God of War: Sons of Sparta: una aventura de Kratos que se queda a mitad de camino

Finalmente se cumplió. Después de muchos rumores de un juego de God of War en formato metroidvania, PlayStation hizo tres cosas en un solo movimiento: confirmó su desarrollo, lo anunció y lo lanzó en un mismo día.

Así llegó God of War: Sons of Sparta. Un spin-off de la saga que nos lleva a la vida adolescente de Kratos, cuando aún no era el Dios de la guerra que todos conocimos como un personaje lleno de rabia, dolor y fuerza descomunal. No. Aquí seremos un joven soldado que está aprendiendo valores y habilidades, mientras busca a un amigo con la ayuda de su hermano Deimos.

Después de un par de semanas de estar probándolo y conociendo su propuesta, traemos en Infobae Tecno la reseña de un juego correcto, bien desarrollado en términos generales, pero que al final deja la sensación de que si el nombre en la portada hubiese sido otro, estaríamos hablando de un metroidvania más.

El juego utiliza un estilo visual pixel-art que, aunque colorido, resulta poco innovador para los estándares actuales de PlayStation.

Qué es God of War: Sons of Sparta

No estamos ante un juego troncal de la saga. No es acción en tercera de persona y con una calidad gráfica en 3D o captura de video. Este es un metroidvania clásico: un mapa grande, con zonas bloqueadas, habilidades por descubrir, mucho por recorrer y jefes complicados.

El estilo visual que escogieron Santa Monica Studios y Mega Cat Studios fue el pixel-art. Y aquí llegó el primer bajón. Aunque no es un diseño odiado, para este género de juegos ya se ha vuelto rutina verlo y ante una propuesta de este nivel, exclusiva de PlayStation, es normal esperar algo diferente y más detallado.

Si bien los escenarios se ven bien y al fondo suceden muchas cosas, los personajes no lucen de la mejor manera, no tienen animaciones complejas y por momentos es pesado ver tantos elementos en pantalla.

Sons of Sparta muestra la adolescencia de Kratos y su relación con su hermano Deimos en una aventura de plataformas y acción.

Superada esa parte. A nivel jugable, quienes conocen la saga de Kratos van a sentir cierta familiaridad con algunos movimientos, la manera en la que se desbloquean las habilidades y una parte del combate. Todo esto mezclado con el ideal de un metroidvania con amplio progreso, variedad de enemigos y necesidad de involucrar el plataformeo con las armas.

En cuanto a la historia. Todo se basa en un relato que está haciendo Kratos a su hija Calíope sobre el valor, por lo que usa una anécdota con su hermano Deimos. Ese pasado es todo lo que estaremos jugando, siendo la oportunidad de conocer otra faceta del protagonista y es uno de los puntos más fuertes e interesantes por descubrir.

Qué tan buen God of War es

Este es un buen juego. A pesar de ser un spin-off y no centrarse en la acción tradicional de la saga y llevarnos a otra época de Kratos, cualquier fan lo va a disfrutar porque se siente la cercanía con el espíritu de la franquicia, con el peso del personaje, su crecimiento y el complejo universo que tiene en contra.

Los fanáticos de la saga God of War encontrarán elementos familiares en los movimientos, habilidades y desarrollo del personaje.

Sin embargo, no pasa de ahí. Como metroidvania tiene pocas novedades que ofrecer. Se siente como un juego muy arraigado a las bases del género y no propone nada diferente, siendo, por momentos, muy lineal y limitando la obligación de ir y volver en el mapa, olvidando la esencia de perderse entre pasillos y sentirte pequeño en un mundo por descubrir.

Sons of Sparta es una apuesta segura para una franquicia de gran tamaño. Está muy lejos de ser el peor de la saga, pero su propuesta tiene un alto riesgo de pasar desapercibida, porque el respaldo de ser un God of War no es suficiente para que la conversación lo convierta en un título con algo más por contar y recomendar.

Su historia y ver otra faceta de Kratos es el detonante de la motivación. Aunque las cinemáticas por momentos son planas y poco animadas, sí es interesante ver una figura de poder en crecimiento, ver como sus bases morales están floreciendo y el contraste con su hermano (más atrevido y pícaro) le dan un peso narrativo muy fuerte, para después entender en lo que se convierte como adulto.

Como metroidvania, God of War: Sons of Sparta ofrece progresión clásica, zonas bloqueadas, enemigos variados y jefes desafiantes.

Los mejores momentos de esta experiencia son esos relatos con voz en off entre Kratos y Calíope mientras vamos saltando plataformas, resolviendo puzzle o matando enemigos.

¿God of War: Sons of Sparta vale o no la pena?

Estamos ante un juego que busca darle a los fans de Kratos algo diferente a lo que están acostumbrados. No es una experiencia profunda a nivel jugable, que cambie el panorama o el formato de los metroidvania, con mecánicas o ideas de gestión de recursos, combate o exploración. Es más, se aprovecha demasiado de la popularidad del género para ofrecer una idea concreta y segura.

Esto no lo convierte en un mal juego, porque las horas invertidas dicen todo lo contrario. Hay buena variedad de enemigos, de jefes, de zonas por explorar y, sobre todo, una historia interesante que aporta un lore y un personaje más complejo de lo que se cree.

Está bien que PlayStation apueste por otros formatos. Llevamos años viendo una línea de juegos muy parecida: aventuras narrativas en tercera persona, con alta calidad gráfica, personajes rotos por dentro y mundos por explorar. Cuando algo sale de esa línea llama la atención y vale la pena observar qué hay de nuevo. Sin embargo, en Sons of Sparta el factor diferencial se queda algo corto para un género saturado en los últimos años, pero que seguro muchos disfrutarán si no están contaminados por esa tendencia.