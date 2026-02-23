Ingeniero de Anthropic advierte que la IA llegará a todo trabajo digital y su irrupción será “dolorosa”

Servicios lanzados por Anthropic como de la competencia permiten agilizar procesos que antes eran exclusivos de los humanos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Un ingeniero líder de Anthropic anticipa que la expansión de los agentes de inteligencia artificial impactará casi todos los trabajos digitales en Estados Unidos en los próximos años, un proceso que augura transformaciones profundas y, en muchos casos, dolorosas para millones de trabajadores.

Boris Cherny, encargado del desarrollo de Claude Code, adelantó que la automatización IA avanza con velocidad y que profesiones tradicionales vinculadas al conocimiento digital —como ingeniería de software, gestión de productos y diseño— podrían experimentar una disrupción sin precedentes.

A juicio de Cherny, la llegada de agentes de IA que operan computadoras plantea el fin de empleos históricamente reservados a personas calificadas.

Esta proyección, que compartió en una reciente entrevista con Lenny’s Podcast, apunta a que el fenómeno será abarcativo: desde el análisis de documentos hasta la construcción de sitios web, ninguna función digital quedará al margen de la automatización.

Cuáles trabajos pueden desaparecer en poco tiempo

Profesiones tradicionales como la ingeniería de software y el diseño digital se enfrentan a una potencial desaparición por la adopción masiva de inteligencia artificial. (Imagen ilustrativa Infobae)

Según advirtió el experto, el título de ingeniero de software comenzará a perder vigencia tan pronto como en 2026.

En diálogo en el podcast “Lightcone” de Y Combinator, profundizó: el alcance de la IA permitirá a cualquier persona generar software en cualquier momento, deslizando que el debate sobre su regulación y límites corresponderá a la sociedad en su conjunto.

El ingeniero reconoció que, durante el proceso de asimilación y adaptación, surgirán resistencias y tensiones. Sin embargo, instó a los trabajadores a explorar activamente estas nuevas herramientas. En sus palabras, el miedo a la IA debe ser reemplazado por curiosidad y aprendizaje proactivo.

Por qué los agentes de IA son claves en esta transformación

La llegada de nuevos agentes de IA, como Claude Code, permite la creación de software y gestión digital autónoma sin experiencia técnica previa. (Foto: Europa Press)

En contraste con los chatbots convencionales, los nuevos agentes como Claude Code integran capacidades para ejecutar comandos, interactuar de manera autónoma entre aplicaciones, enviar mensajes o incluso desarrollar sitios web completos.

Aunque la tecnología aún no iguala la flexibilidad y adaptabilidad humanas, la compañía indica que la distancia disminuye rápidamente. Según Cherny, el ritmo de mejora es tan acelerado que la productividad de su propio grupo de trabajo se ha multiplicado desde la adopción de estas herramientas inteligentes.

Al respecto, afirmó que “es lo que creo que lleva la IA agentiva a personas que realmente no la habían usado antes, y la gente está comenzando a tener una idea de ella por primera vez”.

De qué forma la irrupción de la IA impactará el mercado laboral

La transición hacia la IA generativa en el mercado laboral digital exige aprendizaje, adaptación y un proceso de discusión colectiva en la sociedad. (imagen Ilustrativa Infobae)

El ingeniero enfatizó que la “disrupción” laboral no solo será extensa, sino además, difícil para muchos. Advirtió expresamente que “será doloroso para mucha gente”, anticipando escenarios donde ciertos roles tradicionales podrían desaparecer.

Frente a este horizonte, Cherny sugiere actuar desde la autogestión del cambio: “No les tengáis miedo”, aconsejó, subrayando la importancia de conocer y dominar el funcionamiento de las herramientas de inteligencia artificial para amortiguar los efectos de su avance.

Asimismo, sostuvo que la magnitud del cambio requiere debate colectivo y un proceso de adaptación gradual. “Como sociedad, esta es una conversación que tenemos que resolver juntos”, manifestó, enfatizando la relevancia de discutir el impacto, las reglas y los posibles límites de la automatización digital para los próximos años.

Cuáles son los trabajos donde la IA todavía no puede automatizar procesos

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, advierte que la demanda de electricistas y otros oficios técnicos crecerá a medida que la inteligencia artificial automatice tareas digitales. (Foto: REUTERS/Steve Marcus/File Photo)

Aunque la IA avanza con rapidez en el reemplazo de tareas digitales, existen oficios cuya demanda podría aumentar por su resistencia a la automatización.

Según Jensen Huang, CEO de Nvidia, profesiones técnicas como electricistas, plomeros, soldadores y mecánicos conservarán relevancia en el mercado laboral, porque requieren habilidades manuales, criterio en situaciones imprevistas e intervención física directa, capacidades que los sistemas de IA aún no logran replicar.

El ejecutivo ha señalado que la sociedad necesitará cada vez más técnicos calificados para mantener y adaptar la infraestructura que soporta la digitalización y el impacto masivo de la IA, tanto en hogares como en industrias.