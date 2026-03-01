Tecno

Traductor de Google ahora entiende expresiones de cada país gracias a la IA de Gemini

La función ofrece distintas formas de traducir expresiones locales, ayudando a evitar malentendidos y a conservar el tono original del mensaje

La inteligencia artificial Gemini potencia
La inteligencia artificial Gemini potencia el Traductor de Google con interpretaciones precisas de frases hechas y expresiones idiomáticas en más de 100 idiomas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las nuevas capacidades del Traductor de Google han transformado la experiencia de traducir frases complejas y expresiones propias de cada idioma. Gracias a la integración de la inteligencia artificial impulsada por Gemini, la aplicación es capaz de interpretar y adaptar frases hechas, regionalismos y giros idiomáticos en más de 100 idiomas, superando las limitaciones de la traducción literal.

Cómo mejora la IA las traducciones de frases locales

La reciente actualización de Google Translate marca una diferencia importante en la forma en que los usuarios pueden entender y comunicar matices culturales y expresiones coloquiales. Antes, si alguien escribía “It’s raining cats and dogs” en el Traductor de Google, lo habitual era recibir una traducción confusa o sin sentido.

Ahora el sistema, mediante la IA de Gemini, ofrece alternativas expresivas, explica el contexto de cada variante y sugiere en qué situaciones conviene emplear una u otra.

Gemini permite que los usuarios
Gemini permite que los usuarios de Google Translate obtengan alternativas adaptadas a situaciones formales o informales y a distintos países. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta función resulta especialmente útil cuando se trata de traducir frases que nunca han tenido equivalentes exactos en otros idiomas. El objetivo es ayudar a que los usuarios encuentren la mejor forma de expresar una idea, ya sea en una charla informal, en un mensaje de texto o en una reunión profesional.

El Traductor deja de ser una herramienta rígida y se convierte en un asistente lingüístico capaz de acercar las sutilezas de cada idioma a los hablantes de todo el mundo.

Qué tipo de expresiones puede traducir la nueva función

Uno de los principales focos de esta actualización son las expresiones idiomáticas y el lenguaje coloquial, ámbitos tradicionalmente complejos para los traductores automáticos. La inteligencia artificial de Gemini permite que el Traductor de Google ofrezca alternativas para frases hechas, refranes, modismos, regionalismos y jerga.

El usuario puede recibir no solo la traducción directa, sino también distintas formas de decir la misma frase en otro idioma, acompañadas por explicaciones sobre cuándo usarlas y qué tono transmiten.

La actualización convierte al Traductor
La actualización convierte al Traductor en un asistente conversacional que responde a dudas sobre regionalismos y variantes lingüísticas en tiempo real. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Por ejemplo, si alguien busca cómo decir “llueve a cántaros” en inglés, la aplicación ofrece varias opciones y destaca cuál resulta más apropiada en un contexto informal, en una conversación profesional o incluso en un país específico. De este modo, la herramienta ayuda a evitar malentendidos y a que los mensajes conserven el tono original de quien los emite.

Cómo funciona la interacción con Gemini dentro de Google Translate

La experiencia del usuario se potencia gracias a dos nuevas pestañas integradas en la aplicación: “Entender” y “Preguntar”. La primera brinda un resumen detallado sobre la frase a traducir, detalla su significado, contexto y matices culturales. Así, si el usuario tiene dudas sobre cómo se utiliza una expresión en una región determinada, puede obtener información precisa y relevante.

La segunda pestaña, “Preguntar”, transforma al Traductor en un auténtico asistente conversacional. Aquí, las personas pueden formular preguntas en lenguaje natural y recibir respuestas adaptadas a sus dudas específicas, como cuándo conviene usar una expresión en México o en España, o si existe un equivalente local en otro idioma.

Ambas herramientas buscan que el usuario no solo traduzca palabras, sino que comprenda el trasfondo y la intención detrás de cada frase.

Google prevé el despliegue de
Google prevé el despliegue de la actualización de Translate con inteligencia artificial en más regiones y dispositivos, incluyendo la versión web para escritorio. (REUTERS/Gonzalo Fuentes//File Photo)

En qué regiones y dispositivos está disponible la actualización

Las nuevas funciones están disponibles actualmente en la aplicación de Google Translate para Android y iOS, aunque por el momento solo pueden acceder a ellas los usuarios de Estados Unidos e India. Está previsto que en las próximas semanas lleguen a otros países y se habiliten también en la versión web para navegadores de escritorio.

Google no ha anunciado aún la fecha exacta en que la función se desplegará globalmente, pero ha asegurado que la actualización alcanzará progresivamente a más regiones y dispositivos.

