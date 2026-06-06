Jeff Bezos reveló la estrategia que usa desde hace 25 años para manejar el estrés y que hoy enfrenta nuevos desafíos

Jeff Bezosn dio a conocer cómo evitar el estrés. (Reuters)

Jeff Bezos, fundador de Amazon, volvió a ser tema de conversación por una filosofía que expuso hace 25 años y que hoy, en un contexto marcado por despidos, automatización e incertidumbre laboral, adquiere una nueva relevancia. El empresario sostiene que el estrés no surge por trabajar demasiado, sino por ignorar problemas sobre los que todavía es posible actuar.

La idea fue planteada originalmente en 2001, durante una intervención en la Cumbre de la Academia del Logro en San Antonio, Estados Unidos. Allí, Bezos explicó que la inacción es uno de los principales detonantes del estrés y que, en muchos casos, basta con dar el primer paso para reducir significativamente la ansiedad, incluso antes de resolver el problema por completo.

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La teoría de Jeff Bezos sobre el origen del estrés

Contrario a la creencia de que el agotamiento proviene únicamente de jornadas extensas o exceso de trabajo, Bezos afirmó que una persona puede trabajar muchas horas y sentirse satisfecha, mientras que otra puede encontrarse desempleada y experimentar altos niveles de ansiedad.

Jeff Bezos asegura que la inacción provoca estrés. (Captura de video: CNBC)

“En mi opinión, la gente malinterpreta el estrés constantemente. El estrés surge de ignorar cosas que no deberíamos ignorar”, señaló el empresario.

Según explicó, el estrés aparece cuando existen asuntos que preocupan, pero sobre los cuales no se está tomando ninguna medida. Por ello, la solución no consiste necesariamente en resolverlos de inmediato, sino en comenzar a actuar.

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“En cuanto lo identifique y haga la primera llamada telefónica, o envíe el primer correo electrónico, o lo que sea que vayamos a hacer para empezar a abordar esa situación, incluso si no se resuelve, el mero hecho de que la estemos abordando reduce drásticamente cualquier estrés”, aseguró.

La filosofía del fundador de Amazon parte de una premisa sencilla: la sensación de control disminuye la ansiedad y permite recuperar la confianza para enfrentar situaciones complejas.

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Jeff Bezos señala que el estrés aparece cuando decides no actuar sobre el problema. REUTERS/Ken Cedeno/Pool

El desempleo y la búsqueda activa de soluciones

Para ilustrar su idea, Bezos utilizó el ejemplo de dos personas desempleadas. Ambas enfrentan el mismo problema, pero una permanece inmóvil y la otra se dedica a buscar empleo y asistir a entrevistas.

Según el empresario, quien toma medidas concretas experimentará menos estrés que quien se limita a preocuparse.

“Si estás sin trabajo, pero estás siguiendo un enfoque disciplinado, estarás mucho menos estresado que si simplemente te preocupas por ello y no haces nada”, afirmó.

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Veinticinco años después, este enfoque sigue siendo citado en un contexto económico marcado por el avance de la inteligencia artificial y la transformación del mercado laboral.

Jeff Bezos explicó cómo abordar el estrés entre los trabajadores. REUTERS/Remo Casilli/File Photo

Expertos creen que la idea es más relevante en 2026

Lewis Maleh, director ejecutivo de la firma de reclutamiento Bentley Lewis, considera que las palabras de Bezos cobran aún más importancia en la actualidad.

“Bezos tiene razón, y creo que su impacto será aún mayor en 2026 que cuando lo dijo por primera vez”, explicó en declaraciones recogidas por Fortune.

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El especialista asegura que gran parte del estrés que observa entre los candidatos no proviene de la carga de trabajo, sino de la diferencia entre lo que saben que deberían hacer y las acciones que realmente llevan a cabo. “La inacción es el verdadero precio a pagar”, sostuvo.

Para quienes se encuentran desempleados o esperando una respuesta después de una entrevista, Maleh recomienda mantenerse activos: retomar contactos profesionales, realizar cursos, compartir conocimientos en redes sociales o aceptar proyectos independientes.

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Más de un experto coincide con Jeff Bezos sobre cómo atacar el estrés. REUTERS/Jason Redmond/

Según el experto, el beneficio no está únicamente en obtener resultados inmediatos, sino en recuperar la sensación de autonomía.

La importancia de gestionar la carrera profesional

Maleh también aconseja a las personas que ya tienen empleo, pero se sienten estancadas, que dediquen menos tiempo a enviar solicitudes masivas y más esfuerzo a construir relaciones profesionales.

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“La mayoría de las contrataciones de alto nivel se realizan mucho antes de que se publique la vacante”, explicó. Por ello, recomienda fortalecer la red de contactos, conversar con antiguos colegas y posicionarse como especialistas en determinadas áreas.

Jeff Bezos es fundador de Amazon, una de las empresas de comercio más grandes de Estados Unidos. (Photo by Chandan Khanna / AFP)

Finalmente, el ejecutivo resume su filosofía con una frase que coincide con la visión expresada por Bezos hace más de dos décadas: “Sé el director ejecutivo de tu carrera”.

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En un escenario laboral cada vez más influido por la inteligencia artificial y los cambios económicos, tanto Bezos como los especialistas en reclutamiento coinciden en que asumir el control de las propias decisiones puede ser una de las herramientas más efectivas para reducir el estrés y afrontar la incertidumbre.