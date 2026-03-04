Cómo hacer una videollamada en grupo en WhatsApp: guía paso a paso

Videollamadas grupales en WhatsApp: cómo organizar, unirse y gestionar reuniones de hasta 32 personas (Foto: Meta)

Las videollamadas grupales en WhatsApp se han consolidado como una de las funciones más útiles para la comunicación personal y profesional. Permiten conectar hasta 32 personas en una misma llamada, facilitando reuniones, encuentros familiares o clases virtuales desde cualquier lugar y dispositivo compatible.

La relevancia de saber cómo realizar y gestionar videollamadas grupales en WhatsApp radica en la creciente demanda de comunicación a distancia, la necesidad de colaboración remota y la facilidad de uso que caracteriza a la aplicación. A continuación, una guía completa para organizar, unirse y administrar videollamadas en grupo de forma segura y eficiente.

Reuniones virtuales en WhatsApp: cómo sumar, silenciar y destacar participantes en videollamadas grupales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo iniciar una videollamada en grupo desde un chat grupal

Abre el chat grupal de WhatsApp con las personas que deseas incluir. Si el grupo tiene 32 personas o menos, toca el ícono de llamada en grupo. Si hay más de 32, selecciona hasta 31 personas (además de ti) para un máximo de 32 participantes activos. Toca el botón de videollamada para iniciar la comunicación.

Cómo añadir participantes desde un chat individual

Ingresa al chat individual de WhatsApp y toca el ícono de videollamada. Una vez que el contacto acepte, selecciona el ícono para añadir participantes. Busca y selecciona contactos adicionales para incluirlos en la videollamada. Repite el proceso para incorporar hasta 32 personas en total.

Unirse a una videollamada en grupo

Cuando recibas una invitación, aparecerá una notificación que muestra quién está llamando y los participantes conectados.

Toca “Unirme” para entrar en la llamada en curso o “Ignorar” si no puedes participar en ese momento.

Si la llamada ya está en curso y la perdiste, puedes sumarte desde la pestaña Llamadas o el chat grupal tocando el botón “Unirme”.

Herramientas de gestión durante la videollamada

Administrar el audio, enviar mensajes privados y alternar modos de visualización son claves para mantener la interacción fluida y personalizada en cada llamada - REUTERS/Dado Ruvic

Silenciar participantes: durante la llamada, puedes mostrar la lista de participantes, mantener presionado el nombre de quien deseas desactivar el audio y tocar “Silenciar”. El contacto podrá desactivar el silencio de su micrófono en cualquier momento.

Enviar mensajes privados: desde la lista de participantes, mantén presionado el nombre de la persona con la que deseas comunicarte y selecciona la opción “Mensaje” para enviarle un texto privado durante la videollamada.

Ampliar el video de un participante: para enfocar a una persona en la pantalla, toca y mantén presionado el video de ese participante. De esta manera, su imagen se agrandará y será el centro de atención visual.

Vista y modo orador: puedes alternar entre el modo de cuadrícula, donde se ven todos los participantes, y el modo orador, que resalta en pantalla al hablante actual durante la llamada.

Ocultar tu video: si prefieres no ver tu propio mosaico de video, arrástralo hasta el borde de la pantalla para ocultar tu imagen. Esto no afecta la transmisión de tu video a los demás usuarios, quienes seguirán viéndote con normalidad.

Consejos para mejorar la experiencia de videollamada

Mantener la app actualizada, cuidar la calidad de la conexión y utilizar las herramientas de gestión garantiza encuentros virtuales seguros y eficaces, adaptados a cualquier necesidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conexión a internet: Asegúrate de tener una buena conexión, ya que la calidad depende del participante con la señal más débil.

Compatibilidad: Las videollamadas solo están disponibles en teléfonos con Android 4.1 o superior.

Privacidad: No puedes eliminar a un contacto durante la llamada; solo puede salir desde su propio dispositivo. Además, no puedes añadir a un contacto bloqueado ni ser añadido por quien te ha bloqueado.

Notificaciones: Puedes silenciar notificaciones del grupo para evitar interrupciones durante la llamada.

Actualizaciones: Mantén WhatsApp actualizado para acceder a las últimas mejoras y funciones de videollamadas.

WhatsApp facilita la organización y gestión de videollamadas grupales, permitiendo conectar a decenas de personas de manera sencilla y flexible. Siguiendo estos pasos, es posible crear espacios virtuales seguros, ya sea para reuniones laborales, encuentros familiares o cualquier reunión a distancia, aprovechando todas las funciones que la plataforma ofrece para una experiencia fluida y personalizada.