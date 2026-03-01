Sony hace que los juegos en PS5 Pro se vean mejor que nunca y Resident Evil Requiem lo pone a prueba

PS5 Pro estrena la tecnología PSSR, que mejora significativamente la calidad visual de los videojuegos gracias al reescalado avanzado desarrollado por Sony y AMD. (PlayStation)

El lanzamiento de PS5 Pro introduce una mejora sustancial en la calidad visual de los videojuegos gracias a la implementación de la actualización de PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), una tecnología que ya puede experimentarse de forma exclusiva en Resident Evil Requiem.

Esta función representa el mayor salto gráfico en la consola hasta la fecha y marca el inicio de una nueva etapa en el tratamiento de imágenes para los títulos más exigentes.

Qué es el nuevo PSSR de PS5 Pro y cómo funciona

La nueva versión de PSSR es una tecnología de reescalado desarrollada por Sony en colaboración con AMD, bajo el marco del denominado proyecto Amethyst. Esta biblioteca de inteligencia artificial procesa en tiempo real cada imagen de los juegos, analizándola píxel a píxel para incrementar su resolución y nivel de detalle sin sacrificar la tasa de fotogramas.

Según explicó Mark Cerny, arquitecto de la PS5, la evolución de PSSR incorpora una red neural y un algoritmo mejorados que abordan los desafíos presentes en versiones anteriores. Como resultado, los jugadores de PS5 Pro pueden esperar una mayor nitidez, una reducción notable del parpadeo en pantalla y una mejor estabilidad en los bordes de los objetos, incluso durante secuencias de movimiento intenso.

Resident Evil Requiem es el primer juego que implementa la tecnología PSSR 2.0, mostrando un realismo inédito en el tratamiento de personajes y entornos. (Captura/Digital Foundry)

Además, la tecnología minimiza el efecto de estelas que solían producirse cuando los objetos se desplazaban rápidamente, logrando una imagen más limpia y uniforme.

Resident Evil Requiem: el primer título en aprovechar el salto gráfico

Resident Evil Requiem se convierte en el primer videojuego que implementa internamente el nuevo PSSR 2.0. El equipo de desarrollo de Capcom ha optimizado el motor gráfico RE Engine para explotar al máximo las capacidades de la consola, logrando un realismo inédito en la representación de los personajes.

Masaru Ijuin, representante de Capcom, destacó que el sistema permite procesar individualmente cada cabello y cada pelo de la barba de los protagonistas.

Este nivel de detalle se traduce en una experiencia más inmersiva, donde cada textura y elemento visual alcanza una expresividad avanzada. El nuevo PSSR supera las limitaciones tradicionales del reescalado, resolviendo con precisión detalles finos como cables o estructuras metálicas y ofreciendo una consistencia visual superior, incluso en escenas con trazado de rayos.

Capcom destaca que con PSSR cada cabello y barba de los protagonistas reacciona de forma realista al movimiento, el viento y la luz en Resident Evil Requiem. (Capcom.)

Cómo probar el nuevo PSSR en PS5 Pro

Los usuarios de PS5 Pro pueden acceder ya mismo a las mejoras visuales de PSSR 2.0 en Resident Evil Requiem, antes de que la actualización se implemente de manera general en otros títulos. Para experimentar el salto gráfico, basta con contar con la última versión del juego y la consola actualizada.

En las próximas semanas, Sony planea liberar una actualización global que permitirá activar la opción de “Mejorar calidad de imagen PSSR” directamente desde el menú de ajustes de la consola. El procedimiento será sencillo: solo habrá que dirigirse a Ajustes -> Pantalla y vídeo -> Salida de vídeo y seleccionar la función correspondiente para los juegos compatibles.

Esto permitirá que más títulos aprovechen la tecnología en cuanto reciban soporte, incluidos futuros lanzamientos como Saros, Marvel’s Wolverine y GTA 6.

Las pruebas realizadas por medios especializados como Digital Foundry confirman que el salto gráfico es tangible. Según sus análisis, el algoritmo permite alcanzar una imagen en 4K mucho más definida, incluso si parte de resoluciones cercanas a 1.080p. La mejora en la estabilidad de los contornos es evidente: se reduce la vibración en bordes y se evitan defectos habituales de versiones previas del sistema.

El nuevo PSSR supera las limitaciones tradicionales del reescalado y asegura precisión en detalles finos como cables, estructuras metálicas y escenas con trazado de rayos. (PlayStation)

Uno de los aspectos más valorados es la capacidad del nuevo PSSR para ofrecer una calidad visual tan alta que resulta difícil distinguir entre reescalado y resolución nativa, incluso en pantallas de gran tamaño como las de 65 pulgadas (165 centímetros). Además, la tecnología mantiene una alta velocidad de fotogramas, asegurando fluidez en las escenas de acción sin sacrificar calidad.