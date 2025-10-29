Tecno

Cuál es la diferencia entre un televisor 4K y 8K y si el ojo humano lo puede distinguir

Los televisores 8K brindan una claridad de imagen inédita, pero requieren pantallas grandes y accesorios de alta gama

Juan Ríos

Por Juan Ríos

Guardar
La diferencia clave entre televisores
La diferencia clave entre televisores 4K y 8K radica en la resolución de pantalla y la densidad de píxeles. (Imágen Ilustrativa Infobae)

La tecnología en los televisores ha permitido que los usuarios tengan la oportunidad de encontrar dispositivos con resoluciones 8K y 4K, como las experiencias de mayor calidad actualmente. Sin embargo, no siempre es fácil entender las diferencias de estas opciones.

Cada formato responde a distintos perfiles de usuario, necesidades de espacio y expectativas frente contenido audiovisual que disfrutarán en esa pantalla.

En qué se diferencian los televisores 4K y 8K

La principal diferencia radica en la resolución de pantalla. El estándar 4K implica una retícula de 3.840 x 2.160 píxeles, lo que cuadruplica el número de puntos respecto al clásico Full HD (1080p). Esta densidad de píxeles otorga una imagen más nítida, colores definidos y una mayor riqueza de detalle, sobre todo en pantallas de más de 55 pulgadas.

Su popularidad ha permitido que el precio baje y que la oferta de contenido disponible sea muy amplia en servicios de streaming, reproductores Blu-ray UHD y consolas de videojuegos actuales.

Los televisores 4K ofrecen imágenes
Los televisores 4K ofrecen imágenes nítidas y colores definidos, siendo ideales para pantallas de más de 55 pulgadas. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Por el contrario, los televisores 8K elevan la apuesta con 7.680 x 4.320 píxeles, dieciséis veces más que el Full HD. Esto implica una claridad de imagen inédita y una visión que puede considerarse libre de pixelación, incluso a cortas distancias en pantallas de gran tamaño.

Sin embargo, estos modelos suelen encontrarse en tamaños superiores a las 75 pulgadas y sus precios siguen marcando la diferencia respecto al 4K, no solo por la pantalla sino por los sistemas y accesorios complementarios de video y audio necesarios para aprovechar su potencial.

Cómo saber qué tecnología conviene más

Aunque el 8K encabeza la vanguardia tecnológica, el usuario promedio suele encontrarse mejor servido con una opción 4K. La relación entre distancia y tamaño de pantalla es clave: en salones pequeños o medianos, el ojo humano difícilmente distinguirá la diferencia de nitidez que ofrece el 8K.

Por ejemplo, para un espacio donde el sofá se encuentra a unos 2,5 metros de una pantalla de 44 pulgadas, tanto una pantalla QHD, 4K o 8K brindan una experiencia visual similar según investigaciones recientes.

El precio de los televisores
El precio de los televisores 4K ha bajado gracias a su popularidad y amplia oferta de contenido en streaming y videojuegos. (Imágen ilustrativa Infobae)

El factor costo cobra especial importancia. El catálogo de televisores 4K se ha vuelto cada vez más asequible debido a su masificación, lo que libera presupuesto para otros elementos de la configuración del cine en casa, como sistemas de sonido, mobiliario o iluminación ambiental. Por el contrario, una pantalla 8K implica un desembolso notablemente mayor, tanto en el televisor como en equipos compatibles.

La compatibilidad con consolas actuales y la tasa de refresco también inclinan la balanza: mientras 4K es plenamente soportado por la mayoría de los dispositivos en el mercado, el 8K todavía enfrenta limitaciones en juegos y está restringido a modelos de gama premium tanto en hardware como en contenido multimedia.

A esto se suma la escasez de material nativo en 8K disponible actualmente en plataformas comerciales, lo que significa que quienes adquieran un televisor 8K deberán esperar a que la producción audiovisual evolucione durante los próximos años.

Por tanto, el tamaño recomendado para televisores 4K va usualmente hasta las 65 pulgadas, con algunos modelos comerciales llegando a 98, mientras que en televisores 8K los fabricantes ofrecen versiones a partir de 75 pulgadas (y modelos de hasta 85). La distancia recomendada de visualización inicia en torno a los 2 metros para 4K y 3 metros para 8K, lo que ajusta la utilización óptima de cada estándar a espacios habitacionales diferenciados.

La mayoría de los usuarios
La mayoría de los usuarios encuentra suficiente calidad visual en televisores 4K, especialmente en espacios pequeños o medianos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué tan preparados están nuestros ojos para notar la diferencia entre el 4K y 8K

La discusión sobre la necesidad de avanzar más allá de 4K cobra un giro relevante a la luz de los descubrimientos científicos recientes. Un estudio de la Universidad de Cambridge y el laboratorio Meta Reality Labs, publicado en Nature Communications, marca un límite fisiológico: el ojo humano, en condiciones cotidianas, no distingue diferencias perceptibles entre 4K y 8K en pantallas de tamaño estándar a la distancia habitual de visionado.

La investigación determinó que, para un salón promedio con el televisor a 2,5 metros, el nivel de detalle apreciable alcanza su máximo con resoluciones ya disponibles en el mercado, y que una mayor cantidad de píxeles no deriva en una experiencia visual superior.

Según los autores del estudio, la capacidad de resolución del ojo humano, medida en píxeles por grado (PPD), se sitúa entre 53 y 94 según el color y la ubicación dentro del campo visual. El estándar tradicional estimaba este límite en 60 PPD, pero el equipo de Cambridge comprobó que los parámetros mejoran con monitores modernos, aunque caen en visión periférica o con colores específicos.

En blanco y negro la cifra máxima es de 94 PPD, mientras que en patrones rojos y verdes desciende a 89 y a 53 en los extremos cromáticos.

Un estudio de la Universidad
Un estudio de la Universidad de Cambridge revela que el ojo humano no distingue diferencias entre 4K y 8K a distancia habitual. (Imagen ilustrativa Infobae)

Esto implica que en condiciones domésticas típicas, como un televisor de 44 pulgadas visto a 2,5 metros, tanto 4K como 8K superan lo que el ojo es capaz de discernir. “Si tienes más píxeles en la pantalla, esta se vuelve menos eficiente, cuesta más y requiere mayor potencia de procesamiento”, afirmó el coautor Rafał Mantiuk.

El equipo incluso desarrolló una calculadora en línea que utiliza datos como tamaño de sala, distancia y especificaciones de la pantalla para indicar si se aprovecha realmente el límite físico del sistema visual humano.

Más allá de la resolución, el procesamiento cerebral tiene un papel crucial. El cerebro, responsable de interpretar la información que captan los ojos, muestra grandes diferencias a la hora de discernir detalles en color y en la visión periférica, por lo que un mayor número de píxeles en pantalla no se traduce necesariamente en mejores imágenes en todo el espectro visual.

Temas Relacionados

Televisores4K8KHogarElectrodomésticosTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Personas más ricas, viviendo en el espacio y trabajando menos: la visión de Jeff Bezos del 2045

El fundador de Amazon y Blue Origin visualiza una era dorada impulsada por inteligencia artificial, robots y exploración espacial, donde la humanidad podría establecerse en otros planetas si lo desea

Personas más ricas, viviendo en

Ciberdelincuentes se hacen pasar por reclutadores para engañar a desarrolladores y robar sus datos

Estafas laborales sofisticadas usan pruebas técnicas falsas para instalar malware y robar credenciales a programadores

Ciberdelincuentes se hacen pasar por

Cómo ver gratis el nuevo canal HD de la NASA que transmite en vivo la Tierra desde el espacio

Space Live permite observar la curvatura del planeta, tormentas y auroras desde 425 kilómetros de altitud

Cómo ver gratis el nuevo

El dominio de Google en búsquedas se refuerza con nuevas funciones de inteligencia artificial

La introducción de AI Mode y AI Overviews impulsa la cuota de mercado de Google, mientras sus rivales sufren su primer retroceso en el competitivo universo de la búsqueda online impulsada por IA

El dominio de Google en

“Jamás construiremos un robot sexual”, afirmó el director ejecutivo de Microsoft AI

En una entrevista con MIT Technology Review, Mustafa Suleyman destacó el compromiso con la responsabilidad ética en inteligencia artificial

“Jamás construiremos un robot sexual”,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Presentaron un proyecto en la

Presentaron un proyecto en la Legislatura porteña para renovar la emblemática esquina de Diego Maradona en Devoto

YPF y Globant avanzan con un ambicioso proyecto para optimizar la cadena de suministro con inteligencia artificial

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 29 de octubre

La emoción de un productor chaqueño que logró una exportación inédita: “Es un día histórico”

“Te dejamos solo Nicolás”: el desgarrador mensaje dedicado al adolescente hallado muerto en Ezeiza

INFOBAE AMÉRICA
Según el alcalde de Río

Según el alcalde de Río de Janeiro, la ciudad ya volvió al nivel de “normalidad” habitual

Una experta afirmó que las operaciones policiales nunca frenaron a los grupos criminales en Río

Melissa es una bestia entre una serie de tormentas monstruosas en el Atlántico

La ONU pidió una investigación inmediata tras las operaciones policiales contra el crimen y las masacres en Río de Janeiro

Estas son las restricciones que aplicarán en el referéndum de Ecuador

TELESHOW
Tamara Báez reveló el motivo

Tamara Báez reveló el motivo de su internación y mostró los resultados de su cirugía estética: las imágenes

La charla en vivo de Fabi Cantilo y Lourdes Fernández a corazón abierto: “Al señor que pega no lo queremos”

Ganó Los 8 Escalones y conmovió a Pampita con su historia de superación tras sufrir un robo: “Yo te entiendo”

El reproche en vivo de Juan José Campanella a Mario Pergolini: “Yo perdono pero no olvido”

El regreso con gloria de Momi Giardina a Masterchef Celebrity: un plato dedicado a su hija que conmovió al jurado