El televisor no conecta a internet: lo que debes hacer antes de llamar a un técnico

Es un error que se puede presentar al ejecutar cualquier aplicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pérdida de acceso a la red internet por parte de un televisor puede presentarse de manera inesperada y generar problemas tanto en el entretenimiento como en el acceso a información.

La desconexión del televisor puede estar relacionada a problemas en la red WiFi, fallos en el cable Ethernet o saturación del sistema doméstico, entre otros factores.

Estos incidentes no siempre responden a un único origen. La causa puede hallarse en el espacio físico, la configuración del dispositivo o incluso el estado de los componentes. Antes de solicitar asistencia técnica, existen pasos que permiten identificar y en ocasiones resolver la dificultad.

Qué pasa si el televisor está muy alejado del router de WiFi

La ubicación del router y los obstáculos físicos pueden afectar la calidad de la conexión inalámbrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La debilidad de la señal WiFi figura entre las causas más habituales de falta de conectividad en los televisores inteligentes. Cuando el router se encuentra alejado o separado del Smart TV por paredes gruesas o muebles, la calidad de la señal sufre una disminución que puede impedir el acceso a internet.

Acercar el televisor al router ayuda a verificar si la ubicación original afecta la recepción. Si al reducir la distancia la conexión mejora, la ubicación inicial es probablemente el origen de la falla.

Para solucionar este escenario, es clave utilizar dispositivos como repetidores WiFi, sistemas Mesh o amplificadores de señal. Estos instrumentos amplían la cobertura en el hogar y permiten que la señal llegue con mayor fuerza a zonas distantes, minimizando las probabilidades de desconexión inesperada.

Cuáles electrodomésticos generan interferencia en la red WiFi

Electrodomésticos como el horno microondas pueden provocar cortes en la red. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ocasiones, la interferencia electromagnética producida por electrodomésticos altera la estabilidad de la red inalámbrica. Elementos como microondas, teléfonos inalámbricos o juguetes con radiofrecuencia pueden emitir campos que interrumpen la conectividad del televisor.

Cambiar de sitio el Smart TV o el router permite descartar esta causa. Si se observa una mejora tras reubicar los dispositivos, conviene identificar y aislar el aparato responsable de la interferencia.

Mantener alejados estos aparatos de la zona donde se encuentra el televisor o el router ayuda a restituir la conexión. Esta prevención resulta muy útil en espacios pequeños, donde la acumulación de dispositivos incrementa el riesgo de interferencia.

Qué sucede si la red de internet doméstica está saturada

El uso simultáneo de varios equipos reduce la velocidad disponible para el televisor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La saturación de la red WiFi representa otro obstáculo para el acceso a internet en los televisores modernos. Cuando varios dispositivos comparten la misma red o el mismo cable Ethernet, la velocidad disponible para cada uno disminuye.

Para solucionar este inconveniente, desconectar temporalmente los dispositivos que no sean esenciales durante el uso del televisor libera recursos y mejora la calidad de la transmisión.

Asimismo, el router puede configurarse para otorgar prioridad al televisor en el reparto del ancho de banda. Esta función es útil en viviendas con varios habitantes o aparatos conectados. Priorizando el acceso del televisor, se reducen los cortes y las interrupciones durante el uso de servicios de streaming o aplicaciones.

Cómo saber si el cable Ethernet presenta fallas

Incluso utilizando una conexión por cable Ethernet, pueden aparecer problemas técnicos. Un cable dañado o defectuoso impide la llegada de la señal, dejando al televisor sin acceso a internet.

Un cable deteriorado o mal conectado puede impedir el acceso a internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para comprobar el estado del cable, solo hay que conectar el mismo a otro dispositivo, como una computadora portátil o una consola de videojuegos. Si ese aparato tampoco logra conectarse, el cable probablemente necesita ser reemplazado.

En caso de que el nuevo dispositivo acceda a la red sin dificultades, el inconveniente podría localizarse en el puerto Ethernet del televisor o en la configuración de la dirección IP. Resulta clave revisar estos puntos antes de recurrir a la asistencia técnica.

Qué hacer si al revisar todos los pasos no se solucionan los problemas

Si tras revisar la señal WiFi, la posible interferencia, la saturación de la red y el estado del cableado el televisor continúa sin conectarse, la causa podría encontrarse en el hardware.

Fallos en las tarjetas de red internas o en los puertos de conexión requieren diagnóstico y reparación profesional. En estas situaciones, lo más conveniente es contactar con un servicio técnico autorizado.