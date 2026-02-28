Qué celulares llegan en marzo de 2026: lanzamientos confirmados y rumores

Los anuncios de nuevos teléfonos reflejan el avance en diseño, inteligencia artificial y conectividad que define la temporada 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Marzo se ha consolidado como el mes clave para la renovación tecnológica en el sector móvil. En 2026, el calendario de lanzamientos combina la innovación en inteligencia artificial, la presencia estratégica de marcas globales y el regreso del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, epicentro de la industria, del 2 al 5 de marzo.

A continuación, un repaso por los modelos de celulares confirmados, las principales filtraciones y el contexto que enmarca esta nueva temporada de anuncios.

Lanzamientos oficiales: Honor y Nothing marcan la apertura

El calendario de estrenos inicia el 1 de marzo con Honor, que realizará su keynote global en el Palau de Congressos de Barcelona, anticipándose a la apertura oficial del MWC.

La marca presentará dos apuestas: el Magic V6, un plegable que promete redefinir los estándares de delgadez y optimización estructural, y el Honor Robot Phone, un dispositivo experimental orientado a creadores de contenido, que integra un brazo robótico articulado con gimbal de 3 ejes y funciones avanzadas de seguimiento y composición inteligente mediante IA. Este modelo busca posicionarse como un “camarógrafo personal” portátil.

Honor inaugura el mes con la presentación global del plegable Magic V6 y el experimental Robot Phone en Barcelona. (HONOR)

El 5 de marzo será el turno de Nothing, que lanzará en Londres los nuevos Nothing Phone (4a) y Nothing Phone (4a) Pro. La cuarta generación apuesta por democratizar el ya icónico diseño transparente de la marca, suma una variante en color rosa y mejora la interfaz Glyph, que ahora se integra con aplicaciones de productividad.

Rumores, filtraciones y el debut del iPhone 17e

El 4 de marzo, todas las miradas estarán puestas en Apple, que convocó a la prensa en Nueva York, Londres y Shanghái bajo el lema “Special Experience”. Aunque la compañía no ha revelado detalles, filtraciones apuntan al debut del iPhone 17e, el modelo más delgado de la firma, equipado con el chip A19. Se especula además sobre la presentación de un nuevo iPad Air con procesador M4.

OPPO también prepara novedades: según filtraciones, el Find N6 se anunciaría en China hacia el 17 de marzo, aunque la fecha no ha sido confirmada oficialmente. Este plegable premium destacará por mejoras en la bisagra, la batería y la fotografía computacional.

El resto de los datos proviene de teasers, reportes de la industria y anuncios previos de las marcas, por lo que pueden estar sujetos a cambios de último momento.

OPPO prepara el lanzamiento del Find N6, su plegable premium con mejoras en batería y fotografía computacional. (Imagen de un modelo anterior/Europa Press)

MWC 2026: escenario global para la innovación móvil

El Mobile World Congress 2026 reunirá a más de 110.000 asistentes de 205 países en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, consolidando dos décadas de presencia continua en la ciudad. El evento, organizado por la GSMA, se celebrará entre el 2 y el 5 de marzo y tendrá como ejes la inteligencia artificial, las redes autónomas y la soberanía digital.

Según Europa Press, empresas como Samsung, Honor, Xiaomi, Lenovo, TCL, Fujitsu, MasOrange y Telefónica presentarán soluciones y nuevos dispositivos tanto en los pabellones como en eventos paralelos. La feria destaca por propuestas como la muestra inmersiva ‘El aeropuerto del futuro’, dedicada a la transformación de la experiencia aeroportuaria y la movilidad aérea.

El calendario oficial incluye, entre otros, el lanzamiento del Xiaomi 17 Ultra el 28 de febrero, la presentación de nuevos terminales de ZTE el 2 y 3 de marzo (incluyendo dispositivos enfocados al gaming como nubia Neo y RedMagic), y el debut del Motorola razr Fold, el primer plegable tipo libro de la marca. TECNO mostrará un prototipo de teléfono modular ultrafino, capaz de incorporar complementos como teleobjetivos o módulos de acción mediante conexiones magnéticas.

En el plano tecnológico, Qualcomm presentará avances hacia la conectividad 6G y la nueva era de la inteligencia artificial. Meta profundizará en el impacto de los wearables y WhatsApp Business en la comunicación y la transformación empresarial.

El MWC 2026 reúne a más de 110.000 asistentes y marcas líderes, consolidando a Barcelona como epicentro tecnológico mundial. (Reuters)

AMD y Nvidia revelarán sus desarrollos en inteligencia artificial y computación acelerada para el sector de las telecomunicaciones, mientras que Telefónica y MasOrange exhibirán proyectos piloto de drones conectados y prevención de incendios forestales mediante IA y 5G.

El MWC 2026, en su vigésima edición consecutiva en Barcelona, consolida su papel como espacio global de referencia para fabricantes, operadores, desarrolladores y expertos, en un contexto dominado por la digitalización, la integración de inteligencia artificial y la conectividad inteligente.