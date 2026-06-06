La euforia de Gasly tras quedar noveno en la qualy del GP de Mónaco de la Fórmula 1: “¡Rocé los muros por todas partes!”

Pierre Gasly logró un magnífico resultado en la qualy de Mónaco al quedar noveno (@AlpineF1Team)

Pierre Gasly maximizó el rendimiento del Alpine y logró un gran resultado al quedar noveno en la clasificación del Gran Premio de Mónaco. El francés se metió a la última tanda de la qualy después de una reñida Q2, donde marcó el tiempo de corte y eliminó a Franco Colapinto— largará 14°— por una diferencia de 0.233 segundos. El experimentado piloto de 30 años se mostró exultante por su actuación. Además, Steve Nielsen, director del equipo, explicó las dificultades del argentino, aunque elogió su trabajo en las calles del Principado.

“Estoy muy contento con este resultado y no creo que hoy pudiéramos haber hecho nada mejor que el noveno puesto, el mejor por detrás de los cuatro equipos punteros, que por ahora están fuera de nuestro alcance”, explicó Gasly, en declaraciones difundidas en un comunicado oficial de Alpine. El francés se metió a la Q3 sobre el límite —Alex Albon quedó a 0.025 segundos— y, ya en la última tanda, venció en un mano a mano a Liam Lawson de Racing Bulls por menos de dos décimas para quedar noveno.

PUBLICIDAD

“Estaba eufórico al cruzar la línea de meta, lleno de adrenalina tras clavar esa última vuelta en la Q3. ¡Me arriesgué mucho y rocé los muros por todas partes! Es una sensación fantástica cuando todo sale a la perfección. Hemos tenido que trabajar duro como equipo, ya que hasta este momento no ha sido un fin de semana fácil”, expresó con emoción Pierre Gasly.

*Gasly se metió a la Q3 de la qualy de Mónaco sobre el límite

“Este circuito siempre resulta un poco extraño, nunca parece que el coche esté perfecto, tal es la naturaleza de este lugar, así que solo intentamos cambiar pequeños detalles para intentar mejorar el paquete general. El equipo ha hecho un gran trabajo y se ha esforzado mucho para ponernos en una posición en la que, al final, todo se reduce a pequeños márgenes”, comentó respecto a las características del trazado urbano.

PUBLICIDAD

Por último se mostró con grandes expectativas para la carrera del domingo: “Una vez que nos metimos en la Q3, ¡simplemente fui por todo! Sabemos lo importante que es la clasificación aquí, así que ya veremos qué pasa en la carrera, donde esperamos que los adelantamientos sean bastante complicados. Mantendré la mente abierta y veré qué pasa en la carrera”.

Steve Nielsen, por su parte, remarcó el gran resultado que consiguió Gasly. “En primer lugar, felicidades a Pierre por su impresionante actuación en la sesión de clasificación de hoy. Al fin y al cabo, cuando las diferencias son mínimas entre coches de similar nivel, hay que confiar en que el piloto marque la diferencia, y hoy Pierre ha estado impecable y realmente ha dado la talla. Se encuentra en una posición competitiva de cara a mañana, donde esperamos sumar puntos”, comentó en la gacetilla que difundió Alpine.

PUBLICIDAD

*El compacto de la clasificación del GP de Mónaco

A pesar del resultado de Gasly, el director de Alpine dejó en claro que el rendimiento del monoplaza está por debajo de lo esperado. “Como equipo, sabemos que hasta ahora ha sido un fin de semana complicado, en el que algunas limitaciones de nuestro paquete se han visto agravadas en cierta medida. Hemos dedicado muchas horas a entender en qué áreas centrarnos y dónde realizar pequeños ajustes para maximizar nuestro rendimiento”, argumentó.

PUBLICIDAD

Inmediatamente, Nielsen hizo hincapié en las dificultades que tuvo que atravesar Colapinto: “Sin duda, Pierre se ha sentido más cómodo aquí que Franco, y eso se refleja en su resultado final. Para Franco, sin duda ha sido más difícil en comparación con su racha reciente. No ha conectado del todo con el coche aquí, pero ha hecho un buen trabajo al completar una sesión de clasificación fluida con vueltas limpias y, al final, se ha quedado a solo un par de décimas de la Q3, así que hay que reconocerle el mérito por sus esfuerzos para mejorar desde el viernes”.

Sobre el desarrollo de la carrera del domingo, puntualizó: “Esperamos que mañana sea otra jornada típica de Mónaco, en la que tendremos que estar preparados para aprovechar cualquier oportunidad que surja y dar lo mejor de nosotros mismos para completar una carrera limpia con ambos coches”.

PUBLICIDAD

*El lamento de Colapinto tras quedar 14° en la qualy de Mónaco

Franco Colapinto remarcó que “no me siento cómodo ni con confianza” tras la qualy y expresó su decepción en el comunicado de Alpine, aunque remarcó el trabajo del equipo. “Por un lado, estoy decepcionado con el resultado, ya que en Mónaco siempre quieres salir lo más adelante posible, dado que es una de las sesiones de clasificación más importantes del año. También estoy muy orgulloso del equipo y del trabajo que hemos realizado estos últimos días para intentar comprender dónde hemos tenido dificultades y en qué aspectos podemos mejorar el coche. Trabajamos hasta altas horas de la noche y logramos algunos avances respecto a donde estábamos ayer y, al final, nos quedamos a solo unas décimas de pasar a la Q3”, expresó el argentino.

PUBLICIDAD

A esto, agregó: “Sin embargo, las diferencias son tan ajustadas aquí, en un circuito corto, que nos quedamos fuera y probablemente nos espera una carrera larga mañana. He tenido problemas con el bloqueo de las ruedas delanteras y traseras todo el fin de semana, y cuando no tienes la confianza necesaria aquí para ir al límite y acercarte a los muros, realmente te pasa factura. Este fin de semana simplemente no me encontré, en comparación con las últimas carreras”.

Para completar, Colapinto se mostró expectante al desarrollo del domingo: “Sabíamos al llegar al fin de semana que este es un circuito único y que quizá no se adaptara a los puntos fuertes de nuestro paquete actual. Mañana lo daremos todo, intentaremos salir limpios en la salida y veremos qué nos depara la carrera. Aquí puede pasar cualquier cosa, con paradas o banderas rojas, así que tenemos que estar preparados para aprovecharlo”.

PUBLICIDAD

El Gran Premio de Mónaco se correrá el domingo desde las 10:00 (hora argentina) y tendrá 78 vueltas.