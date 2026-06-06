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Mauro Icardi se reencontró con sus hijas luego de dos meses sin verse: el video en la puerta del country

El delantero del Galatasaray retiró a las niñas por la casa que tiene Wanda Nara en un barrio privado de Nordelta y todo el encuentro se dio en paz

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El delantero del Galatasaray las retiró en la casa de Wanda Nara, se llevó a todas las mascotas de las niñas y tuvo un gesto con Martín Migueles (Video: Instagram)

Luego de dos meses sin verse y pasar unas semanas de vacaciones en Japón y Maldivas, Mauro Icardi regresó a la Argentina junto a la China Suárez para reencontrarse con las hijas que tiene junto a Wanda Nara. Luego de negociaciones entre las abogadas de ambas partes, Icardi, el sábado retiró a las niñas por la casa que tiene Wanda en un barrio privado en Nordelta.

Cabe recordar que los reencuentros previos habían tenido como escenario el Chateau Libertador, en Núñez, y el escándalo había sido el denominador común. Las niñas se negaban a bajar durante horas, los patrulleros rondaban el edificio y cada visita se convertía en un episodio público que alimentaba la tensión entre las partes. En esta ocasión las cosas se dieron en completa paz.

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Fue la periodista Naiara Vecchio la encargada de compartir el video en sus redes sociales del tan esperado encuentro entre padre e hijas. En el corto que compartió en Instagram se puede ver el vehículo del delantero en la puerta del barrio privado, mientras las pequeñas tienen a sus mascotas listas para ingresar al auto y partir rumbo a la casa de los sueños, la propiedad que compró Mauro el año pasado para llevar adelante la recuperación de su rodilla.

Mauro Icardi se reencontró con sus hijas luego de dos meses sin verse: el video
Icardi fue a retirar a sus hijas a la puerta del barrio privado en el que vive Wanda Nara en Nordelta

Luego de unos segundos, una de las niñas se paró frente a la puerta de atrás. El delantero bajó del vehículo para ayudarla con los perros. Mientras esto sucedía, Wanda cargaba el baúl con las cosas que las niñas eligieron llevar para las tres semanas que pasarían con su papá.Una vez cerrado el baúl, Nara se alejó del auto, para evitar cualquier tipo de conflicto con su expareja. Ante esto, las pequeñas corrieron a su encuentro para saludarla y partir rumbo a la casa de su papá en Nordelta.

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Algo que llamó la atención fue que la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) decidió ir acompañada al ingreso del barrio privado y esto lo hizo de la mano de Martín Migueles, la actual pareja de Nara, quien se acercó al jugador de fútbol para estrecharle la mano, marcando un pequeño acercamiento entre ellos.

Este no fue el único detalle que llamó la atención, ya que también en los comentarios destacaron que Wanda e Icardi no se acercaron en ningún momento y que, sobre el final del video, una de las niñas se sube al asiento delantero del auto, dando a entender que Suárez no estuvo presente a la hora de retirar a las pequeñas.

Primer plano de un documento legal en español del Juzgado Civil 106, detallando una resolución sobre el cuidado de hijos, con texto impreso en blanco y negro
El documento judicial que enumera las condiciones que tiene que cumplir Icardi durante las tres semanas que este con sus hijas

Días antes del encuentro, la periodista Angie Balbiani difundió en sus redes sociales la resolución del Juzgado Civil 106 que estableció las condiciones bajo las cuales se realizaría el reencuentro. El expediente, caratulado “Nara, Wanda Solange c/ Icardi, Mauro Emanuel s/Cuidado Personal de los Hijos”, fijó que las niñas permanecerían con su padre desde el 6 de junio a las 14:00 hasta el 29 de junio de 2026 a las 17:00.

La resolución también precisó que el retiro y el reintegro de las menores debía realizarse en la guardia del Barrio El Yacht, donde finalmente sucedió. Durante ese período, Icardi deberá “garantizar el cumplimiento de todas las actividades y compromisos de sus hijas —terapias individuales, turnos médicos y/u odontológicos entre otros— y abstenerse de interferir en la comunicación diaria que mantengan con su madre”.

El juez también contempló la posibilidad de un viaje al interior del país. Si Icardi lo proyectara, deberá informar a Wanda con antelación suficiente el destino, la fecha y el lugar de alojamiento. En cualquier caso, ese traslado “no podrá llevarse a cabo mientras dure el ciclo escolar”.

Primer plano de un documento legal en español con texto impreso, donde se lee sobre una caución de ocho millones de pesos que debe depositar el Sr. Icardi
Una resolución judicial exige a Mauro Icardi depositar una caución de ocho millones de pesos para asegurar el cumplimiento de las condiciones

Para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto, el magistrado fijó una caución real de $8.000.000 que Icardi deberá depositar dentro de los cinco días de notificada la resolución, en una cuenta judicial abierta en el Banco de la Nación Argentina, sucursal Tribunales. El documento advirtió que dicha caución “quedará sujeta a eventual ejecución en caso de incumplimiento de la manda judicial”.

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