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La conmovedora despedida de Susana Giménez a Chunchuna Villafañe: “Fuiste la más compañera”

Con una foto retro y sentidas palabras, la diva de los teléfonos recordó su relación con la actriz, quien fue su guía y sostén cuando empezó en el mundo del modelaje

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Susana Giménez y Chunchuna Villafañe, una relación inquebrantable a lo largo del tiempo
Susana Giménez y Chunchuna Villafañe, una relación inquebrantable a lo largo del tiempo

La despedida de Susana Giménez a Chunchuna Villafañe marcó el tono de los homenajes tras la muerte de la actriz y arquitecta argentina, ocurrida el pasado jueves 3 de junio. “Chuncho querida, qué tristeza me dio tu partida, te quería tanto, fuiste la más linda de todas, la más buena, la más compañera. Descansa en paz querida amiga”, escribió Susana junto a una fotografía retro que compartió en sus redes sociales.

El mensaje reflejó el vínculo de amistad y admiración que unió a ambas figuras desde los inicios de sus carreras. Teresa Calandra, testigo directa de la relación entre ambas, dejó su testimonio en la publicación:“Amoooooooooo. Dios mío insuperables”, escribió la modelo. “Lindo Susana lo que escribiste. Y re verdadero”, sumó la periodista Any Ventura.

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El lazo entre Susana Giménez y Chunchuna Villafañe nació en el mundo del modelaje. En la biografía Chunchuna, confesiones de un ícono pop, escrita por Virginia Mejía, la diva de los teléfonos la mencionó a su manera: “La adoré, la adoré, desde el primer día que la vi. Cuando empecé ella era ya una estrella, la número uno. Una mujer divina, amorosa, simpática, la más linda y para nada engreída”. También evocó cuando Chunchuna la animó a salir a la pasarela y le dio confianza en sus inicios: “Después compartimos muchos desfiles. Chunchuna me dio suerte en mi carrera”.

Fotografía de archivo que muestra a Susana Giménez en blusa negra con cinturón y a Chunchuna Villafañe en un vestido dorado, posando con elegancia
La actriz y presentadora Susana Giménez comparte una fotografía retro junto a Chunchuna Villafañe, evocando la profunda amistad que las unía.

La noticia del fallecimiento se conoció en la tarde del jueves a través de Juana Molina, una de las hijas de Villafañe y del cantante y compositor Horacio Molina, quien eligió las redes sociales para informar el deceso y compartir su dolor: “Queridos amigos, murió mi querida mamita. Era algo que esperaba y temía. Sucedió esta madrugada”, escribió la artista sobre su madre, que atravesaba una enfermedad desde hacía unos años.

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“Es un cocktail de sensaciones”, continuó la creadora de Juana y sus hermanas. “Cuando volví a su casa y vi su cama vacía me di cuenta de que la voy a extrañar mucho. Esa ausencia inmensa. Ir a su casa a conversar era algo que hacía muy a menudo y sería incapaz de recordar alguna de esas conversaciones que duraban horas. No sé de qué hablábamos, pero hablábamos mucho”.

Nacida en Buenos Aires el 9 de abril de 1935, Chunchuna Villafañe fue pionera en múltiples disciplinas. Su nombre real era Elba Villafañe, aunque desde joven adoptó el apodo “Chunchuna”, que la acompañó durante toda su vida. Se formó como arquitecta en la Universidad de Buenos Aires y, en paralelo, inició una carrera como modelo publicitaria. Su figura se volvió emblemática en las décadas del sesenta y setenta, cuando protagonizó campañas gráficas y desfiles que definieron una época en la moda argentina.

Murió Chunchuna Villafañe: el triste mensaje de su hija Juana Molina (Instagram)
Murió Chunchuna Villafañe: el triste mensaje de su hija Juana Molina (Instagram)

En el cine, su papel en “La historia oficial” (1985) de Luis Puenzo se convirtió en uno de los más recordados. La película, primera producción argentina en ganar el Óscar a Mejor película de habla no inglesa, abordó el drama de los desaparecidos durante la dictadura militar. Villafañe interpretó a Ana, una madre que regresa del exilio y aporta una perspectiva fundamental en la trama. Su trabajo fue reconocido por la crítica y marcó un hito en su carrera. También participó en títulos como “Nunca estuve en Viena”, “Vidas privadas” y “Extraño”, entre otros.

En teatro, se destacó en obras como “Cartas de amor”, dirigida por Oscar Barney Finn, y “Acaloradas”, junto a Carmen Barbieri y Andrea Politti. En televisión, incursionó tanto en ficciones como en programas de interés general. Uno de sus proyectos más personales fue “Estilo Chunchuna”, donde compartió su pasión por la arquitectura y el diseño, acercando al público ideas innovadoras sobre el hábitat y la vida cotidiana.

Chunchuna Villafañe y Norma Aleandro en La historia oficial, primer Oscar para la Argentina
Chunchuna Villafañe y Norma Aleandro en La historia oficial, primer Oscar para la Argentina

En 1972, Villafañe integró la comitiva del avión que trajo de vuelta a Juan Domingo Perón al país, un hecho cargado de simbolismo político y social. Poco después, durante la última dictadura militar, se exilió junto a su entonces pareja Pino Solanas y sus hijas Inés y Juana en Francia. Esa experiencia marcaría su vida y su compromiso con la memoria y los derechos humanos.

A lo largo de su vida, mantuvo una actitud solidaria y una curiosidad intelectual inagotable. Militó por causas sociales y se mantuvo activa en la defensa de los derechos humanos. Su figura trascendió las fronteras del espectáculo para convertirse en un símbolo de independencia y versatilidad.

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