Tecno

De Hollywood a tu bolsillo: HONOR y ARRI se unen para que tu celular grabe como en el cine

El objetivo de la alianza, confirmada en el MWC 2026, es ofrecer herramientas avanzadas y flexibilidad creativa

La alianza HONOR y ARRI
La alianza HONOR y ARRI marca un hito en fotografía móvil al fusionar ciencia de imagen cinematográfica con dispositivos inteligentes. (Infobae)

HONOR y ARRI anunciaron una alianza con la que buscan transformar la fotografía móvil al llevar la ciencia de imagen cinematográfica a los dispositivos.

El anuncio, realizado en Barcelona durante el Mobile World Congress 2026, en el que está presente Infobae, también trae la confirmación del primer celular que están desarrollando ambas compañías y que llegaría en 2026, se trata del HONOR ROBOT PHONE.

Que traerá la alianza entre HONOR y ARRI

La experiencia de ARRI en la creación de tecnología de cámaras profesionales para la narrativa cinematográfica, se uno con el posicionamiento de HONOR el desarrollo de dispositivos móviles. Por lo que esta colaboración técnica busca extender los estándares de calidad del cine a la imagen móvil, uniendo la experiencia de ambos actores en sus respectivos campos.

El acuerdo busca crear nuevas formas de expresión visual y creatividad para la próxima generación de creadores de contenido. Según James Li, CEO de HONOR, la empresa se encuentra a la vanguardia de una nueva era en imagen móvil, donde la tecnología se convierte en motor de inspiración para la narrativa.

La colaboración permitirá a los creadores de contenido capturar imágenes con estándares de cine desde un teléfono móvil. (Infobae)

“ARRI ha definido el lenguaje visual del cine por generaciones. A través de esta colaboración, estamos llevando esos estándares cinematográficos y flujos de trabajo profesionales a la imagen móvil, permitiendo a los creadores contar historias con mayor autenticidad y profundidad emocional”, afirmó Li.

Qué implica la integración de ARRI Image Science en los celulares

ARRI ha marcado la pauta en la industria cinematográfica durante más de un siglo, recibiendo 20 premios científicos y técnicos de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Su experiencia abarca desde los primeros días del cine hasta los más modernos sistemas de cámaras digitales.

Ahora, por primera vez, elementos centrales de ARRI Image Science se integrarán directamente en un dispositivo de consumo, lo que representa un salto cualitativo para la fotografía móvil.

Para la empresa, la ciencia de la imagen trasciende la idea de un simple filtro o efecto. Constituye la base sobre la que se construye una imagen, determinando la naturalidad de los colores, el comportamiento de las luces altas y las sombras, así como la consistencia visual desde la captura hasta la reproducción final.

La colaboración permitirá a los creadores de contenido capturar imágenes con estándares de cine desde un teléfono móvil. (Infobae)

En la colaboración con HONOR, estos principios se adaptan a la arquitectura de imagen móvil, un campo con limitaciones técnicas muy distintas a las del cine tradicional: sensores más pequeños, sistemas en chip altamente integrados, ópticas diferentes y restricciones de ancho de banda.

El desafío, según el Dr. Benedikt von Lindeiner, vicepresidente de ARRI y responsable de la colaboración técnica, no consiste en replicar el hardware del cine, sino en traducir sus principios a arquitecturas móviles compactas y en tiempo real.

“Nuestro objetivo es llevar una estética verdaderamente cinematográfica a la imagen de smartphones: color natural, degradado suave de luces altas y una sensación de profundidad que se sienta auténtica a cómo las historias están hechas para ser vistas. Los creadores deberían poder moverse sin problemas desde la captura móvil hacia flujos de trabajo de postproducción profesional”, explicó von Lindeiner.

Por qué es relevante esta alianza para la industria móvil y los creadores de contenido

La colaboración técnica entre HONOR y ARRI significa un puente entre el mundo de la cinematografía de alto nivel y el universo de los dispositivos de consumo masivo. Actualmente, los smartphones ya se emplean en producciones cinematográficas profesionales de gran escala.

El HONOR ROBOT PHONE será
El HONOR ROBOT PHONE será el primer smartphone en integrar la tecnología de ARRI Image Science para calidad visual profesional. (Foto: Infobae)

Sin embargo, la integración directa de la ciencia de imagen en estos dispositivos representa un avance inédito, acercando aún más los estándares del cine a las manos de usuarios y creadores emergentes.

El impacto se percibe en varios frentes. Por un lado, los usuarios podrán capturar imágenes y videos con una calidad visual que antes solo estaba al alcance de producciones cinematográficas de alto presupuesto.

Por otro, los creadores de contenido tendrán a su disposición herramientas que permitirán una mayor flexibilidad y autenticidad en la narrativa visual. El acceso a flujos de trabajo profesionales desde un dispositivo móvil facilita la transición entre la captura y la postproducción, eliminando barreras técnicas y ampliando las posibilidades creativas.

El primer resultado tangible de esta colaboración se verá reflejado en el próximo HONOR ROBOT PHONE, cuyo lanzamiento está previsto para este mismo año. Este dispositivo debutará con los avances desarrollados en conjunto con ARRI, integrando en su arquitectura móvil los fundamentos de la ciencia de imagen cinematográfica.

