáticas están activadas y, de ser necesario, realizar la actualización manualmente.