Una función premium de Gemini llega a la versión gratuita: así puedes activarla

El despliegue de esta herramienta marca un avance en la accesibilidad de la IA, ya que permite a millones acceder a respuestas más inteligentes sin suscripción

La función permite que Gemini
La función permite que Gemini recuerde preferencias y datos de conversaciones anteriores. (Reuters)

Google comenzó a liberar para todos los usuarios una de las funciones premium más solicitadas de Gemini: la capacidad del sistema para recordar datos de conversaciones anteriores y utilizarlos en nuevos chats. Esta actualización busca reducir la necesidad de repetir información personal o profesional en cada interacción con la inteligencia artificial.

Hasta ahora, quienes usaban la versión gratuita de Gemini debían ingresar repetidamente sus datos personales o preferencias cada vez que iniciaban una conversación, ya que solo los suscriptores premium contaban con la función de memoria de chats previos. Este ajuste ya está en fase de activación global y su implementación será progresiva.

La nueva opción, denominada “Chats pasados”, permite que la inteligencia artificial de Google conserve información previa y la aplique en futuras sesiones. Por ejemplo, si un usuario mencionó su ocupación, intereses o restricciones alimentarias en una charla anterior, el sistema podrá adaptar sus respuestas automáticamente en los próximos intercambios.

Los usuarios deben activar manualmente
Los usuarios deben activar manualmente la función desde la configuración de Gemini. (Reuters)

Gemini no es la única inteligencia artificial que incorpora esta característica: OpenAI desarrolla tecnologías similares para ChatGPT.

Cómo activar la memoria de chats en Gemini

Para quienes ya cuentan con la actualización, el proceso es sencillo: deben acceder al menú de configuración, seleccionar “Contexto personal” y habilitar el historial de conversaciones. En ese apartado, también es posible fijar un prompt o instrucción general para que la inteligencia artificial lo considere en cada nuevo chat. Allí, los usuarios pueden habilitar o desactivar el historial de chats y añadir instrucciones específicas que el sistema recordará en todas las conversaciones.

Esta función responde a la demanda de usuarios que buscan una experiencia más eficiente y menos repetitiva con los sistemas de inteligencia artificial. El cambio acerca la versión gratuita de Gemini a las capacidades de pago, permitiendo el acceso a herramientas avanzadas sin coste adicional.

La memoria de chat acerca
La memoria de chat acerca las capacidades de la versión gratuita de Gemini a las de pago. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema permite ofrecer respuestas personalizadas desde el inicio y facilita el trabajo diario de quienes emplean la IA para tareas profesionales, académicas o personales, consolidando la evolución de los asistentes inteligentes de Google.

Limitaciones y requisitos para acceder a la nueva función

El ajuste de “Chats pasados” llegará desactivado por defecto y requiere que cada usuario lo habilite manualmente en la configuración de su cuenta de Google AI. La herramienta aún no está disponible en los países de la Unión Europea, donde las normativas de privacidad imponen requisitos más estrictos antes de autorizar su uso.

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley de Mercados Digitales (DMA) regulan el despliegue de funciones avanzadas de inteligencia artificial en el continente. Estas normas obligan a empresas como Google a demostrar que cualquier mecanismo de almacenamiento y uso de datos personales cumple con los estándares de privacidad y protección de usuarios europeos.

Instrucciones personalizadas pueden fijarse para
Instrucciones personalizadas pueden fijarse para que Gemini las recuerde en todas las conversaciones futuras. (Europa Press)

La Ley de Inteligencia Artificial (Reglamento (UE) 2024/1689), aprobada en agosto de 2024, también incide en la llegada de estas novedades. Las reglas de la nueva legislación entrarán en vigor a partir de este año y el siguiente, lo que obliga a la tecnológica a ajustar su plataforma antes de ofrecer la función a los consumidores europeos. Mientras tanto, los usuarios en otras regiones ya pueden beneficiarse de la memoria de chat.

