Tecno

Protección avanzada en Android: qué es y cómo activarlo para conseguir la máxima seguridad en el celular

Entre sus medidas destacan la restricción de apps desconocidas, el bloqueo de redes inseguras y controles más estrictos

Android implementa Protección Avanzada para
Android implementa Protección Avanzada para reforzar la seguridad del celular.

La creciente ola de fraudes digitales, ataques de phishing y aplicaciones maliciosas ha llevado a que los propios sistemas operativos móviles integren herramientas de defensa más estrictas. En ese contexto, el modo de Protección Avanzada disponible en dispositivos con el sistema de Google, Android, se posiciona como una de las funciones de seguridad más robustas para reforzar la protección del celular

Esta función está integrada en versiones recientes del sistema y puede utilizarse en teléfonos de distintas marcas que trabajan con Android, incluidos fabricantes como Samsung y Xiaomi.

Su objetivo es reducir la superficie de ataque ante intentos de espionaje digital, robo de datos o infecciones con malware, un tipo de amenaza que ha crecido de forma sostenida en los últimos años.

La Protección Avanzada de Android
La Protección Avanzada de Android funciona como un conjunto de acciones que refuerzan la seguridad del celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una barrera adicional contra amenazas digitales

La Protección Avanzada no actúa como un antivirus tradicional, sino como un conjunto de restricciones y controles que endurecen la configuración del sistema. Al activarla, el teléfono limita acciones que suelen ser utilizadas por ciberdelincuentes para comprometer los dispositivos, como la instalación de aplicaciones desde fuentes desconocidas o la conexión a redes consideradas inseguras.

De esta manera, se busca evitar que los usuarios, muchas veces sin darse cuenta, otorguen permisos que puedan ser aprovechados por programas espía, troyanos o ransomware. También reduce el riesgo frente a campañas de phishing que intentan engañar al usuario mediante enlaces o descargas fraudulentas.

Aunque la interfaz del equipo no muestra cambios visibles tras su activación, la diferencia se encuentra en los procesos internos: el sistema adopta políticas más estrictas para controlar accesos, conexiones y transferencias de datos.

Con la Protección Avanzada de
Con la Protección Avanzada de Android se busca resguardar los datos de los usuarios.

Cómo habilitar la Protección Avanzada paso a paso

El proceso de activación es sencillo y se realiza directamente desde la configuración del teléfono. Primero, el usuario debe ingresar a Configuración y verificar que el dispositivo tenga una versión actualizada del sistema. Luego debe dirigirse al apartado Seguridad y privacidad, donde encontrará la opción Protección Avanzada.

Al activar el interruptor de protección del dispositivo y confirmar la selección, el sistema aplicará automáticamente las nuevas reglas de seguridad. En algunos casos se recomienda reiniciar el equipo para completar la implementación. Desde ese momento, el celular comenzará a operar bajo un esquema de defensa reforzado.

Qué cambia en el funcionamiento del celular

Entre las principales medidas que se activan con esta función se encuentra el bloqueo de la instalación y actualización de aplicaciones provenientes de orígenes no verificados, una de las vías más comunes de infección por malware. También se restringen las transferencias de datos mediante USB para impedir accesos físicos no autorizados.

Con la Protección Avanzada de
Con la Protección Avanzada de Android se pueden evitar ataques de phishing.

El sistema añade, además, mecanismos automáticos como el bloqueo del dispositivo cuando detecta comportamientos sospechosos o la desconexión de redes móviles antiguas, como 2G, que presentan estándares de seguridad más débiles frente a tecnologías actuales.

Otra característica relevante es el reinicio automático del teléfono tras periodos prolongados de inactividad, lo que ayuda a proteger la información almacenada en caso de pérdida o robo del equipo.

Protección también en la cuenta digital

La seguridad del dispositivo puede complementarse con el programa de Protección Avanzada de la cuenta, que refuerza el acceso a los servicios en la nube mediante métodos de verificación más estrictos y controles adicionales sobre aplicaciones de terceros.

La Protección Avanzada de Android
La Protección Avanzada de Android es la mejor opción de seguridad, aunque no es 100 % infalible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este registro se realiza desde la cuenta personal del usuario y permite añadir pasos extra de autenticación, reduciendo la posibilidad de que alguien acceda a información sensible incluso si obtiene la contraseña.

Una herramienta preventiva, no infalible

Especialistas en ciberseguridad advierten que, aunque esta función eleva significativamente la protección, no sustituye las buenas prácticas digitales. Mantener el sistema actualizado, evitar enlaces sospechosos y descargar aplicaciones solo desde tiendas oficiales sigue siendo fundamental.

La Protección Avanzada actúa como un escudo adicional que dificulta los ataques más comunes, pero su eficacia depende también del comportamiento del usuario. En un entorno donde los fraudes digitales evolucionan constantemente, activar este tipo de herramientas puede marcar la diferencia entre un dispositivo vulnerable y uno preparado para enfrentar los riesgos actuales.

