El televisor no conecta a internet por WiFi o por cable: cómo solucionar el problema

La falta de conectividad interrumpe el uso de plataformas y aplicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La desconexión a internet de un televisor puede surgir tanto por fallas en la red WiFi como por problemas con la conexión por cable Ethernet, lo que genera obstáculos para quienes buscan una experiencia fluida en el uso de estos dispositivos.

Las causas detrás de estos inconvenientes suelen ser diversas y, en ocasiones, difíciles de identificar sin una revisión detallada.

Factores como la distancia entre el televisor y el router, la interferencia de otros aparatos electrónicos, la saturación de la red doméstica o fallos en el hardware pueden incidir directamente en la conectividad. A continuación, se analizan las dudas más frecuentes y sus posibles soluciones.

En qué situaciones el problema es consecuencia de la red WiFi

La señal WiFi se puede debilitar por diferentes motivos, como la interferencia de paredes o muebles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La debilidad de la señal WiFi representa uno de los motivos principales por los que una Smart TV no logra conectarse a internet. Cuando el router se encuentra lejos del televisor o existen obstáculos físicos, como paredes gruesas o muebles voluminosos, la calidad de la conexión disminuye.

Esta situación puede detectarse al intentar acercar el televisor al router; si la conexión mejora, la ubicación original probablemente genera la pérdida de señal.

Asimismo, para resolver este inconveniente, se debe instalar repetidores WiFi, sistemas Mesh o amplificadores de señal, con el objetivo de ampliar la cobertura en el hogar. Estos dispositivos permiten que la señal alcance zonas alejadas, reduciendo la probabilidad de desconexiones inesperadas.

Qué aparatos pueden dificultar la calidad de la red WiFi

Cambiar de lugar el televisor y alejar electrodomésticos que generen campos electromagnéticos permite descartar fuentes de inestabilidad en la red. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque suele pasar desapercibida, la interferencia electromagnética generada por otros electrodomésticos puede interrumpir la conectividad de las Smart TV.

Elementos como microondas, teléfonos inalámbricos o juguetes con radiofrecuencia emiten campos que alteran la estabilidad de la red inalámbrica. Para descartar esta causa, es útil cambiar de sitio tanto el televisor como el router y observar si la conexión se estabiliza.

En caso de notar mejoras tras mover los dispositivos, conviene identificar y aislar el aparato responsable de la interferencia. Mantener estos aparatos alejados de la zona de conexión ayuda a restablecer el acceso a internet.

Cómo saber si la red doméstica está saturada con muchos dispositivos

La saturación de la red es otro factor que limita la conectividad de los televisores modernos. Cuando varios dispositivos utilizan el mismo WiFi o la conexión por cable, la velocidad disponible para cada uno disminuye, afectando sobre todo a aquellos que demandan mayor ancho de banda, como las Smart TV.

Desconectar aparatos que no sean esenciales y priorizar el televisor en la configuración del router libera ancho de banda y reduce cortes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este sentido, desconectar temporalmente los aparatos que no sean esenciales durante el uso del televisor puede liberar recursos y mejorar la calidad de la transmisión.

Otra solución consiste en priorizar el acceso de la televisión desde la configuración del router, una opción útil en viviendas con numerosos habitantes y dispositivos conectados. De esta forma, el televisor recibe prioridad en el reparto del ancho de banda, minimizando los cortes y las interrupciones.

Qué hacer si el cable Ethernet no permite la conexión en un televisor

Optar por una conexión por cable Ethernet no elimina la posibilidad de fallas técnicas. Un cable deteriorado o defectuoso impide que la señal llegue correctamente al televisor, imposibilitando el acceso a internet.

Comprobar el estado del cable es sencillo: solo hay que conectar el mismo a otro dispositivo, como una computadora portátil o una consola, y observar si este logra conectarse.

Probar el cable con otros dispositivos y modificar la configuración de IP ayuda a identificar si el problema está en el cable, el puerto o la red. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el nuevo dispositivo tampoco recibe señal, el cable probablemente se encuentra en mal estado y requiere reemplazo. Si accede sin dificultades a la red, el problema podría residir en el puerto Ethernet del televisor o en la configuración de la dirección IP.

Cuándo es mejor solicitar ayuda técnica especializada

Existen situaciones en las que, tras revisar la intensidad de la señal WiFi, la presencia de interferencias, la saturación de la red y el estado del cableado, el televisor sigue sin poder conectarse a internet.

En estos escenarios, se debe contactar a un servicio técnico autorizado. Los problemas de hardware, como fallos en las tarjetas de red internas o en los puertos de conexión, requieren diagnóstico y reparación profesional.