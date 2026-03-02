IA contra la soledad: de bodas con ChatGPT a robots que acompañan a mayores

Paro, un robot con apariencia de cría de foca, lleva años utilizándose en hospitales y residencias de personas mayores. (Composición Infobae: RSK / Asturhealth)

La línea que separaba la ciencia ficción de la realidad se ha desdibujado en los últimos años, y la inteligencia artificial ha pasado a ocupar un papel inesperado en la vida emocional de millones de personas.

Desde relaciones afectivas con IAs conversacionales hasta robots diseñados para ofrecer compañía en hospitales y residencias, la tecnología se convierte en respuesta —y en refugio— frente a la soledad que crece en todo el mundo.

Inteligencia artificial y vínculos emocionales

Lo que antes parecía exclusivo de películas como ‘Her’, hoy tiene reflejo en la vida real. Casos como el de Yurina Noguchi en Japón, quien ha formalizado un matrimonio simbólico con una IA basada en ChatGPT, ilustran que la tecnología puede convertirse en un acompañante emocional genuino, especialmente para quienes más lo necesitan.

Noguchi decidió casarse con una IA buscando comprensión y apoyo emocional que no halló en relaciones humanas recientes.

En España, por ejemplo, la soledad no deseada afecta al 20% de la población, según la Cruz Roja, con especial incidencia en jóvenes y adultos de mediana edad. Factores como el aumento de hogares unipersonales y el ritmo de vida urbano intensifican este fenómeno.

En este contexto, las personas buscan alternativas para llenar el vacío de las relaciones humanas. A las mascotas, los hobbies o las comunidades virtuales, se suma ahora la inteligencia artificial conversacional. Replika, una aplicación diseñada para ser la “mejor amiga” del usuario, ha alcanzado más de 40 millones de perfiles creados.

Su CEO, Dmytro Klochko, explica en El Español que el proyecto surgió tras la muerte de un amigo de la fundadora, como una forma de mantener viva su memoria a través de la conversación. Según Klochko, “no es una terapeuta, es una amiga”, alguien que conoce al usuario con el paso del tiempo y le ayuda a reflexionar sobre su vida diaria.

Las personas buscan alternativas para llenar el vacío de las relaciones humanas.

El directivo insiste en que el chatbot de IA no pretende sustituir las relaciones humanas, sino complementarlas: “Replika actúa como un catalizador. Puede animarte a llamar a un amigo, retomar un interés o salir de casa”.

La facilidad de las relaciones con una máquina —que no generan fricción y se adaptan a las preferencias del usuario— contrasta con la complejidad inherente a los vínculos humanos, que requieren negociación, paciencia y tolerancia a la frustración.

Sin embargo, algunos estudios advierten que una interacción excesiva con inteligencias artificiales puede disminuir la empatía hacia otras personas, lo que plantea nuevos retos para la convivencia y el bienestar social.

La inteligencia artificial no solo acompaña a través del móvil.

Robots y tecnología al servicio del cuidado emocional

La inteligencia artificial no solo acompaña a través del móvil. En hospitales y residencias de mayores, dispositivos como Paro, un robot con forma de foca bebé, han demostrado ser valiosos aliados en el cuidado emocional.

Equipado con sensores de tacto, luz y sonido, Paro responde al entorno y es seguro para pacientes con alergias o marcapasos, lo que lo hace especialmente apto para personas mayores con demencia o deterioro cognitivo.

Según diversos estudios, la presencia de Paro contribuye a reducir la ansiedad, mejora el estado de ánimo y fomenta la comunicación entre pacientes y cuidadores. Este tipo de robots se ha convertido en una herramienta terapéutica que proporciona confort emocional allí donde las visitas familiares son escasas y la sensación de soledad es más profunda.

ChatGPT responde en lenguaje natural.

Aunque casarse con una IA como ChatGPT sigue siendo algo excepcional, la tendencia a establecer vínculos afectivos con inteligencias artificiales es cada vez más común. La IA conversacional se encuentra ya en los móviles de quienes viven solos, en las residencias de ancianos y en la vida cotidiana de quienes necesitan hablar con alguien.

La tecnología, lejos de ser solo una herramienta, empieza a ocupar el espacio de la compañía, actuando como soporte emocional y, en ocasiones, como puente hacia nuevas relaciones humanas.