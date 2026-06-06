Guatemala

Las fuerzas de seguridad de Guatemala destruyen más de 115 mil matas de marihuana en Petén

En un operativo interinstitucional en zonas montañosas del caserío Ixmuconé, en Las Cruces, integrado por el Ejército y la PNC, se ubicaron estas plantas que fueron erradicadas y quemadas en el lugar.

Guardar
Google icon
Policías de la SGAIA-PNC y miembros del Ejército de Guatemala localizaron y erradicaron más de 115 mil plantas de marihuana./ (PNC de Guatemala)

Las autoridades de Guatemala han redoblado los operativos contra el narcotráfico y el crimen organizado en distintas regiones del país. Este sábado, fuerzas de seguridad informaron sobre la destrucción de más de 115 mil matas de marihuana en el departamento de Petén, en una operación interinstitucional donde participaron efectivos del Ejército de Guatemala y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

El hallazgo se produjo en sectores poco accesibles y montañosos del caserío Ixmuconé, en el municipio de Las Cruces, Petén. Según los reportes oficiales, durante la operación se localizaron y erradicaron 115,416 plantas de marihuana, cuyo valor estimado en el mercado ilícito es de 50,974,155.00 quetzales (6,686,420.82 dólares estadounidenses). La droga fue incinerada en el mismo lugar como parte del procedimiento establecido por las autoridades.

PUBLICIDAD

El Ejército de Guatemala señaló que estas acciones integran una estrategia nacional para reforzar la seguridad y defender el Estado de Derecho, mediante una lucha frontal contra el crimen organizado transnacional. Las fuerzas de seguridad civil y militar han incrementado las operaciones de localización y destrucción de cultivos ilícitos, en respuesta al crecimiento de actividades vinculadas al narcotráfico en la región norte del país.

El cultivo ilícito fue localizado en el caserío Ixmuconé, municipio de Las Cruces, en el departamento de Petén./ (PNC de Guatemala)
El cultivo ilícito fue localizado en el caserío Ixmuconé, municipio de Las Cruces, en el departamento de Petén./ (PNC de Guatemala)

La ofensiva antidrogas abarca también otras zonas de Guatemala. Este mismo día, la PNC reportó la localización de un vehículo tipo pick up en el departamento de Retalhuleu, en cuyo interior se encontraron 72 paquetes de cocaína. El cargamento fue puesto a disposición de las autoridades judiciales, mientras continúan las investigaciones para identificar a los responsables y determinar la ruta de la droga.

PUBLICIDAD

Detenciones por narcomenudeo y operativos en diferentes departamentos

En paralelo a los grandes decomisos, la policía ha intensificado la persecución del narcomenudeo en distintas regiones. En las últimas horas, la PNC ha informado sobre diferentes capturas, entre estas figura la detención de Ariel “N”, un ciudadano hondureño de 18 años, en el departamento de Huehuetenango. El joven fue sorprendido con tres bolsas con cocaína, según informaron los agentes antinarcóticos.

En el cantón San Miguel, zona 3 de San José Pinula, un operativo conjunto entre la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA-PNC) y el Ministerio Público permitió desarticular un punto de venta de drogas. En el lugar fueron capturados Valentín “N”, de 74 años, y Viki “N”, de 23 años. Durante el allanamiento, las autoridades localizaron 50 bolsas con marihuana, nueve envoltorios (“colmillos”) con cocaína y dos teléfonos celulares. Los detenidos y la evidencia quedaron bajo resguardo del Ministerio Público para enfrentar el proceso judicial correspondiente.

En la aldea Las Crucitas, Jutiapa, la PNC detuvo a Rubén “N”, de 26 años, quien portaba una bolsa con marihuana. En el mismo operativo, Francisco “N”, de 53 años, fue aprehendido por portar de manera ilegal una pistola marca Glock.

Refuerzo a la política de seguridad

La marihuana erradicada en Petén tenía un valor estimado de 50,974,155 quetzales y fue incinerada en el lugar./(Ejército de Guatemala)
La marihuana erradicada en Petén tenía un valor estimado de 50,974,155 quetzales y fue incinerada en el lugar./(Ejército de Guatemala)

Los recientes operativos reflejan una intensificación de las acciones estatales para combatir el tráfico de drogas a gran escala y el narcomenudeo, así como la portación ilegal de armas. Las autoridades guatemaltecas han reiterado su compromiso con la lucha contra el crimen organizado y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, mediante el despliegue coordinado de fuerzas policiales y militares en los puntos de mayor incidencia delictiva.

Las incautaciones, erradicaciones y capturas forman parte de una estrategia para desarticular redes criminales y limitar el avance del narcotráfico en el país, considerando tanto el impacto de los grandes cargamentos como la incidencia en el consumo local. El Gobierno de Guatemala sostiene que la continuidad de estos operativos es clave para reducir la criminalidad y proteger a la población.

Temas Relacionados

NarcotráficoGuatemalaMarihuanaPolicía Nacional CivilPetén

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras: Menor de 14 años habría sido asesinada por su padrastro tras enterarse de que tenía novio

La tragedia ocurrió en la aldea Sursular, municipio de Guayape. El sospechoso fue capturado por la Policía Nacional mientras continúan las investigaciones del caso.

Honduras: Menor de 14 años habría sido asesinada por su padrastro tras enterarse de que tenía novio

Exilio forzado de 347 mujeres y desintegración de redes de apoyo: el impacto del régimen nicaragüense sobre activistas y lideresas

Más de 300 activistas y defensoras de derechos humanos fueron desplazadas o forzadas al exilio en Nicaragua entre 2018 y julio de 2025. Además, un informe del CETCAM advierte que la represión estatal desarticuló redes de apoyo y agravó la situación de las mujeres que permanecieron en el país

Exilio forzado de 347 mujeres y desintegración de redes de apoyo: el impacto del régimen nicaragüense sobre activistas y lideresas

La lotería pierde terreno mientras el negocio de las apuestas crece a doble dígito en Panamá

Las ventas de la Lotería Nacional disminuyeron 3.6% en el primer trimestre, mientras las apuestas en casinos, tragamonedas y plataformas digitales crecieron 16.1%.

La lotería pierde terreno mientras el negocio de las apuestas crece a doble dígito en Panamá

La Universidad de El Salvador inaugura un aula en homenaje a la mexicana Margarita Maza Parada

La casa de estudios abrió un recinto con el nombre de la diplomática mexicana, acompañado por una muestra del artista Reyes Eduardo Ahumada y una agenda pensada para impulsar actividades culturales y diálogo regional.

La Universidad de El Salvador inaugura un aula en homenaje a la mexicana Margarita Maza Parada

Caso Gioser Feliz: Fiscalía dominicana exige penas máximas para los asaltantes que mataron a un niño de nueve años

Con la solicitud de penas de hasta 40 años de prisión contra los seis implicados, la justicia dominicana cerró este 5 de junio el juicio de fondo por el asesinato del niño de 9 años Gioser Luis Feliz

Caso Gioser Feliz: Fiscalía dominicana exige penas máximas para los asaltantes que mataron a un niño de nueve años

TECNO

Investigación revela que las gafas inteligentes de Meta son capaces de usar reconocimiento facial

Investigación revela que las gafas inteligentes de Meta son capaces de usar reconocimiento facial

Jeff Bezos reveló la estrategia que usa desde hace 25 años para manejar el estrés y que hoy enfrenta nuevos desafíos

Microsoft acaba de acercar un futuro que parecía ciencia ficción: los ordenadores cuánticos llegarían en 2029

Día Mundial de Tetris: 42 años del juego que desafió tu cerebro y dónde jugarlo hoy

Apple tendría un inesperado aliado para competir en IA: NVIDIA acaba de dar el primer paso

ENTRETENIMIENTO

‘Scary Movie 6’ se encamina a un récord histórico para la saga de parodias

‘Scary Movie 6’ se encamina a un récord histórico para la saga de parodias

“Guarden sus teléfonos”: la dura crítica de Madonna a los fans que graban cada concierto

“Es como Elizabeth Taylor y Marlon Brando juntos”, dice Bradley Cooper sobre Zendaya en “Euphoria”

Matt Damon resume el desgaste de “La odisea”: “¿A quién se le ha ocurrido que aquí se podía rodar una película?”

Jaden Smith debutó como director creativo de Christian Louboutin y habló sobre la presión de llevar un apellido famoso

MUNDO

La selección de Irán deberá entrar y salir de Estados Unidos el mismo día del partido durante la Copa del Mundo

La selección de Irán deberá entrar y salir de Estados Unidos el mismo día del partido durante la Copa del Mundo

El jefe del Ejército libanés viajó a Pakistán en medio de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos

El Ejército de Israel bombardeó 150 posiciones del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

China aumena la presión sobre Taiwán: el régimen anunció una operación marítima al este de la isla

Pete Hegseth instó a Europa a actuar frente a la “invasión” de inmigrantes portadores de “ideologías peligrosas”