El Salvador contempla nueva era para tratar cálculos renales en el sector público tras inauguración del hospital Rosales

El nuevo litotriptor del hospital Rosales combina ultrasonido y rayos X de alta definición para aumentar la precisión del tratamiento de litiasis renal.

El Hospital Nacional Rosales, principal centro hospitalario de tercer nivel en El Salvador, cuenta ahora con un litotriptor de alta gama para tratar cálculos renales mediante ondas de choque, una tecnología que marca un antes y un después en la atención pública del país.

Este avance permite que pacientes con enfermedades urológicas complejas accedan a procedimientos mínimamente invasivos que hasta ahora solo estaban disponibles en clínicas privadas.

La doctora Jocelyn Guevara, uróloga del Hospital Rosales, explicó el pasado 1 de junio en cadena nacional al presidente de la República Nayib Bukele que la nueva unidad de litotricia permite realizar estudios y tratamientos avanzados.

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La litotricia extracorpórea, procedimiento que realiza el nuevo litotriptor de alta gama, fragmenta los cálculos renales sin necesidad de cirugía.

“Al triturar los cálculos del riñón o hacerlos arenilla, puede expulsarse por la vía urinaria con menos dificultad. Este equipo de última generación combina las imágenes de ultrasonido con rayos X de alta definición, lo que aumenta la precisión y la potencia del tratamiento”, detalló Guevara.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recorre el nuevo Hospital Nacional Rosales. El mandatario es guiado por una doctora venezolana en el área de urología. El recorrido incluye la inspección de una sala con equipos médicos avanzados, como una mesa de operaciones y múltiples pantallas. También muestra el uso de tecnología de punta en las instalaciones hospitalarias para tratar a los pacientes con cálculos renales./ (Casa Presidencial)

De acuerdo con datos de Coherent Market Insights, los litotriptores de última generación, como el instalado en el hospital Rosales, utilizan tecnologías avanzadas para fragmentar cálculos de diferentes tamaños y composiciones.

Los dispositivos de alta gama integran sistemas de guía por imagen dual (ultrasonido y rayos X), permiten ajustar la energía y la frecuencia de las ondas de choque, y ofrecen monitoreo en tiempo real del procedimiento. Además, pueden operar con fibras ópticas desechables, lo que reduce el riesgo de infecciones y simplifica el flujo de trabajo clínico.

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Los modelos más recientes, como los basados en tecnología Holmium:YAG y thulium fiber laser, alcanzan potencias superiores a 150 W y permiten tratamientos ambulatorios y seguros para pacientes de todas las edades.

Según Intel Market Research, estos equipos logran tasas de éxito superiores al 80% para cálculos de hasta 2 cm y minimizan el dolor postoperatorio y el tiempo de recuperación.

El cambio que representa la nueva tecnología

La llegada del litotriptor representa un gran avance, según médicos que trabajaron en el Hospital Rosales en décadas anteriores. Un urólogo que laboró en este centro hospitalario desde 1996 hasta 2024 relató que las cirugías tradicionales demandaban incisiones amplias, corte de músculos y acceso directo al retroperitoneo para extraer el cálculo.

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La litotricia extracorpórea fragmenta los cálculos renales sin cirugía y facilita su expulsión por la vía urinaria./ (Casa Presidencial)

“El paciente quedaba con secuelas de dolor y podía desarrollar complicaciones como infecciones, deformidades cutáneas y una incapacidad que podía durar de uno a tres meses”, explicó el especialista.

En el año 2000 se incorporó equipo endoscópico y litotritores electromagnéticos, pero la falta de aditamentos gastables —insumos que solo servían para unas pocas cirugías— obligó a regresar, en varios periodos, a la cirugía abierta. Posteriormente, en 2017, se adquirió un litotriptor láser, aunque la falta de presupuesto para las fibras ópticas necesarias limitó su uso.

Con el nuevo litotriptor, el médico indicó que “la recuperación es extremadamente rápida”. “Hay pacientes que el siguiente día se sienten tan bien que pueden andar de paseo o pueden integrarse a ciertas actividades físicas y, a la semana, podrían estar produciendo nuevamente”, indicó.

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A diferencia del pasado, el nuevo litotriptor permite intervenciones que, en algunos casos, podrían ser ambulatorias, según el galeno. Con este aparato se reduce la necesidad de anestesia general y disminuyen los riesgos y las secuelas.

“Es más seguro en el sentido de que utiliza menos de todo, menos anestesia, y hay menos riesgo para el paciente que vaya a ocurrir un accidente”, explicó el especialista, quien también subrayó que el país cuenta con profesionales capacitados para emplear estas tecnologías gracias a la formación recibida tanto en hospitales nacionales como en el extranjero.

La OMS y estudios de 2024 estiman que la litiasis renal afecta entre el 10% y el 15% de la población de América Latina y genera más de 1.3 millones de consultas de emergencia al año./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y estudios publicados en 2024, la prevalencia estimada de la litiasis renal en América Latina oscila entre el 10% y el 15% en la población general, con un riesgo que puede alcanzar hasta el 20% en hombres y entre el 5% y el 10% en mujeres.

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La enfermedad genera más de 1.3 millones de consultas anuales en servicios de emergencia en la región. La recurrencia también es alta y puede superar el 50% en ciertos grupos, lo que convierte a la litotricia en una herramienta esencial para la gestión eficiente de estos casos.

La incorporación del litotriptor de alta gama en el hospital Rosales representa un salto tecnológico para la salud pública de El Salvador y amplía las oportunidades de diagnóstico y tratamiento para miles de personas que, hasta ahora, debían recurrir al sector privado o enfrentar largos periodos de dolor e incapacidad.