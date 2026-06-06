El comunicado oficial de la familia del Indio Solari sobre el velatorio: “Caminaremos y seremos pacientes”

El Indio Solari tendrá su despedida multitudinaria en Villa Domínico (REUTERS/Agustin Marcarian)

Luego de una larga jornada de trascendidos, el velatorio del Indio Solari tendrá lugar en Parque Domínico, salón Gatica, partido de Avellaneda. Según confirmaron fuentes de la municipalidad a Infobae, la despedida al cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se realizará el domingo desde las 11 de la mañana, en un evento que se espera multitudinario.

Así lo informó la cuenta oficial de Solari, horas después de que la noticia fuera un secreto a voces: “La despedida al Indio va a ser mañana, domingo 7 de junio, en el Polideportivo Gatica, sobre avenida Mitre al 5.000, en el Parque de los Trabajadores (Villa Domínico, Avellaneda), a partir de las 11 y hasta que haga falta, para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós".

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“Su cuerpo estará allí. Por esa razón, serán jornadas en las que primará el respeto: por él, por sus afectos, y por todos nosotros. No será el momento de sacar afuera la rabia, ni de caer en provocaciones, sino de honrarlo; de estrechar los lazos entre nosotros, redondos, fundamentalistas y marsupiales, cuidándonos como él nos lo pidió siempre”, continúa el texto, citando las diferentes mutaciones de la obra de Solari. “Caminaremos y seremos pacientes, mientras compartimos canciones, hasta llegar a su encuentro y expresarle lo que nos inspiró”.

El comunicado oficial de la cuenta del Indio Solari

Además de publicar un mapa con los ingresos y de informar que habrá “baños químicos, postas de salud y postas de hidratación” para los asistentes, el comunicado concluye con una reflexión: “Como en la vida, hay buenas y malas noticias. El Indio ya no estará para crear nuevas canciones, pero la belleza que destiló sobre nuestras vidas no dejará de producirnos felicidad. Nuestra responsabilidad es continuar esa obra".

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El predio donde se realizará el velatorio es un espacio verde y polideportivo público de 10 hectáreas ubicado en Villa Domínico, en el Partido de Avellaneda del Gran Buenos Aires. Habrá un operativo de seguridad de 1500 personas, 700 de los cuales se presentaron desde la mañana del sábado en el lugar.

Así serán los accesos al velatorio del Indio

Cabe mencionar que entre la tarde del viernes y las primeras horas del sábado, el lugar del velatorio del Indio Solari quedó en el centro de una disputa que involucró al Gobierno nacional, la familia del músico y distintos organismos del Estado. Mientras el cuerpo fue trasladado a la morgue de Ituzaingó para la autopsia, la familia avanzó en conversaciones con Racing Club para realizar el homenaje en el estadio del club de Avellaneda, que fue la primera opción firme aunque se fue diluyendo con el paso de las horas.

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Para entonces, dos sedes habían quedado descartadas de forma oficial: la casa del músico en Parque Leloir y el Congreso de la Nación. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, explicó a través de sus redes sociales que “el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud”. La vivienda del artista fue descartada mediante un comunicado publicado en la cuenta oficial de Instagram @indiosolarioficial.

La multitud que se juntó espontáneamente en Plaza de Mayo para recordar al Indio Solari (Fotografía: Gastón Taylor)

Desde el Gobierno nacional surgió otra alternativa: Tecnópolis, la feria ubicada en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires. La propuesta tomó forma ante un pedido de la propia familia y tuvo a su favor el acceso vial y la capacidad para recibir una concurrencia masiva. Fuentes oficiales indicaron a Infobae que la Secretaría General de la Presidencia, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, intentaron comunicarse con el abogado de la familia para acercarles la disponibilidad del predio. La gestión de ese espacio recayó en la Secretaría de Cultura, a cargo de Leonardo Cifelli, aunque desde esa área aclararon que “no hubo pedido ni movimiento formal”.

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Fuera del ámbito nacional, la familia también evaluó opciones que pudo ofrecer la Gobernación de Axel Kicillof, quien manifestó su disposición a acompañar la decisión de los allegados del músico. Con menor probabilidad, trascendieron versiones sobre un eventual ofrecimiento de la cancha de Boca Juniors y de Huracán, ambos en la Ciudad de Buenos Aires. También sonó fuerte el Estadio Único Diego Armando Maradona ubicado en La Plata, una ciudad y una cancha ligada al pasado del artista, pero también fue descartado.