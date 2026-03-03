Tecno

Los prefijos que alertan que una llamada de un número desconocido oculta una estafa

Los ciberdelincuentes utilizan los indicativos de países como Albania, Costa de Marfil, Ghana y Nigeria para aumentar el éxito del fraude telefónico

Guardar
Las llamadas telefónicas son un
Las llamadas telefónicas son un canal muy usado por atacantes para cometer delitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ciberdelincuentes han perfeccionado sus métodos para ejecutar estafas telefónicas internacionales, valiéndose de prefijos difíciles de identificar y explotando la falta de información de sus víctimas.

Esto ha motivado advertencias reiteradas de la Guardia Civil de España sobre los riesgos económicos y de seguridad personal asociados a estas comunicaciones del extranjero.

Según la autoridad española, devolver la llamada a un número desconocido con ciertos prefijos internacionales puede originar no solo pérdidas económicas inmediatas por cargos elevados, sino además, abrir la puerta a delitos más sofisticados como el phishing o el robo de identidad.

Qué prefijos internacionales están relacionados a estafas telefónicas

Devolver una llamada a números
Devolver una llamada a números desconocidos con ciertos prefijos internacionales puede causar pérdidas económicas inmediatas y robo de identidad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los atacantes suelen utilizar los prefijos de Albania (353), Costa de Marfil (225), Ghana (233) y Nigeria (234) en las llamadas perdidas o a través de aplicaciones como WhatsApp.

Este diseño no es arbitrario: los atacantes prefieren códigos poco familiares para aumentar las probabilidades de que la víctima no desconfíe y decida devolver la llamada.

El simple gesto de devolverla activa sistemas de tarificación especial, incrementando de gran manera el costo para el usuario y generando ingresos directos para los estafadores.

Según las autoridades, los cargos por estas comunicaciones pueden alcanzar varios dólares por minuto, dependiendo del país de origen y la duración de la llamada. Esta modalidad de fraude se agrava por el desconocimiento generalizado entre la población sobre los altos costes que implica responder a estos números internacionales.

A qué riesgos se puede exponer el usuario si atiende llamadas de estos prefijos

Las estafas telefónicas incluyen cargos
Las estafas telefónicas incluyen cargos de varios dólares por minuto y abren puertas a delitos de phishing y fraudes adicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de estas estafas no se limita al ámbito económico. Las autoridades advierten que quienes caen en la trampa pueden exponerse a delitos como robo de identidad o técnicas de phishing, en las que los atacantes buscan obtener información personal sensible para cometer fraudes adicionales.

El auge de las llamadas breves desde números internacionales coincide además con el crecimiento de fraudes en canales de mensajería como WhatsApp.

La diversificación de los métodos empleados incluye enviar mensajes con errores ortográficos, enlaces sospechosos o instar a descargar aplicaciones externas. Estas acciones, orientadas a obtener datos sensibles o inducir a pagos bajo pretextos falsos, amenazan la privacidad y los recursos económicos de los usuarios.

Cómo evitar ser víctima de estafas telefónicas

Las principales pautas de prevención
Las principales pautas de prevención incluyen evitar devolver llamadas de números desconocidos, utilizar herramientas de bloqueo y verificar posibles fraudes en internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades subrayan la importancia de no devolver llamadas de números desconocidos con prefijos internacionales y sugieren verificar en internet si el número está asociado a fraudes antes de responder.

Asimismo, muchas empresas de telecomunicaciones cuentan con herramientas para identificar o bloquear números sospechosos, una medida que puede ayudar a prevenir daños.

Si un usuario ha devuelto una de estas llamadas y enfrenta cargos inesperados, se aconseja contactar de inmediato al proveedor de servicios para reportar el incidente y explorar alternativas que ayuden a mitigar el impacto económico.

Cuáles medidas reducen el riesgo de estafa a través de WhatsApp

El bloqueo y la denuncia
El bloqueo y la denuncia de mensajes sospechosos en WhatsApp son esenciales para frenar las estafas cibernéticas y proteger cuentas bancarias y datos personales. (Foto: REUTERS)

En el ámbito de aplicaciones de mensajería muy utilizadas por los usuarios como WhatsApp, la principal medida de protección consiste en no interactuar con mensajes desconocidos, no hacer clic en enlaces y no proporcionar códigos de verificación y datos personales o bancarios.

El soporte de WhatsApp recalca que el servicio es gratuito y nunca solicita dinero ni datos bancarios para mantener la cuenta operativa. Cualquier alerta o mensaje urgente que señale que se desactivará la cuenta o debe realizar un pago para evitar su pérdida es señal clara de fraude.

Otras acciones claves para mitigar riesgos es el bloqueo y la denuncia de estos mensajes para frenar la propagación de estafas cibernéticas. Las señales de alerta incluyen solicitudes de dinero, promesas de sorteos o mensajes de conocidos que derivan rápidamente en pedidos de información sensible como números de cuentas bancarias o contraseñas.

Temas Relacionados

PrefijosLlamadaNúmero desconocidoEstafaFraudeTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Nokia 1100: en qué plataformas comprarlo y cuánto vale

El icónico teléfono de Nokia resurge como objeto de deseo para coleccionistas y amantes de lo retro, impulsado por su resistencia y batería

Nokia 1100: en qué plataformas

Cuántos datos móviles consumes en Spotify: todo dependerá de la calidad del audio

Verificar el consumo de datos de desde la configuración de iPhone o Android ayuda a evitar sorpresas en la factura

Cuántos datos móviles consumes en

Qué significa el corazón rosa en WhatsApp y cuando no enviarlo

Este símbolo representa amor, amistad y sentimientos de calidez, puede utilizarse en conversaciones con amigos, familiares o pareja

Qué significa el corazón rosa

Cuánto vale el iPhone 16 en 2026, el celular más barato de Apple

La tienda oficial de la empresa solamente los dos modelos de entrada, los Pro se consiguen a través de terceros

Cuánto vale el iPhone 16

Se disparan las desinstalaciones de ChatGPT luego que OpenAI firmara un acuerdo con el Pentágono

Datos de Sensor Tower revelan una ola de reseñas negativas y una caída en las calificaciones de ChatGPT en las tiendas de apps

Se disparan las desinstalaciones de
DEPORTES
La contundente reacción de los

La contundente reacción de los hinchas de Benfica con Prestianni en su primer partido tras la sanción por la acusación de Vinicius

La cruda reflexión de Jack Doohan sobre su paso en Alpine tras ser reemplazado por Colapinto: “Estuve con el tiempo prestado”

Se cierra la fecha 8 del Torneo Apertura: la agenda de la jornada

Corridas y sonido de alarma: el momento en el que un partido de tenis se interrumpió tras un ataque en Medio Oriente

Los detalles sobre el rumor que sorprendió a Boca Juniors: ¿Sebastián Villa puede volver al Xeneize?

TELESHOW
La Tora Villar contó el

La Tora Villar contó el insólito lugar donde tuvo relaciones y dejó atónitos a todos

Catherine Fulop compartió un tierno detalle del nacimiento de su nieta: “Prometo malcriarla con amor”

El inesperado llanto de Brian Sarmiento por una actitud de Andrea del Boca en Gran Hermano: “A propósito”

Mica Viciconte redobló su enojo con Nicole Neumann por los 15 de Allegra: “No hacía falta una fiesta paralela”

El mensaje de Fito Páez a Fabiana Cantilo por su cumpleaños: “Es emocionante verte atravesar el tiempo”

INFOBAE AMÉRICA

El Comando Sur de Estados

El Comando Sur de Estados Unidos reafirmó en Quito el respaldo a Ecuador en la lucha contra el narcoterrorismo

El histórico jefe de Cosa Nostra “Nitto” Santapaola muere en prisión a los 87 años

Accidente aéreo en Bolivia: el piloto declaró que cambió de ruta en el aterrizaje y los frenos del avión no respondieron

Florida realizará su tercera ejecución del año contra hombre que mató a un policía en 1991

Pakistán aseguró que mató a 67 miembros de las fuerzas afganas en el quinto día de combates