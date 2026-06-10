Sigue el Mundial 2026 desde cualquier dispositivo: 7 aplicaciones para ver inauguración y partidos

La Copa Mundial de la FIFA 2026 inicia con 48 selecciones, tres países anfitriones y una amplia oferta de aplicaciones móviles y digitales para ver los partidos en vivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya está aquí. Con un formato histórico de 48 selecciones y tres países anfitriones (México, Estados Unidos y Canadá), pocos querrán perderse la espectacular ceremonia de inauguración ni el silbatazo inicial.

Actualmente, la televisión tradicional ya no es la única opción. Si quieres seguir los encuentros desde tu celular, tableta o laptop, aquí tienes 7 aplicaciones oficiales, organizadas comenzando por las plataformas premium de cobertura total y cerrando con las excelentes opciones gratuitas disponibles en distintos países.

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Aplicaciones de pago (Streaming Premium y cobertura total)

Si lo que buscas es no perderte ni un solo detalle, tener transmisiones en alta definición y contar con coberturas de análisis exclusivo sin depender de horarios de televisión abierta, estas son las mejores opciones de suscripción:

ViX Premium (México) Es la plataforma reina para el territorio mexicano. A través de su paquete especial “Pase Mundial 2026”, ViX Premium es la única aplicación en el país que transmitirá los 104 partidos del torneo en vivo. Una opción obligatoria si quieres vivir el minuto a minuto del país coanfitrión.

Las plataformas premium ofrecen cobertura total y transmisiones en alta definición de todos los partidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

DGO / DirecTV GO (Sudamérica) La plataforma de streaming de DirecTV es la alternativa más robusta en América del Sur (Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, entre otros). Cuenta con los derechos de la totalidad de los 104 partidos en vivo, acompañados de herramientas interactivas, multicámaras y resúmenes al instante.

Paramount+ (Sudamérica) Gracias a una alianza estratégica con DSports en diversos países de la región (como Perú y Colombia), Paramount+ se ha convertido en una ventana directa para el Mundial 2026. Los suscriptores de esta plataforma pueden acceder a la señal en vivo de todos los partidos del torneo dentro de su catálogo de contenido.

Disney+ Premium (Sudamérica) Tras la integración de los contenidos de ESPN, Disney+ ofrece una alternativa sumamente atractiva para los amantes del deporte. A través de sus señales integradas, la aplicación transmitirá una selección especial de 30 partidos del Mundial, además de programas de debate y análisis las 24 horas.

Existen opciones gratuitas en cada país para ver la ceremonia de inauguración y los encuentros más destacados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aplicaciones gratuitas (Señal abierta y plataformas digitales)

Estas aplicaciones te permitirán disfrutar de la gran inauguración y de los partidos más importantes sin pagar suscripciones mensuales, apoyándose en los derechos de transmisión abierta de cada nación.

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Caracol Play (Colombia) Para los fanáticos en Colombia, la aplicación de Caracol Televisión es un infaltable. A través de su plataforma digital transmitirán en vivo un total de 35 partidos del torneo, incluyendo la gran ceremonia de apertura, los compromisos de la Selección Colombia y las fases definitivas.

América TV GO (Perú) La plataforma digital del canal del hincha peruano ofrecerá una cobertura masiva en señal abierta. Desde su app móvil o web se podrán ver 40 partidos en vivo y gratis, arrancando con la fiesta inaugural en el Estadio Azteca y el partido de apertura entre México y Sudáfrica.

Hay desde plataformas premium hasta opciones gratuitas en distintos países. (Imagen Ilustrativa Infobae)

RTVE Play (España) La aplicación oficial de la radiotelevisión pública española es la mejor opción en la península ibérica. Te permitirá disfrutar de forma completamente gratuita de la ceremonia de inauguración, todos los partidos de la selección española, los encuentros más destacados de cada fase y la gran final.