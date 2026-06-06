Honduras

Nasry Asfura promete pagar deuda a 300 médicos y formalizar contratos de varios galenos

El presidente aseguró que el Gobierno cancelará deudas pendientes antes del 30 de junio y exhortó al gremio a evitar medidas que afecten la atención sanitaria.

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El presidente Nasry Asfura llamó al diálogo al Colegio Médico de Honduras para resolver las demandas del gremio. El Gobierno anunció el pago pendiente a más de 300 médicos afectados por atrasos administrativos. (Foto: Cortesía)
El presidente Nasry Asfura llamó al diálogo al Colegio Médico de Honduras para resolver las demandas del gremio. El Gobierno anunció el pago pendiente a más de 300 médicos afectados por atrasos administrativos. (Foto: Cortesía)

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, hizo un llamado al diálogo al Colegio Médico de Honduras (CMH) y anunció que el Gobierno procederá al pago de salarios atrasados y ajustes salariales pendientes a unos 300 médicos afectados por problemas administrativos heredados de la administración anterior.

Durante una comparecencia pública, el mandatario explicó que tras una reunión de la mesa técnica de salud con representantes del Colegio Médico se lograron acuerdos importantes para avanzar en la solución de las demandas planteadas por el gremio sanitario.

Asfura señaló que los retrasos obedecen a “desórdenes administrativos” que vienen desde diciembre del año pasado y que han afectado a cientos de profesionales de la salud en diferentes hospitales y centros asistenciales del país.

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“Se llegó a las conclusiones de poder cancelarles a los 300 doctores que, por problemas administrativos, tienen atrasos. También se les adeuda el ajuste bienal y el complemento de la base salarial según decreto”, expresó el gobernante.

Asfura aseguró que los pagos y ajustes salariales serán completados antes del 30 de junio. Las autoridades sanitarias sostuvieron una mesa técnica con representantes del Colegio Médico.(Foto: Oscar Ortiz)
Asfura aseguró que los pagos y ajustes salariales serán completados antes del 30 de junio. Las autoridades sanitarias sostuvieron una mesa técnica con representantes del Colegio Médico.(Foto: Oscar Ortiz)

Asimismo, detalló que 87 médicos que ya pasaron la revisión técnica correspondiente recibirán próximamente la firma oficial de sus contratos, como parte del proceso de regularización impulsado por la Secretaría de Salud.

El titular del Ejecutivo aseguró que todos estos compromisos deberán quedar solventados antes del 30 de junio, fecha establecida para completar los pagos y resolver las obligaciones pendientes con el sector médico.

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En ese contexto, Asfura insistió en que no es necesario recurrir a asambleas informativas ni a medidas de presión que afecten la atención en los centros hospitalarios, ya que el Gobierno mantiene disposición de diálogo permanente.

“Aquí estamos para que hablemos y también se lo digo al Colegio Médico. Con todo gusto, hablando con los doctores y con los viceministros, programemos reuniones para platicar de todos los temas”, manifestó.

El mandatario pidió evitar asambleas informativas y medidas que afecten la atención hospitalaria. Eduardo Midence afirmó que las diferencias pueden resolverse mediante instancias administrativas. (Foto: Cortesía)
El mandatario pidió evitar asambleas informativas y medidas que afecten la atención hospitalaria. Eduardo Midence afirmó que las diferencias pueden resolverse mediante instancias administrativas. (Foto: Cortesía)

El presidente agregó que su administración está abierta a escuchar las peticiones de distintos sectores, siempre dentro de las posibilidades legales y fiscales del Estado.

“Aquí tienen un Gobierno que está para servir, hablar y entendernos. Porque brazos caídos o asambleas informativas no le hacen bien a ningún alumno ni a ninguna persona que esté enferma. Necesitamos atenderlos para poder servirles”, enfatizó.

En las últimas horas, el viceministro de Salud, Eduardo Midence, también se pronunció sobre el conflicto y aseguró que las diferencias entre el Gobierno y el CMH pueden resolverse mediante el diálogo y las instancias administrativas correspondientes.

Midence hizo un llamado al gremio para evitar acciones que limiten el acceso de la población a los servicios sanitarios, especialmente en momentos donde la red hospitalaria enfrenta alta demanda de pacientes.

La Secretaría de Salud convocó al CMH para abordar los reclamos del sector. El Gobierno también confirmó la regularización contractual de 87 médicos. (Foto: Oscar Ortiz)
La Secretaría de Salud convocó al CMH para abordar los reclamos del sector. El Gobierno también confirmó la regularización contractual de 87 médicos. (Foto: Oscar Ortiz)

“Creo que estas son las instancias administrativas donde podemos solventar todas esas situaciones y peticiones administrativas, más no en la calle ni bloqueando el acceso a los servicios de salud”, expresó el funcionario.

La Secretaría de Salud convocó a representantes del Colegio Médico con el objetivo de aclarar dudas y abordar los reclamos del sector en un espacio institucional orientado a encontrar soluciones a los conflictos administrativos y financieros.

El conflicto entre las autoridades y el gremio médico ha generado preocupación entre pacientes y sectores sociales, debido al impacto que podrían tener eventuales paralizaciones o suspensiones de atención en hospitales públicos y centros de salud.

No obstante, el Gobierno reiteró que existe voluntad para alcanzar consensos y resolver las diferencias mediante negociaciones que permitan garantizar la estabilidad del sistema sanitario nacional.

Mientras tanto, representantes del Colegio Médico continúan evaluando las respuestas brindadas por el Ejecutivo y analizan los próximos pasos a seguir en defensa de las demandas laborales del gremio.

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