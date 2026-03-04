Tecno

Anthropic expande la función de memoria a la versión gratuita de Claude

La aplicación se ubicó en el primer puesto de descargas en la categoría de productividad en iOS en Estados Unidos

La compañía de inteligencia artificial
La compañía de inteligencia artificial incorpora una función clave para mejorar la experiencia de uso en su asistente conversacional.

La empresa de inteligencia artificial Anthropic anunció la expansión de la función de memoria a la versión gratuita de Claude. Esta característica, que antes estaba reservada solo para los usuarios con planes de pago, se incorpora a la aplicación en un contexto de crecimiento destacado.

Claude ha alcanzado el primer puesto en descargas de aplicaciones en la categoría de productividad en IOS en Estados Unidos y figura entre las diez más utilizadas en más de 100 países.

Ahora cualquier persona puede acceder a la funcionalidad de memoria, lo que permite consultar los chats previos para obtener respuestas más contextuales y ajustadas a las preferencias individuales.

Qué implica la opción de memoria para los usuarios gratuitos de Claude

La memoria evita la repetición
La memoria evita la repetición de instrucciones y aporta continuidad a cada interacción.

La memoria en asistentes de inteligencia artificial resuelve uno de los desafíos más frecuentes en el uso de chatbots: la fragmentación de las conversaciones. Hasta ahora, muchos usuarios debían reiterar instrucciones cada vez que iniciaban un nuevo diálogo, lo que afectaba la continuidad y la eficacia del trabajo.

La nueva función de Claude permite que el sistema recupere el contexto exacto de interacciones previas, generando una experiencia más fluida y personalizada.

La herramienta se suma a otras funciones avanzadas ya disponibles en el nivel gratuito, como los conectores de aplicaciones, la creación de archivos y los flujos de trabajo repetibles.

La inclusión de la memoria es útil para quienes buscan mantener conversaciones prolongadas y complejas sin perder información relevante entre cada intercambio.

Cómo opera la función memoria de Claude en la práctica

El sistema identifica y recupera
El sistema identifica y recupera información relevante de conversaciones pasadas para ofrecer respuestas más precisas.

La función de memoria de Claude opera a partir de la revisión automática de los chats anteriores del usuario. Al iniciar un nuevo proyecto, la inteligencia artificial puede identificar temas tratados previamente, preferencias y detalles específicos, lo que agiliza la interacción y reduce la necesidad de repetición.

La memoria no solo guarda los textos introducidos, sino que además, procesa los contextos y matices de cada conversación. Esta particularidad permite a Claude adaptarse a diferentes estilos de comunicación y necesidades.

Cómo es posible importar conversaciones de otros chatbots

Entre las novedades más destacadas aparece la posibilidad de importar el historial de chat de otros asistentes de inteligencia artificial. Anthropic ha implementado una herramienta que facilita la transferencia de conversaciones desde plataformas como ChatGPT, Google Gemini y Microsoft Copilot.

La herramienta de importación permite
La herramienta de importación permite transferir historiales desde otras plataformas de inteligencia artificial.

El procedimiento no requiere que el proveedor original disponga de una función de exportación, porque Claude proporciona una instrucción específica que recopila todo el historial en un solo chat.

El usuario solo debe copiar la respuesta generada y transferirla a la memoria de Claude, un proceso que puede tomar hasta 24 horas en completarse. Esta interoperabilidad es un beneficio estratégico para quienes buscan consolidar su información en una sola plataforma y optimizar la gestión de sus datos.

Qué impacto tiene esta novedad en el ecosistema de asistentes de IA

La expansión de la función de memoria para usuarios gratuitos posiciona a Claude como una de las alternativas más llamativas en el segmento de asistentes de inteligencia artificial.

La función de memoria facilita
La función de memoria facilita la gestión de información en disciplinas que requieren seguimiento y consulta de antecedente.

La posibilidad de mantener conversaciones contextualizadas y consultar datos históricos sin costo, responde a una demanda creciente entre quienes utilizan estas herramientas para tareas profesionales y personales.

Para qué profesiones es útil la función de memoria en Claude

La función de memoria incorporada en Claude puede ser aprovechada por profesionales que requieren gestionar información de manera continua y consultar antecedentes de conversaciones previas.

Entre ellos se encuentran quienes trabajan en áreas como consultoría, análisis de datos, atención al cliente, recursos humanos y educación, donde la capacidad de retomar temas tratados anteriormente facilita la eficiencia y la precisión en las respuestas.

Asimismo, esta característica permite acceder a detalles relevantes de proyectos, solicitudes o consultas sin tener que reconstruir el contexto en cada interacción.

