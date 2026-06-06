Descuentos de hasta 25% para jubilados de Anses: uno por uno, todos los beneficios en supermercados y comercios en junio

Los jubilados y pensionados acceden a los descuentos con solo pagar con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta previsional, sin necesidad de realizar trámites previos. (Reuters)

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tienen acceso a una serie de descuentos y reintegros en supermercados y comercios de todo el país. El programa, que abarca más de 12.000 puntos de venta distribuidos en distintas cadenas y negocios de cercanía, permite reducir el gasto en compras cotidianas con solo pagar con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta previsional. A continuación, un repaso completo de qué ofrece cada comercio y cada banco.

Cómo funciona el programa

El mecanismo es simple: al momento de pagar en los comercios adheridos con la tarjeta de débito con la que se cobra la jubilación o pensión, el descuento se aplica de forma automática. En algunos casos, la rebaja se refleja directamente en el ticket; en otros, el reintegro se acredita en la cuenta bancaria dentro de los siete días hábiles posteriores a la compra. No hay límite en la cantidad de operaciones que puede realizar cada beneficiario, siempre que se respeten los topes establecidos por cada cadena o entidad financiera.

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El programa también alcanza a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), Asignaciones Familiares, Pensiones No Contributivas, Prestación por Desempleo y beneficiarios del programa Progresar.

Los descuentos por supermercado

Los beneficios varían según la cadena. En Disco, Jumbo y Vea, el descuento es del 10% en todos los rubros —incluyendo carnes— y del 20% en artículos de perfumería y limpieza, sin tope de devolución. En Coto, La Anónima y Super CAS/FASA, el descuento es del 10% en todos los rubros, también sin tope, aunque no aplica en carnes, electro ni marcas seleccionadas.

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Los jubilados de Anses pueden acceder a descuentos de hasta 25% en junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Josimar ofrece el descuento más alto entre las cadenas participantes: 15% en todos los rubros, sin tope. Carrefour también otorga un 10% en todos los rubros, con un tope de $35.000, con las mismas excepciones de carnes, electro y marcas seleccionadas.

En los supermercados Día, el descuento es del 10% en todos los rubros, con un tope de $2.000 por transacción. A diferencia de otras cadenas, este beneficio acumula con otras promociones e incluye todos los productos. En ChangoMás, el descuento es también del 10%, con un tope de $1.000 por transacción y $15.000 mensual, con excepciones en los mismos rubros que Carrefour. En Toledo, el descuento asciende al 20% en todos los rubros, sin tope, con las mismas excepciones de carnes, electro y marcas seleccionadas.

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Para los otros 7.000 comercios adheridos que integran la red del programa (se puede encontrar el listado completo en Anses), el descuento general es del 10% en todos los rubros, con un tope de $1.000 por transacción. Este beneficio incluye todos los productos y se puede acumular con otras promociones.

Beneficios adicionales según el banco

Además de los descuentos generales del programa, varios bancos ofrecen reintegros adicionales para quienes cobran sus haberes en esas entidades.

El Banco Nación (BNA) otorga un reintegro del 5% adicional en compras realizadas a través de la aplicación BNA+ con la modalidad MODO, tanto con tarjeta de débito como de crédito. El beneficio aplica en Carrefour, Coto, Josimar, ChangoMás, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día, con un tope semanal de $5.000 y mensual de $20.000.

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El programa de Anses incluye algunos descuentos en farmacias y ópticas

El Banco Galicia ofrece hasta un 25% de reintegro adicional en compras realizadas con MODO desde la aplicación del banco, con tarjeta de crédito y hasta tres cuotas sin interés. El tope mensual es de $20.000 en supermercados y de $12.000 en farmacias y ópticas.

El Banco Supervielle tiene un esquema con beneficios diferenciados por rubro y día de la semana. Los martes, quienes cobran sus haberes en esa entidad acceden a un 20% de descuento en Jumbo, Disco, Vea y ChangoMás, con un tope de $25.000 al pagar con tarjeta de débito física y de $15.000 al hacerlo mediante código QR. Además, ofrece un 50% de descuento en farmacias adheridas y un 10% en estaciones de servicio Shell.

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El Banco Provincia de Buenos Aires implementa su beneficio a través de la billetera digital Cuenta DNI. Quienes cobran por esa entidad acceden a un 5% de descuento en compras realizadas con código QR o Clave DNI en Supermercados Día, Toledo, ChangoMás, Carrefour y Nini. El tope es de $5.000 por semana y por persona, y el descuento es adicional a otras promociones vigentes.

La cuenta remunerada

El programa de Anses contempla también un beneficio financiero: la cuenta remunerada. Esta modalidad permite que el dinero depositado en la cuenta donde se cobran los haberes genere rendimientos diarios. Las condiciones y tasas nominales anuales (TNA) vigentes pueden consultarse en los canales oficiales de cada banco.

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Quiénes pueden acceder y cómo

Para acceder a los beneficios del programa, el único requisito es ser titular de una jubilación, pensión o asignación social que se cobre a través de Anses y contar con la tarjeta de débito asociada a esa cuenta. No es necesario realizar ningún trámite previo: el descuento se activa automáticamente al momento del pago en los comercios adheridos.

La red de más de 7.000 comercios incluye tanto grandes cadenas nacionales como supermercados regionales y negocios de proximidad. La lista completa de puntos de venta adheridos puede consultarse en los canales oficiales de Anses.

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