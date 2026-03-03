Cómo lograr la mejor calidad de imagen en tus apps de streaming con simples ajustes en tu TV

Dos apps pueden mostrar 4K, pero aplicar diferentes niveles de calidad en el mismo televisor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque veas el icono de 4K en las plataformas, no siempre la calidad de imagen cumple con las expectativas: sombras apagadas, degradados con bandas y falta de detalle pueden aparecer incluso en resoluciones altas. La diferencia no está en el televisor, sino en cómo las plataformas gestionan el contenido, desde la compresión hasta el perfil de reproducción.

Factores que afectan la calidad de imagen en streaming 4K

La etiqueta 4K indica solo la resolución del contenido, pero la calidad real depende de varios aspectos técnicos. El primero es el códec, el sistema con el que se comprime el vídeo.

Existen diferentes códecs como H.264, HEVC (H.265) o AV1, y cada uno maneja el detalle y las escenas complejas de manera distinta. Un códec más avanzado suele conservar mejor los matices, incluso si la resolución es la misma.

El bitrate o tasa de datos por segundo es otro factor clave. Un bitrate bajo puede provocar que la imagen pierda textura, que las sombras se vean borrosas o que aparezcan bandas de color en los cielos y superficies lisas. Así, dos contenidos 4K pueden verse muy diferentes dependiendo de la cantidad de datos que la plataforma destina a cada uno.

El perfil de reproducción que utiliza la app también juega un papel importante. Este perfil se ajusta automáticamente según el dispositivo, la conexión, las restricciones de derechos digitales (DRM), el plan contratado o la carga de la red.

Es pertinente señalar que es posible que dos aplicaciones muestren 4K, pero cada una utilice perfiles de calidad distintos para el mismo televisor.

Configuración en las apps de streaming para mejorar la calidad 4K

Para obtener la mejor calidad posible, conviene revisar la configuración de imagen dentro de la propia aplicación de streaming. Algunas plataformas no seleccionan automáticamente la opción de mayor calidad si tienes activado algún ahorro de datos o si tu plan no incluye la máxima resolución. Ajustar manualmente la calidad puede marcar la diferencia en la experiencia visual.

Otro aspecto esencial es la estabilidad de la conexión a internet. El streaming adapta el bitrate en tiempo real: si la red tiene caídas, tu app puede mantener el 4K pero reduciendo la cantidad de datos transmitidos, lo que afecta a la nitidez y el detalle de la imagen.

Usar una conexión estable, preferentemente por cable o con un buen Wi-Fi, ayuda a mantener la calidad alta de forma constante.

El papel de los nuevos códecs

La industria está desarrollando códecs más eficientes, como el inminente AV2, cuyo objetivo es ofrecer la misma calidad visual con menos bitrate. Estos avances prometen reducir las diferencias de calidad entre plataformas, incluso cuando las condiciones de red o los perfiles de reproducción no sean óptimos.

A medida que las apps y dispositivos adopten estos nuevos estándares, las limitaciones actuales irán desapareciendo y será más sencillo disfrutar de 4K real y sin artefactos, sin importar la plataforma.

Consejos prácticos para mejorar la imagen en streaming

Verifica la calidad seleccionada en la app de streaming.

Asegúrate de contar con una conexión a internet estable y rápida.

Mantente atento a las actualizaciones de las apps y dispositivos, que pueden incorporar códecs más avanzados.

Recuerda que la mejor imagen no depende solo del televisor, sino de cómo las plataformas gestionan el contenido.

Estos sencillos ajustes y la adopción de nuevas tecnologías ayudarán a que la experiencia de ver series y películas en 4K sea cada vez más fiel a lo que realmente puede ofrecer tu televisor.

Finalmente, disfrutar de la mejor calidad de imagen en streaming ofrece una experiencia visual más inmersiva, con detalles nítidos, colores intensos y contrastes claros que realzan cada escena.