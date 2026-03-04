Cómo hacer una videollamada en grupo en WhatsApp: guía paso a paso

Las videollamadas grupales en WhatsApp se han consolidado como una de las funciones más útiles para la comunicación personal y profesional. Permiten conectar hasta 32 personas en una misma llamada, facilitando reuniones, encuentros familiares o clases virtuales desde cualquier lugar y dispositivo compatible.
La relevancia de saber cómo realizar y gestionar videollamadas grupales en WhatsApp radica en la creciente demanda de comunicación a distancia, la necesidad de colaboración remota y la facilidad de uso que caracteriza a la aplicación. A continuación, una guía completa para organizar, unirse y administrar videollamadas en grupo de forma segura y eficiente.
Cómo iniciar una videollamada en grupo desde un chat grupal
- Abre el chat grupal de WhatsApp con las personas que deseas incluir.
- Si el grupo tiene 32 personas o menos, toca el ícono de llamada en grupo.
- Si hay más de 32, selecciona hasta 31 personas (además de ti) para un máximo de 32 participantes activos.
- Toca el botón de videollamada para iniciar la comunicación.
Cómo añadir participantes desde un chat individual
- Ingresa al chat individual de WhatsApp y toca el ícono de videollamada.
- Una vez que el contacto acepte, selecciona el ícono para añadir participantes.
- Busca y selecciona contactos adicionales para incluirlos en la videollamada.
- Repite el proceso para incorporar hasta 32 personas en total.
Unirse a una videollamada en grupo
- Cuando recibas una invitación, aparecerá una notificación que muestra quién está llamando y los participantes conectados.
- Toca “Unirme” para entrar en la llamada en curso o “Ignorar” si no puedes participar en ese momento.
- Si la llamada ya está en curso y la perdiste, puedes sumarte desde la pestaña Llamadas o el chat grupal tocando el botón “Unirme”.
Herramientas de gestión durante la videollamada
Silenciar participantes: durante la llamada, puedes mostrar la lista de participantes, mantener presionado el nombre de quien deseas desactivar el audio y tocar “Silenciar”. El contacto podrá desactivar el silencio de su micrófono en cualquier momento.
Enviar mensajes privados: desde la lista de participantes, mantén presionado el nombre de la persona con la que deseas comunicarte y selecciona la opción “Mensaje” para enviarle un texto privado durante la videollamada.
Ampliar el video de un participante: para enfocar a una persona en la pantalla, toca y mantén presionado el video de ese participante. De esta manera, su imagen se agrandará y será el centro de atención visual.
Vista y modo orador: puedes alternar entre el modo de cuadrícula, donde se ven todos los participantes, y el modo orador, que resalta en pantalla al hablante actual durante la llamada.
Ocultar tu video: si prefieres no ver tu propio mosaico de video, arrástralo hasta el borde de la pantalla para ocultar tu imagen. Esto no afecta la transmisión de tu video a los demás usuarios, quienes seguirán viéndote con normalidad.
Consejos para mejorar la experiencia de videollamada
- Conexión a internet: Asegúrate de tener una buena conexión, ya que la calidad depende del participante con la señal más débil.
- Compatibilidad: Las videollamadas solo están disponibles en teléfonos con Android 4.1 o superior.
- Privacidad: No puedes eliminar a un contacto durante la llamada; solo puede salir desde su propio dispositivo. Además, no puedes añadir a un contacto bloqueado ni ser añadido por quien te ha bloqueado.
- Notificaciones: Puedes silenciar notificaciones del grupo para evitar interrupciones durante la llamada.
- Actualizaciones: Mantén WhatsApp actualizado para acceder a las últimas mejoras y funciones de videollamadas.
WhatsApp facilita la organización y gestión de videollamadas grupales, permitiendo conectar a decenas de personas de manera sencilla y flexible. Siguiendo estos pasos, es posible crear espacios virtuales seguros, ya sea para reuniones laborales, encuentros familiares o cualquier reunión a distancia, aprovechando todas las funciones que la plataforma ofrece para una experiencia fluida y personalizada.