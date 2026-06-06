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Déficit, deuda e intereses: las cifras que marcan las finanzas de Panamá hasta abril de 2026

Los ingresos públicos aumentaron 13.2%, mientras el gasto total permaneció prácticamente sin cambios frente al mismo período del año anterior.

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Panamá cerró abril con un déficit de $1,387.1 millones, equivalente al 1.46% del Producto Interno Bruto. Archivo
Panamá cerró abril con un déficit de $1,387.1 millones, equivalente al 1.46% del Producto Interno Bruto. Archivo

Panamá redujo su déficit fiscal hasta abril, pero las cuentas públicas siguen en rojo. El Sector Público No Financiero gastó $1,387.1 millones más de lo que recibió durante los primeros cuatro meses de 2026.

Esta es una mejora frente al año anterior, aunque insuficiente para eliminar la presión que mantienen la deuda, los intereses y las obligaciones de la Caja de Seguro Social sobre el presupuesto nacional.

El déficit fiscal es la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado. Cuando el Gobierno recauda menos dinero del que necesita para financiar salarios, programas sociales, inversiones y subsidios recurre a financiamiento.

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Las cifras divulgadas por el Ministerio de Economía y Finanzas muestran que el déficit cayó de $1,992.1 millones registrados entre enero y abril de 2025 a $1,387.1 millones en el mismo período de 2026.

La diferencia equivale a una reducción de $604.9 millones o un 30.4%. Como proporción de la economía, el indicador pasó de 2.20% a 1.46% del Producto Interno Bruto del país.

El pago de intereses de la deuda pública alcanzó $1,165.2 millones entre enero y abril de 2026. REUTERS/Nathalia Angarita
El pago de intereses de la deuda pública alcanzó $1,165.2 millones entre enero y abril de 2026. REUTERS/Nathalia Angarita

La disminución del déficit no significa que el problema fiscal haya desaparecido por completo. Lo que indican los números es que el Estado logró reducir la velocidad a la que se amplía la brecha.

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El Estado todavía continúa gastando por encima de sus posibilidades reales de financiamiento. Uno de los factores detrás de la mejora fue el crecimiento sostenido de los ingresos públicos en el período. Entre enero y abril, el Sector Público No Financiero recibió $5,127 millones de dólares, un aumento de $599.8 millones respecto al mismo período del año anterior, un crecimiento de 13.2%.

La Caja de Seguro Social aportó buena parte de ese incremento financiero. Sus ingresos crecieron 26%, pasando de $1,485.1 millones a $1,870.9 millones en la medición.

También aumentaron los ingresos corrientes del Gobierno Central, aunque a un ritmo moderado, con un crecimiento de 2.3%. Otro elemento que ayudó a mejorar las cifras fue la entrada de capital.

Se reportó la entrada de $197.8 millones en ingresos de capital, muy superior a los $1.3 millones reportados un año antes. Este tipo de ingresos suele estar asociado a operaciones extraordinarias estatales.

Sede principal de la CSS en Clayton
La Caja de Seguro Social registró uno de los mayores aumentos de ingresos dentro del sector público. Archivo

Por ende, no constituye una fuente permanente de recursos para el Estado panameño. Mientras los ingresos crecieron, el gasto total del sector público prácticamente no se movió de su sitio.

El Sector Público No Financiero ejecutó $6,514.1 millones entre enero y abril, cifra apenas inferior a los $6,519.2 millones registrados un año antes en el mismo reporte oficial de la institución.

Detrás de esa aparente estabilidad existen movimientos importantes. El gasto corriente aumentó 4.5%, impulsado principalmente por mayores desembolsos de la Caja de Seguro Social para jubilaciones y pensiones del sistema.

A esto se suman mayores gastos en salud, educación y seguridad pública nacional. Por el contrario, el gasto de capital cayó 15.9%, equivalente a $233.7 millones menos que en abril de 2025.

Uno de los datos más relevantes del informe es el comportamiento del balance primario, que excluye el pago de intereses de la deuda y permite medir la situación fiscal real de las operaciones.

Centro educación en Panamá
El gasto corriente aumentó impulsado por mayores desembolsos en salud, educación, seguridad y pensiones. Archivo

El déficit primario se redujo de $851.6 millones a $221.9 millones, una mejora de 73.9%. Como porcentaje del Producto Interno Bruto nacional, pasó de 0.94% a un total de 0.23%.

Pero la deuda sigue siendo uno de los principales desafíos para las finanzas. Entre enero y abril, el Estado desembolsó $1,165.2 millones únicamente en el concepto de intereses de deuda.

Esta cifra supera ampliamente el déficit primario y limita la capacidad de destinar recursos a otras áreas. El MEF sostiene que parte de ese gasto incorpora un efecto extraordinario de operaciones.

Estas transacciones permitirán generar ahorros estimados de aproximadamente $30 millones anuales en intereses durante la próxima década. Las cifras del Gobierno Central muestran una clara tendencia similar.

Su déficit pasó de $2,818.4 millones en abril de 2025 a $1,978.6 millones este año, una reducción de $839.8 millones. Como porcentaje del PIB, bajó de 3.12% a 2.08%.

Las finanzas públicas continúan enfrentando desafíos asociados al crecimiento de la deuda y las obligaciones de la seguridad social. Reuters
Las finanzas públicas continúan enfrentando desafíos asociados al crecimiento de la deuda y las obligaciones de la seguridad social. Reuters

Dentro de la recaudación tributaria destacó el desempeño del ITBMS, que aumentó 14.1%, equivalente a $48 millones adicionales. El MEF atribuye este crecimiento a una mayor actividad económica del país.

También se debe al fortalecimiento de la fiscalización y medidas para mejorar el cumplimiento tributario. Pese a la mejora observada hasta abril, los desafíos fiscales siguen presentes en la agenda.

Panamá continúa registrando déficit, mantiene elevados pagos por intereses de deuda y enfrenta presiones crecientes asociadas al sistema de seguridad social. El reto para el resto de 2026 será grande.

Se deberá sostener la reducción de la brecha fiscal sin recurrir excesivamente a ingresos extraordinarios y sin afectar la inversión pública necesaria para impulsar de forma definitiva el crecimiento económico.

Las cifras muestran una corrección importante frente al año pasado, pero también evidencian que el equilibrio de las finanzas públicas todavía está bastante lejos de alcanzarse en el corto plazo.

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