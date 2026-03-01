Tecno

¿Tienes un celular viejo? Cinco formas útiles de reciclarlo en casa sin riesgos

Usarlo en operaciones bancarias, como dispositivo 2FA o para niños maximiza la privacidad, extiende la vida útil y contribuye a un consumo tecnológico más sostenible y responsable

Qué hacer con tu celular
Qué hacer con tu celular viejo: cinco usos inteligentes para reciclarlo en casa y mejorar tu seguridad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la mayoría de los hogares, es común encontrar un teléfono móvil antiguo guardado en un cajón, olvidado tras la llegada de un dispositivo más moderno. Sin embargo, ese smartphone puede convertirse en una herramienta práctica, segura y eficiente si se le da un nuevo uso.

Reciclar correctamente estos equipos no solo prolonga su vida útil, también ayuda a proteger el dispositivo principal, reduce riesgos de seguridad y contribuye al cuidado del medioambiente.

La importancia de reutilizar celulares en casa radica en aprovechar su potencial sin necesidad de invertir en nuevos dispositivos, optimizando recursos y manteniendo la privacidad de la información personal.

1. Convertirlo en cámara de seguridad doméstica

De la cámara de seguridad
De la cámara de seguridad al equipo de respaldo: cómo transformar un celular viejo en herramienta esencial - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aplicaciones como Alfred Camera, Presence o Manything permiten reutilizar el celular antiguo como una cámara de vigilancia para monitorear entradas, habitaciones o incluso mascotas.

Estas apps ofrecen funciones de streaming en tiempo real, grabación local o en la nube, y detección de movimiento, lo que facilita el control del hogar desde cualquier lugar. Solo necesitas conectar el equipo al Wi-Fi y ubicarlo en el punto estratégico.

2. Centro de entretenimiento o equipo para niños

Los teléfonos viejos pueden funcionar perfectamente como reproductores de música, lectores de libros electrónicos, consolas de juegos o plataformas de streaming. Para familias con niños, configurar el equipo con controles parentales permite administrar el acceso a contenidos y limitar tiempos de uso, evitando exponer información personal almacenada en el celular principal.

3. Teléfono exclusivo para finanzas

Dedicar el dispositivo antiguo únicamente a operaciones bancarias y billeteras digitales es una medida de seguridad efectiva. Al instalar solo las apps imprescindibles y mantener el sistema operativo actualizado, se reduce la exposición al malware y se facilita la aplicación de bloqueos robustos y autenticación biométrica. Así, se limita el riesgo de que datos sensibles sean comprometidos en el equipo principal.

Aplicando buenas prácticas de restauración
Aplicando buenas prácticas de restauración y actualización, puedes convertir ese móvil olvidado en un aliado contra el robo, la pérdida de datos o para entretenimiento familiar seguro - (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Llave para autenticación y seguridad

Otra función útil es emplear el antiguo smartphone como dispositivo exclusivo para aplicaciones de autenticación en dos pasos (2FA), generando códigos de acceso para cuentas de correo, redes sociales y servicios críticos. Separar esta tarea del móvil principal asegura que, ante pérdida o robo, los accesos adicionales siguen protegidos en otro equipo.

5. Teléfono de emergencia o reserva

Tener un smartphone de repuesto es fundamental para quienes dependen del móvil en el trabajo o en el día a día. Ante una pérdida, robo o daño, contar con un equipo de respaldo, cargado y actualizado, permite restablecer el acceso a servicios esenciales sin quedar incomunicado. Solo es necesario conservar las apps básicas y mantener la batería en buen estado.

Antes de reutilizar, vender o donar un celular antiguo, es imprescindible restaurarlo a valores de fábrica y eliminar toda la información personal para prevenir accesos no autorizados.

Teléfonos de repuesto: por qué
Teléfonos de repuesto: por qué tener un celular reciclado puede salvarte en caso de emergencia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas en la medida de lo posible, así como limitar el número de apps instaladas, ayuda a reducir vulnerabilidades y mejorar el rendimiento.

Reutilizar un smartphone aporta ventajas económicas al retrasar la compra de nuevos dispositivos, protege el equipo principal del desgaste excesivo y brinda una red de seguridad en situaciones de riesgo, como viajes o eventos multitudinarios. Además, es un gesto responsable con el medioambiente: prolongar la vida de la tecnología existente reduce la demanda de minerales raros y la generación de residuos electrónicos, contribuyendo a un consumo más sostenible.

Reciclar un celular viejo en casa no solo es posible, sino recomendable desde el punto de vista tecnológico, económico y ecológico. Ya sea como cámara, guardián de finanzas, dispositivo de seguridad, centro de entretenimiento o teléfono de emergencia, aprovechar el potencial de estos equipos es una forma inteligente de adaptarse a las necesidades actuales y reducir el impacto ambiental de la tecnología.

