Las fuerzas de seguridad de Guatemala destruyen más de 115 mil matas de marihuana en Petén

Policías de la SGAIA-PNC y miembros del Ejército de Guatemala localizaron y erradicaron más de 115 mil plantas de marihuana./ (PNC de Guatemala)

Las autoridades de Guatemala han redoblado los operativos contra el narcotráfico y el crimen organizado en distintas regiones del país. Este sábado, fuerzas de seguridad informaron sobre la destrucción de más de 115 mil matas de marihuana en el departamento de Petén, en una operación interinstitucional donde participaron efectivos del Ejército de Guatemala y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

El hallazgo se produjo en sectores poco accesibles y montañosos del caserío Ixmuconé, en el municipio de Las Cruces, Petén. Según los reportes oficiales, durante la operación se localizaron y erradicaron 115,416 plantas de marihuana, cuyo valor estimado en el mercado ilícito es de 50,974,155.00 quetzales (6,686,420.82 dólares estadounidenses). La droga fue incinerada en el mismo lugar como parte del procedimiento establecido por las autoridades.

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El Ejército de Guatemala señaló que estas acciones integran una estrategia nacional para reforzar la seguridad y defender el Estado de Derecho, mediante una lucha frontal contra el crimen organizado transnacional. Las fuerzas de seguridad civil y militar han incrementado las operaciones de localización y destrucción de cultivos ilícitos, en respuesta al crecimiento de actividades vinculadas al narcotráfico en la región norte del país.

El cultivo ilícito fue localizado en el caserío Ixmuconé, municipio de Las Cruces, en el departamento de Petén./ (PNC de Guatemala)

La ofensiva antidrogas abarca también otras zonas de Guatemala. Este mismo día, la PNC reportó la localización de un vehículo tipo pick up en el departamento de Retalhuleu, en cuyo interior se encontraron 72 paquetes de cocaína. El cargamento fue puesto a disposición de las autoridades judiciales, mientras continúan las investigaciones para identificar a los responsables y determinar la ruta de la droga.

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Detenciones por narcomenudeo y operativos en diferentes departamentos

En paralelo a los grandes decomisos, la policía ha intensificado la persecución del narcomenudeo en distintas regiones. En las últimas horas, la PNC ha informado sobre diferentes capturas, entre estas figura la detención de Ariel “N”, un ciudadano hondureño de 18 años, en el departamento de Huehuetenango. El joven fue sorprendido con tres bolsas con cocaína, según informaron los agentes antinarcóticos.

En el cantón San Miguel, zona 3 de San José Pinula, un operativo conjunto entre la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA-PNC) y el Ministerio Público permitió desarticular un punto de venta de drogas. En el lugar fueron capturados Valentín “N”, de 74 años, y Viki “N”, de 23 años. Durante el allanamiento, las autoridades localizaron 50 bolsas con marihuana, nueve envoltorios (“colmillos”) con cocaína y dos teléfonos celulares. Los detenidos y la evidencia quedaron bajo resguardo del Ministerio Público para enfrentar el proceso judicial correspondiente.

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En la aldea Las Crucitas, Jutiapa, la PNC detuvo a Rubén “N”, de 26 años, quien portaba una bolsa con marihuana. En el mismo operativo, Francisco “N”, de 53 años, fue aprehendido por portar de manera ilegal una pistola marca Glock.

Refuerzo a la política de seguridad

La marihuana erradicada en Petén tenía un valor estimado de 50,974,155 quetzales y fue incinerada en el lugar./(Ejército de Guatemala)

Los recientes operativos reflejan una intensificación de las acciones estatales para combatir el tráfico de drogas a gran escala y el narcomenudeo, así como la portación ilegal de armas. Las autoridades guatemaltecas han reiterado su compromiso con la lucha contra el crimen organizado y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, mediante el despliegue coordinado de fuerzas policiales y militares en los puntos de mayor incidencia delictiva.

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Las incautaciones, erradicaciones y capturas forman parte de una estrategia para desarticular redes criminales y limitar el avance del narcotráfico en el país, considerando tanto el impacto de los grandes cargamentos como la incidencia en el consumo local. El Gobierno de Guatemala sostiene que la continuidad de estos operativos es clave para reducir la criminalidad y proteger a la población.